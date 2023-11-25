فيسيل كوبي يحرز لقبه الأول بعد خمسة أشهر من رحيل إنييستا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كوبي (اليابان) - (أ ف ب): أحرز فيسيل كوبي لقب الدوري الياباني لكرة القدم السبت للمرّة الأولى في تاريخه، بعد نحو خمسة أشهر من رحيل نجمه الإسباني المخضرم أندريس إنييستا إلى الدوري الإماراتي.
وفاز كوبي على ناغويا غرامبوس 2-1 ليضمن اللقب قبل مرحلة من ختام دوري «جيه-ليغ»، وذلك بعد تعادل أقرب مطارديه يوكوهاما أف مارينوس في اليوم السابق.
وانضم إنييستا إلى فيسيل في 2018 بعد ظهوره في أكثر من 600 مباراة تحت ألوان برشلونة، حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني تسع مرات.
وترك بطل العالم السابق البالغ 39 عاماً ناديه الياباني للانضمام إلى نادي الإمارات الإماراتي في يوليو، بعد تقلص ظهوره في التشكيلة الاساسية. وكان كوبي مهدداً بالهبوط الموسم الماضي وأجرت إدارته عدة تغييرات في جهازه الفني، قبل ان يحتل المركز الثالث عشر من أصل 18 فريقاً.
تحسّن مشواره بعد أن وضع تاكايوكي يوشيدا إنييستا على مقاعد البدلاء مطلع الموسم. ظهر الإسباني أربع مرات فقط، قبل أن يترك كوبي عندما كان يحتل المركز الثالث في الترتيب.
انضم زميله السابق في منتخب إسبانيا خوان ماتا إلى كوبي في سبتمبر، لكنه ظهر مرة يتيمة حتى الآن.
وقال قائد كوبي هوتارو ياماغوتشي: «لم أختبر هذا الكم من السعادة من قبل».
تابع: «بدأت المشاعر ترتفع قبل دقائق من الصافرة النهائية».
وأحرز كوبي لقب كأس الامبراطور مع إنييستا في 2019 وبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدها بسنة.
لعب إنييستا مع كوبي إلى جانب مواطنه الهداف السابق دافيد فيا وبطل العالم الألماني لوكاس بودولسكي، في الفريق الذي يملكه الملياردير الياباني هيروشي ميكيتاني.
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