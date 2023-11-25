وصول الأسيرتين شروق دويات وإسراء جعابيص إلى منزليهما في القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت الأسيرتان المحررتان إسراء جعابيص وشروق دويات إلى منزليهما في القدس المحتلة، وسط تشديدات أمنية واسعة.



وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسيرة إسراء جعابيص في القدس المحتلة.



واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا على الطواقم الصحفية المتواجدة في منزل الأسيرة إسراء الجعابيص.

بدورها قالت الأسيرة شروق دويات، "نوجه رسالة لأهل غزة بأننا نقف معكم وندعمكم".

وأضافت أننا نعيش فرحا كبيرا ولكنه ممزوج بالألم ونترحم على شهداء غزة ونتمنى توقف الحرب.

وبيّنت أن عملية الإفراج عنا من قوات الاحتلال ترافقت مع ضغط نفسي وفرض انتظار مطول.