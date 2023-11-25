جيش الاحتلال: تقدم لافت حدث في ملف تحرير الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري أن هناك تقدم لافت حدث في ملف تحرير الأسرى.
وقال هاغاري إنه إذا لم يتم تطبيق الاتفاق فلن نبلغ حماس عن خطوتنا إزاء ذلك، لافتا إلى أن الجيش لن يبلغ بأي تفاصيل عن التبادل حتى وصول الأسرى من غزة.
وأضاف ردا على سؤال بشأن معايير مدة سجن الأسرى أنه سيتم تطبيق ما ينص عليه الاتفاق.
وأشار هاغاري إلى أن الطريق طويل من أجل تتويج جهود إعادة الاسرى ونعمل على استعادتهم بكل الوسائل.
ولفت إلى أن الجيش يجري تحقيقات مع من تم الإفراج عنهم أمس الجمعة، ولن يتم الكشف عما توصل إليه.
MENAFN25112023000208011052ID1107484873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.