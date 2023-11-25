وقفات غزاوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬سينشأ‭ ‬عليه‭ ‬هذا‭ ‬الجيل،‭ ‬صمود‭ ‬عجيب‭ ‬وغريب‭ ‬أمام‭ ‬دماء‭ ‬وجثث‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬ملقاة‭ ‬على‭ ‬الأسفلت،‭ ‬ليس‭ ‬تبلدا‭ ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬البعض،‭ ‬وانما‭ ‬هو‭ ‬الاعتياد‭ ‬يا‭ ‬سادة،‭ ‬فماذا‭ ‬نتوقع‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬أصبحت‭ ‬لعبتهم‭ ‬الرائجة‭ ‬هي‭ ‬لعبة‭ ‬الشهيد،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬الحجلة‭ ‬أو‭ ‬البنانير‭ ‬أو‭ ‬علبة‭ ‬كبريت‭ ‬أو‭ ‬نط‭ ‬الحبل‭ ‬أو‭ ‬الغماية‭ ‬أو‭ ‬السبع‭ ‬حجار‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الشعبية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬دفنت‭ ‬تحت‭ ‬التراب‭ ‬مع‭ ‬جثث‭ ‬الشهداء؟‭! ‬

{ ‭ ‬أعلن‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأمريكي‭ ‬كيد‭ ‬كادي‭ ‬تأجيل‭ ‬أغانيه‭ ‬المقبلة‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مطول‭ ‬عبر‭ ‬انستجرام‭ ‬قال‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الصائب‭ ‬أن‭ ‬أنشر‭ ‬الموسيقى‭ ‬الخاصة‭ ‬بي‭ ‬وأدعي‭ ‬أن‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يحترق‭.. ‬وأن‭ ‬آلاف‭ ‬الناس‭ ‬لا‭ ‬يقتلون‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬يكسر‭ ‬القلب‭!‬

حقا،‭ ‬حين‭ ‬يشهد‭ ‬شاهد‭ ‬من‭ ‬أهلها‭ ‬يختلف‭ ‬الأمر‭ ‬وتتبدل‭ ‬المشاعر‭!‬

{ ‭ ‬قال‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إن‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬مؤخرا‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬أحداث‭ ‬غزة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مرجعا‭ ‬دائما،‭ ‬وقاعدة‭ ‬معرفية‭ ‬وتوعوية‭ ‬حول‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية،‭ ‬وهي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬إثارة‭ ‬أي‭ ‬مشاعر‭ ‬للهلع‭ ‬أو‭ ‬الخوف‭ ‬لدى‭ ‬المتلقي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬صراعات‭.‬

فهل‭ ‬وصلت‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬مروجي‭ ‬الشائعات‭ ‬لبث‭ ‬الرعب‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الآمنين؟‭!‬

{ ‭ ‬وجه‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي‭ ‬والصحفي‭ ‬الإيطالي‭ ‬والبرلماني‭ ‬السابق‭ ‬اليساندرو‭ ‬دي‭ ‬باتيستا‭ ‬سؤالا‭ ‬للغرب‭ ‬الصامت‭ ‬عن‭ ‬الحق،‭ ‬حبذا‭ ‬لو‭ ‬تلقينا‭ ‬جميعا‭ ‬إجابة‭ ‬عنه‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭:‬

ما‭ ‬هذا‭ ‬التبلد‭ ‬العاطفي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يطاق‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬غزة؟‭! ‬

عليكم‭ ‬أن‭ ‬تخجلوا‭ ‬وتشعروا‭ ‬بالعار‭!.‬

ولا‭ ‬إضافة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قاله‭.. ‬فخير‭ ‬الكلام‭ ‬ما‭ ‬قلّ‭ ‬ودلّ‭!‬

{ ‭ ‬تشير‭ ‬الاحصائيات‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬أولية‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستبلغ‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬51‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭!‬

الأمر‭ ‬العجيب‭ ‬والشاذ‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬حساباتهم‭ ‬تتحدث‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬المالية‭ ‬وليس‭ ‬البشرية،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬العجب؟‭ ‬فالأرواح‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬سعار‭ ‬الانتقام‭ ‬الذي‭ ‬أصابهم‭.‬

{ ‭ ‬يقول‭ ‬أب‭ ‬من‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فعلت‭ ‬أغرب‭ ‬شيء‭ ‬اليوم،‭ ‬تبادلت‭ ‬مع‭ ‬أخي‭ ‬أطفالنا،‭ ‬أعطيته‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أطفالي،‭ ‬وأخذت‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أطفاله،‭ ‬وبهذا‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تفجير‭ ‬منزلي‭ ‬ينجو‭ ‬لي‭ ‬ولد،‭ ‬وإن‭ ‬قاموا‭ ‬بتفجير‭ ‬منزله‭ ‬يظل‭ ‬له‭ ‬طفل‭ ‬حي‮»‬‭.‬

بصراحة‭ ‬لا‭ ‬أجد‭ ‬تعليقا‭ ‬يفي‭ ‬بما‭ ‬شعرت‭ ‬به‭ ‬عند‭ ‬قراءة‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭.‬

{ ‭ ‬ظهرت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جدّة‭ ‬وخالة‭ ‬الطفل‭ ‬الشهيد‭ ‬يوسف‭ ‬الجميل‭ ‬الأبيض‭ ‬ذو‭ ‬الشعر‭ ‬الكيرلي‭ (‬كما‭ ‬تم‭ ‬وصفه‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭) ‬في‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬وهما‭ ‬تنعيانه‭ ‬وتبكيانه،‭ ‬فبكينا‭ ‬معهما‭ ‬جميعا،‭ ‬ولعل‭ ‬ما‭ ‬استوقفني‭ ‬كثيرا‭ ‬مقولة‭ ‬الخالة‭ ‬بأن‭ ‬دعونا‭ ‬نقول‭ ‬يوسف‭ (‬الله‭ ‬رحمه‭) ‬وليس‭ (‬الله‭ ‬يرحمه‭) ‬فاستشهاده‭ ‬جاء‭ ‬رحمة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يعيش‭ ‬ما‭ ‬نعيشه‭ ‬اليوم‭ ‬نحن‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭!.‬

ما‭ ‬أقسى‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬تحول‭ ‬فيه‭ ‬موت‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬رحمة‭!‬

والله‭ ‬يرحم‭ ‬كل‭ ‬شهداء‭ ‬غزة‭!‬