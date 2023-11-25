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وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بلدة بيتونيا بالضفة الغربية

11/25/2023 7:30:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر الإسرائيلي إلى بلدة بيتونيا بالضفة الغربية المحتلة.


وتضمنت الدفعة الثانية 39 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق من الليلة تسلم الصليب الأحمر 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية و4 أجانب من المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

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