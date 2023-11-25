قضايا الفساد تتهاطل في الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعزو‭ ‬البعض‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬إلى‭ ‬شيوع‭ ‬عقلية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أموال‭ ‬الدولة‭ ‬ومشاريعها‭ ‬بمنظور‭ ‬الغنيمة،‭ ‬وإلى‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الرقابة‭ ‬وكوادرها،‭ ‬وعدم‭ ‬إحكام‭ ‬في‭ ‬النظم‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تؤطّر‭ ‬عملها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬فعاليتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬وقد‭ ‬يجعلها‭ ‬هي‭ ‬بدورها‭ ‬عرضة‭ ‬للفساد‭. ‬

وضمن‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬تمّ‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تحقيقات‭ ‬جارية‭ ‬مع‭ ‬ثمانية‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬بشأن‭ ‬جرائم‭ ‬التلاعب‭ ‬بالمال‭ ‬العام‭ ‬ومنح‭ ‬مناقصات‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬مقابل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬ومنافع‭ ‬شخصية‭. ‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬القضاء‭ ‬الكويتي‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬فساد‭ ‬كبيرة‭ ‬طالت‭ ‬أموال‭ ‬صندوق‭ ‬مخصص‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الجيش‭ ‬تورط‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬ووزير‭ ‬داخلية‭ ‬سابقان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭. ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬بالسجن‭ ‬على‭ ‬وزير‭ ‬سابق‭ ‬للشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سوء‭ ‬استغلال‭ ‬للمنصب‭ ‬وتنفيع‭ ‬أشخاص‭ ‬مقرّبين‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬القضاء‭ ‬الكويتي‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬شهر‭ ‬لقضية‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الكويتي‭ ‬بلندن‭. ‬

وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬أن‭ ‬أوامر‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬صدرت‭ ‬بحق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الثمانية‭ ‬المشتبه‭ ‬في‭ ‬ضلوعهم‭ ‬بقضايا‭ ‬المناقصات‭ ‬المشبوهة،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬استدعاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬آخرين‭ ‬للتحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬صحيفة‭ ‬القبس‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬المتهمين‭ ‬استغلوا‭ ‬سلطتهم‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتحصلوا‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الدنانير‭ ‬عبر‭ ‬التنفيع‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭ ‬ومنحها‭ ‬لأشخاص‭ ‬بعينهم‭ ‬بدون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬وبالمخالفة‭ ‬للقانون‭. ‬

وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المتّهمين‭ ‬وكلاء‭ ‬وزارات‭ ‬سابقين،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬لجان‭ ‬تحقيق‭ ‬مشكَّلة‭ ‬في‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬عدة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬قضايا‭ ‬التنفيع‭ ‬والتلاعب‭ ‬بالمناقصات‭ ‬والمشاريع‭ ‬ومقدرات‭ ‬الدولة‭.‬