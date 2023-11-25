كتائب القسام: سلمنا 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و7 من حملة الجنسيات الأجنبية

كتائب القسام: سلمنا 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و7 من حملة الجنسيات الأجنبية
التاريخ
11/25/2023 7:30:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام ليل السبت الأحد عن تسليمها 13 محتجزاً إسرائيليا و7 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد التوصل لاتفاق حول تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنفيذا للتهدئة الإنسانية التي بدأت أمس الجمعة.
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