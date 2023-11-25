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أكسيوس: بايدن طلب خلال اتصال مع أمير قطر المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بصفقة الرهائن

11/25/2023 7:30:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب خلال اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بصفقة الرهائن.


واستعرض بايدن مع الشيخ تميم تنفيذ اتفاق الهدنة وخفض التصعيد وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

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