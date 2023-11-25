قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر

قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر
التاريخ
11/25/2023 7:30:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزاةر الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر تسلم 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية و4 أجانب من المفرج عنهم من قطاع غزة، وهم يتجهون لمعبر رفح.
وقد وصلت سيارات الصليب الأحمر التي تنقل المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى المعبر.
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