أكسيوس: بايدن طلب خلال اتصال مع أمير قطر المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بصفقة الرهائن

أكسيوس: بايدن طلب خلال اتصال مع أمير قطر المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بصفقة الرهائن
التاريخ
11/25/2023 7:30:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب خلال اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بصفقة الرهائن.
واستعرض بايدن مع الشيخ تميم تنفيذ اتفاق الهدنة وخفض التصعيد وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.
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