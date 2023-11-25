إصابة جنديين سوريين بقصف نفذته مجموعات مسلحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُصيب جنديان سوريان في قصف بقذائف الهاون نفذته مجموعات مسلحة على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب.
وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أمس السبت، إنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان".
وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني"، اثنتان منهما في محافظة إدلب -وأخريان في محافظة اللاذقية.
RT
MENAFN25112023000208011052ID1107484870
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.