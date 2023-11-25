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البحرين ومصر.. مرحلة جديدة

11/25/2023 7:27:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منذ‭ ‬أيام‭ ‬اتصل‭ ‬بي‭ ‬أحد‭ ‬الزملاء‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأبلغني‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬يريدون‭ ‬استيراد‭ ‬نوعية‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬نظرا‭ ‬لجودة‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والسمعة‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭.‬

وقد‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب،‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬مشكورا‭ ‬بإعطائي‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالشركة،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الطلبية،‭ ‬والنوعية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العمليات،‭ ‬ثم‭ ‬قمت‭ ‬بدوري‭ ‬بتسليم‭ ‬العنوان‭ ‬للزميل‭ ‬كي‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬المصرية‭ ‬بتقديم‭ ‬عرضها‭ ‬مباشرة‭ ‬للشركة‭ ‬البحرينية‭.‬

تذكرت‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬وأنا‭ ‬أتابع‭ ‬أصداء‭ ‬الزيارة‭ ‬الناجحة‭ ‬لمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬بحريني‭ ‬رسمي،‭ ‬ورئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ورئيس‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬الزيارة‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬بجانب‭ ‬انعقاد‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬المصرية‭ ‬البحرينية‭ ‬للتعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والعلمي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬والتوافق‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مبادرة‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬و13‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم،‭ ‬للإيذان‭ ‬بمرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬البحريني‭ ‬المصري،‭ ‬وتعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬التنموية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وأخيه‭ ‬معالي‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬الزيارة،‭ ‬وأصدائها‭ ‬في‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية،‭ ‬أنها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬وتذليل‭ ‬أي‭ ‬معوقات‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬النفاذ‭ ‬للأسواق،‭ ‬مع‭ ‬تشجيع‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجتمعات‭ ‬الأعمال‭ ‬لتعزيز‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬البينية،‭ ‬بجانب‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬‮«‬الاعتراف‭ ‬المتبادل‮»‬‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬المشغل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المعتمد‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعميق‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭ ‬بقطاعات‭ ‬استراتيجية‭ ‬وحيوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصناعية‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬زيارات‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬التجارية‭ ‬ومنتديات‭ ‬المعلومات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬مصري‭ ‬بالبحرين،‭ ‬والتفاهم‭ ‬حول‭ ‬مجالات‭ ‬حماية‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحتكارية،‭ ‬والشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭.‬

الاقتصاد‭ ‬ركيزة‭ ‬التنمية‭.. ‬والتعاون‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتنمية‭.. ‬ومرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭. ‬

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