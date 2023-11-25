-->

Sunday, 26 November 2023 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاهد من تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر - فيديو

11/25/2023 7:30:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام فيديو لعملية تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة للصليب الأحمر الدولي.

وتأتي عملية تسليم الدفعة الثانية ضمن اتفاق التهدئة الإنسانية ومقابل الإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال.

MENAFN25112023000208011052ID1107484866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث