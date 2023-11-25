وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بلدة بيتونيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر الإسرائيلي إلى بلدة بيتونيا بالضفة الغربية المحتلة.
وتضمنت الدفعة الثانية 39 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وفي وقت سابق من الليلة تسلم الصليب الأحمر 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية و4 أجانب من المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.
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