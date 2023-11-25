-->

Sunday, 26 November 2023 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة جنديين سوريين بقصف نفذته مجموعات مسلحة

11/25/2023 7:30:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُصيب جنديان سوريان في قصف بقذائف الهاون نفذته مجموعات مسلحة على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب.


وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أمس السبت، إنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان".


وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني"، اثنتان منهما في محافظة إدلب -وأخريان في محافظة اللاذقية.

RT

MENAFN25112023000208011052ID1107484870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث