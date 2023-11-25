-->

Sunday, 26 November 2023 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تظاهرة ضخمة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة وإعادة الأسرى من قطاع غزة

11/25/2023 7:30:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مدينة تل أبيب مظاهرات حاشدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالعمل على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وذلك مع دخول الهدنة وصفقة التبادل مع حماس حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.


ووصل المتظاهرون إلى القرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إلى ذلك رفع المتظاهرون اللافتات ورددوا الهتافات والشعارات التي تعبر عن أسباب نزولهم إلى الشارع، ومنهم من طالب نتنياهو بتقديم باستقالته.

MENAFN25112023000208011052ID1107484871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث