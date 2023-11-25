إصابة جنديين سوريين بقصف نفذته مجموعات مسلحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُصيب جنديان سوريان في قصف بقذائف الهاون نفذته مجموعات مسلحة على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب.



وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أمس السبت، إنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان".



وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني"، اثنتان منهما في محافظة إدلب -وأخريان في محافظة اللاذقية.

RT