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قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر

11/25/2023 7:30:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزاةر الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر تسلم 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية و4 أجانب من المفرج عنهم من قطاع غزة، وهم يتجهون لمعبر رفح.


وقد وصلت سيارات الصليب الأحمر التي تنقل المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى المعبر.

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