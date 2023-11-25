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بسبب أنفاق غزة.. مطالبات إسرائيلية بسحب الجنسية من إيهود باراك

11/25/2023 7:27:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موجة‭ ‬غضب‭ ‬عارمة‭ ‬واتهامات‭ ‬بالعمالة‭ ‬تلقاها‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السابق‭ ‬إيهود‭ ‬باراك‭ ‬إثر‭ ‬اعترافه‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬بنت‭ ‬الملاجئ،‭ ‬وحفرت‭ ‬الأنفاق‭ ‬الموجودة‭ ‬تحت‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وحسبما‭ ‬نشر‭ ‬موقع‭ ‬الجزيرة‭ ‬تعالت‭ ‬الأصوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بمحاكمته‭ ‬بتهمة‭ ‬الخيانة،‭ ‬وسحب‭ ‬الجنسية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منه‭. ‬جاءت‭ ‬موجة‭ ‬الانتقادات‭ ‬رسمية‭ ‬وجماهيرية،‭ ‬إذ‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الليكود،‭ ‬يوآف‭ ‬كيش،‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬باراك‭ ‬قائلًا‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬يلحقه‭ ‬بإسرائيل‭ ‬والمجهود‭ ‬الحربي‭ ‬في‭ ‬مقابلاته‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأجنبية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬فهمه‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ينوي‭ ‬المساعدة،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬عليه‭ ‬الصمت‭ ‬وعدم‭ ‬التسبب‭ ‬بأي‭ ‬ضرر‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الشارع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أكثر‭ ‬حدة‭ ‬تجاه‭ ‬تصريحات‭ ‬باراك،‭ ‬وعبر‭ ‬عنها‭ ‬الناقد‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬نوعم‭ ‬فتحي،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬تصريحًا‭ ‬غبيًا‭ ‬ومحزنًا،‭ ‬خصوصا‭ ‬أنها‭ ‬قيلت‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أجنبية‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬نقدًا‭ ‬وقسوة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

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