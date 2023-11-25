فيسيل كوبي يحرز لقبه الأول بعد خمسة أشهر من رحيل إنييستا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوبي‭ (‬اليابان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬فيسيل‭ ‬كوبي‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الياباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السبت‭ ‬للمرّة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬رحيل‭ ‬نجمه‭ ‬الإسباني‭ ‬المخضرم‭ ‬أندريس‭ ‬إنييستا‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭.‬

وفاز‭ ‬كوبي‭ ‬على‭ ‬ناغويا‭ ‬غرامبوس‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ليضمن‭ ‬اللقب‭ ‬قبل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬ختام‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬جيه‭-‬ليغ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه‭ ‬يوكوهاما‭ ‬أف‭ ‬مارينوس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭.‬

وانضم‭ ‬إنييستا‭ ‬إلى‭ ‬فيسيل‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مباراة‭ ‬تحت‭ ‬ألوان‭ ‬برشلونة،‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬والدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭.‬

وترك‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬39‭ ‬عاماً‭ ‬ناديه‭ ‬الياباني‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الإمارات‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬بعد‭ ‬تقلص‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الاساسية‭. ‬وكان‭ ‬كوبي‭ ‬مهدداً‭ ‬بالهبوط‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وأجرت‭ ‬إدارته‭ ‬عدة‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬جهازه‭ ‬الفني،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18‭ ‬فريقاً‭.‬

تحسّن‭ ‬مشواره‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬تاكايوكي‭ ‬يوشيدا‭ ‬إنييستا‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭. ‬ظهر‭ ‬الإسباني‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬فقط،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬كوبي‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭.‬

انضم‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬خوان‭ ‬ماتا‭ ‬إلى‭ ‬كوبي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬لكنه‭ ‬ظهر‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬كوبي‭ ‬هوتارو‭ ‬ياماغوتشي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أختبر‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬السعادة‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬بدأت‭ ‬المشاعر‭ ‬ترتفع‭ ‬قبل‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬الصافرة‭ ‬النهائية‮»‬‭.‬

وأحرز‭ ‬كوبي‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الامبراطور‭ ‬مع‭ ‬إنييستا‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬وبلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬بعدها‭ ‬بسنة‭.‬

لعب‭ ‬إنييستا‭ ‬مع‭ ‬كوبي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬الهداف‭ ‬السابق‭ ‬دافيد‭ ‬فيا‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬الألماني‭ ‬لوكاس‭ ‬بودولسكي،‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬الملياردير‭ ‬الياباني‭ ‬هيروشي‭ ‬ميكيتاني‭.‬