-->

Sunday, 26 November 2023 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسيرة المحررة دويات: لدي مخاوف على الأسيرات في سجون الاحتلال بسبب القمع الشديد

11/25/2023 7:30:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الأسيرة المحررة شروق دويات إنها تعيش فرحا كبيرا ولكنه ممزوج بالألم ونترحم على شهداء غزة ونتمنى توقف الحرب.


وأضافت أن عملية الإفراج من قبل قوات الاحتلال ترافقت مع ضغط نفسي، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة داخل السجن كانت "مرحلة سيئة" من القمع والتجويع والتعطيش واكتظاظ كبير داخل السجن.


وقالت إنه رغم مغادرتها السجن فإن لديها مخاوف على الأسيرات هناك بسبب القمع الشديد، كاشفة أن هناك أسيرات داخل السجن أعمارهن أقل من 18 وأصغرهن كان عمرها 12 سنة.

MENAFN25112023000208011052ID1107484864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث