أوهام السلام مع العدو الصهيوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يرتبط‭ ‬بهذا‭ ‬دعوات‭ ‬كثيرة‭ ‬تتكرر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‭ ‬بضرورة‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬سلام‭ ‬أو‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام،‭ ‬أو‭ ‬بعقد‭ ‬مؤتمرات‭ ‬دولية‭ ‬للسلام‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

بالطبع‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬هو‭ ‬حق‭ ‬أصيل‭ ‬تؤكده‭ ‬وتكفله‭ ‬كل‭ ‬القرارات‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬تأكيد‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭ ‬والمناسبات‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭.‬

ومع‭ ‬هذا‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬سلام‭ ‬ممكن‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬وعن‭ ‬إمكانية‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التفاوض‭ ‬هو‭ ‬تعلق‭ ‬بوهم‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إذا‭ ‬ترك‭ ‬الأمر‭ ‬لأي‭ ‬مفاوضات‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مستوى‭ ‬ولأي‭ ‬مؤتمرات‭ ‬سلام‭.‬

علينا‭ ‬أن‭ ‬نتأمل‭ ‬الحقائق‭ ‬الثلاث‭ ‬التالية‭:‬

أولا‭: ‬إنه‭ ‬قبل‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬الحالية‭ ‬بسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‭ ‬أعلن‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬حكوماته‭ ‬ومسئوليه‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بقيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬بأي‭ ‬شكلٍ‭ ‬وعلى‭ ‬أي‭ ‬مستوى‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ليس‭ ‬مطروحًا‭ ‬أصلا‭.‬

هذا‭ ‬الذي‭ ‬يقوله‭ ‬العدو‭ ‬باستمرار‭ ‬هو‭ ‬موضع‭ ‬إجماع‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬باستثناء‭ ‬أقلية‭ ‬ضئيلة‭ ‬جدا‭ ‬لا‭ ‬وزن‭ ‬لها‭ ‬ولا‭ ‬تأثير‭ ‬تؤيد‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭.‬

ما‭ ‬يقوله‭ ‬العدو‭ ‬هنا‭ ‬صحيح‭. ‬ليس‭ ‬في‭ ‬قاموس‭ ‬العدو‭ ‬أي‭ ‬موضع‭ ‬لدولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬لا‭ ‬الآن‭ ‬ولا‭ ‬مستقبلا‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭. ‬ليس‭ ‬في‭ ‬قاموس‭ ‬العدو‭ ‬إلا‭ ‬إبادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتصفية‭ ‬قضيته‭ ‬نهائيا‭. ‬والمخططات‭ ‬هنا‭ ‬معلنة‭ ‬ومعروفة‭.‬

ثانيا‭: ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬طرحت‭ ‬مبادرة‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭. ‬وعبر‭ ‬هذه‭ ‬السنوات،‭ ‬قدمت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬للعدو‭ ‬الكثير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬التنازلات‭ ‬تحت‭ ‬زعم‭ ‬تشجيع‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬وتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لقيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

لو‭ ‬كان‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬ذرة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬لكان‭ ‬قد‭ ‬استجاب‭ ‬للمبادرة‭ ‬العربية‭ ‬طوال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭.‬

على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اعتبر‭ ‬العدو‭ ‬أن‭ ‬التنازلات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬سياساته‭ ‬الإرهابية‭ ‬التوسعية‭ ‬وتنكيله‭ ‬بالشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬سلام‭ ‬أو‭ ‬تعايش‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

ثالثا‭: ‬إن‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الهمجية‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬العدو‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها‭ ‬أظهرت‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬لذرة‭ ‬من‭ ‬شك‭ ‬حقيقة‭ ‬نوايا‭ ‬ومخططات‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭.‬

العالم‭ ‬كله‭ ‬بات‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬يخطط‭ ‬لإبادة‭ ‬كل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬استطاع‭ ‬وتهجيره‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬أرضه‭ ‬ووطنه‭ ‬وتصفية‭ ‬قضيته‭ ‬نهائيا‭.‬

من‭ ‬العبث‭ ‬والاستخفاف‭ ‬بالعقول‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬اليوم‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬وعن‭ ‬إمكانية‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬واحتمالاته‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬منه‭ ‬تخفيف‭ ‬من‭ ‬همجية‭ ‬ووحشية‭ ‬العدو‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬بتصوير‭ ‬الأمر‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يفضي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭.‬

نفهم‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬هذا‭. ‬نفهم‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬بايدن‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬فهم‭ ‬يحاولون‭ ‬التنصل‭ ‬من‭ ‬جريمتهم‭ ‬التاريخية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬الحالية‭ ‬لغزة‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬أن‭ ‬تسوِّق‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لهذا‭ ‬الوهم‭ ‬اليوم‭.‬

نريد‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ترتكب‭ ‬خطأ‭ ‬تاريخيا‭ ‬فادحا‭ ‬إن‭ ‬هي‭ ‬راهنت‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬ويجري‭.‬

العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬أبدا‭ ‬بأي‭ ‬سلام‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬إجبارا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والعربية‭ ‬وكل‭ ‬سبل‭ ‬الإجبار‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

التفكير‭ ‬العربي‭ ‬الرسمي‭ ‬والشعبي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منصبا‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬كيف‭ ‬نواجه‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬ومشروعه‭ ‬الهمجي‭.‬