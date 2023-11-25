المطلوب وقف العدوان على غزة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬هي‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬فجرت‭ ‬في‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬صموده،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬وطوال‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الشهرين‭ ‬أذهل‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬بحجم‭ ‬ونوع‭ ‬ذلك‭ ‬الصمود،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬أحاطت‭ ‬به‭ ‬بسبب‭ ‬همجية‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬عليه‭! ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬العدو،‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬أهدافه‭ ‬المعلنة‭ ‬لحرب‭ ‬احتلاله‭ ‬على‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬وهما‭ (‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس،‭ ‬وتحرير‭ ‬الرهائن‭ ‬والأسرى‭ ‬عبر‭ ‬العدوان‭ ‬الوحشي‭)! ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الهدنة‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬خسائره‭ ‬العسكرية،‭ ‬والضغط‭ ‬الشعبي‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬ضغط‭ ‬دولي،‭ ‬وضغط‭ ‬أهالي‭ ‬الأسرى‭ ‬والرهائن‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬نفسه‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تكبده‭ ‬الداعم‭ ‬‮«‬الأمريكي‮»‬‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬سياسية‭ ‬ومعنوية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرفض‭ ‬الشعبي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لدعمه‭ ‬المفتوح‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب،‭ ‬وجرائم‭ ‬ضدّ‭ ‬الإنسانية‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة،‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬المحتل‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭! ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تقع‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬حرج‭ ‬كبير،‭ ‬وهي‭ ‬تعدّ‭ ‬للانتخابات‭ ‬القادمة،‭ ‬وقد‭ ‬تدهورت‭ ‬شعبية‭ ‬‮«‬بايدن‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬المستويات‭! ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬تراجعًا‭ ‬من‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الحرب‭ ‬الأولى‭ ‬نفخ‭ ‬مسؤوليه‭ ‬صدورهم،‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬تفاوض‭ ‬مع‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭!‬،‭ ‬وأنه‭ ‬عبر‭ ‬الآليات‭ ‬العسكرية‭ ‬سيتم‭ ‬القضاء‭ ‬عليها‭ ‬نهائيًا،‭ ‬وسيتم‭ ‬تحرير‭ ‬الرهائن‭! ‬ولكن‭ ‬‮«‬الهدنة‮»‬‭ ‬تدّل‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الوساطة‭ ‬القطرية‭ ‬والمصرية‭! ‬واضطرت‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وهي‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬أهدافها،‭ ‬غير‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15000‭ ‬مدني‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ (‬حولي‭ ‬6000‭ ‬طفل‭ ‬و3000‭ ‬امرأة‭)!‬

وهذا‭ ‬غير‭ ‬المصابين‭ ‬الذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف،‭ ‬ولم‭ ‬يكتمل‭ ‬الجرد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬بسبب‭ ‬الكم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الأعداد‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭!‬

{ ‭ ‬الآن‭ ‬وبعد‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تتضرر‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬نفسها،‭ ‬فإن‭ ‬رؤيتها‭ (‬تتدمّر‭ ‬نهائيًا‭) ‬كما‭ ‬روّج‭ ‬قادة‭ ‬الكيان‭ ‬تبقى‭ ‬فكرة‭ ‬غير‭ ‬ممكنة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭! ‬لأنها‭ ‬فصيل‭ ‬مقاومة،‭ ‬والمقاومة‭ ‬الشعبية‭ ‬للاحتلال‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إنهاؤها،‭ ‬فهي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬فكرة‭ ‬وروح‭ ‬وإرادة‭ ‬شعب‭! ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬وقف‭ ‬الدماء‭ ‬والقتل‭ ‬الهستيري‭ ‬للأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والذي‭ ‬طال‭ ‬أمده،‭ ‬لابدّ‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭! ‬ولابدّ‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬معه‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بحجة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬فصيل‭ ‬مقاومة‭ ‬واحد،‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى‭! ‬والحلّ‭ ‬هو‭ ‬الضغط‭ ‬الشعبي‭ ‬العالمي‭ ‬والضغط‭ ‬الدولي‭ ‬لإيقاف‭ ‬‮«‬الكيان‮»‬‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وتحريك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬آلياته‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬حقيقي‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬تجاوزها‭ ‬وإهمالها‭ ‬والتلاعب‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ (‬75‭ ‬عامًا‭)! ‬والآن‭ ‬هو‭ ‬أوان‭ ‬الاستحقاق،‭ ‬وأن‭ ‬يوقف‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬أوهامه‭ ‬حول‭ (‬تهجير‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭) ‬من‭ ‬أرضه،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬مهما‭ ‬فعل‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬وكل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬مطالبة‭ ‬برصد‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬العالم‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬لتفعيل‭ (‬القانون‭ ‬الدولي‭) ‬ضدّ‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الشيطاني،‭ ‬وأن‭ ‬تتم‭ ‬محاسبة‭ ‬ومقاضاة‭ ‬ومعاقبة‭ ‬كل‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬تسببوا‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬كوارث‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬التاريخية‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عامًا‭!‬،‭ ‬وأن‭ ‬تتم‭ ‬المطالبة‭ ‬بتعويضات‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬الهولوكست‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬الكيان‭ ‬نفسه‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬عامًا‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬ألمانيا‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬انتهاء‭ ‬زمن‭ ‬‮«‬هتلر‮»‬‭! ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موجودًا‭ ‬وليس‭ ‬ماضويًا‭ ‬كنازية‭ ‬ألمانيا‭ ‬زمن‭ ‬هتلر‭! ‬وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬محاكمته‭ ‬ومحاسبته‭ ‬وفق‭ ‬ذات‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬هو‭ ‬ككيان‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬له،‭ ‬وعبر‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭!‬

أما‭ ‬حديث‭ ‬الانتصار‭ ‬والهزيمة،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬المنتصر‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬المهزوم‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬الهدنة‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬فنتركه‭ ‬لمقال‭ ‬قادم‭ ‬نفصل‭ ‬فيه‭ ‬معنى‭ ‬الانتصار‭ ‬ومعنى‭ ‬الهزيمة‭ ‬من‭ ‬جوانبها‭ ‬المختلفة‭! ‬ولنفهم‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬ويحدث‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭!‬