جيش الاحتلال: تقدم لافت حدث في ملف تحرير الأسرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري أن هناك تقدم لافت حدث في ملف تحرير الأسرى.

وقال هاغاري إنه إذا لم يتم تطبيق الاتفاق فلن نبلغ حماس عن خطوتنا إزاء ذلك، لافتا إلى أن الجيش لن يبلغ بأي تفاصيل عن التبادل حتى وصول الأسرى من غزة.



وأضاف ردا على سؤال بشأن معايير مدة سجن الأسرى أنه سيتم تطبيق ما ينص عليه الاتفاق.



وأشار هاغاري إلى أن الطريق طويل من أجل تتويج جهود إعادة الاسرى ونعمل على استعادتهم بكل الوسائل.



ولفت إلى أن الجيش يجري تحقيقات مع من تم الإفراج عنهم أمس الجمعة، ولن يتم الكشف عما توصل إليه.