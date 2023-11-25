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الأسيرة المحررة جعابيص: فتيات فلسطينيات تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال

11/25/2023 7:30:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الأسيرة المحررة إسراء جعابيص إنه يجب العمل على تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال، لافتة إلى وجود الكثير من الجرحى داخل السجون.

وأضافت جعابيص أن فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى تعرض الأسيرات للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال.

وتابعت الأسيرة المحررة: نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة.

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