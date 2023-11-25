تظاهرة ضخمة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة وإعادة الأسرى من قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مدينة تل أبيب مظاهرات حاشدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالعمل على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وذلك مع دخول الهدنة وصفقة التبادل مع حماس حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.
ووصل المتظاهرون إلى القرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
إلى ذلك رفع المتظاهرون اللافتات ورددوا الهتافات والشعارات التي تعبر عن أسباب نزولهم إلى الشارع، ومنهم من طالب نتنياهو بتقديم باستقالته.
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