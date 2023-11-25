مشاهد من تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر - فيديو

مشاهد من تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر - فيديو
التاريخ
11/25/2023 7:30:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام فيديو لعملية تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة للصليب الأحمر الدولي.
وتأتي عملية تسليم الدفعة الثانية ضمن اتفاق التهدئة الإنسانية ومقابل الإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال.
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