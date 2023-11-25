الأسيرة المحررة جعابيص: فتيات فلسطينيات تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الأسيرة المحررة إسراء جعابيص إنه يجب العمل على تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال، لافتة إلى وجود الكثير من الجرحى داخل السجون.
وأضافت جعابيص أن فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال.
وأشارت إلى تعرض الأسيرات للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال.
وتابعت الأسيرة المحررة: نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة.
MENAFN25112023000208011052ID1107484863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.