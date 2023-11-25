-->

Sunday, 26 November 2023 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام: سلمنا 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و7 من حملة الجنسيات الأجنبية

11/25/2023 7:30:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام ليل السبت الأحد عن تسليمها 13 محتجزاً إسرائيليا و7 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد التوصل لاتفاق حول تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنفيذا للتهدئة الإنسانية التي بدأت أمس الجمعة.

MENAFN25112023000208011052ID1107484872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث