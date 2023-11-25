ضابط إسرائيلي يهدي تفجير مبنى بالكامل فـي غـزة إلـى ابـنـتـه فـي عـيـد ميلادها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬بيّن‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬انتشر‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬رائداً‭ ‬إسرائيلياً‭ ‬أفيد‭ ‬بأن‭ ‬اسمه‭ ‬موشيه‭ ‬جرونبيرغ،‭ ‬من‭ ‬كتيبة‭ ‬الهندسة‭ ‬القتالية‭ ‬271،‭ ‬يفجر‭ ‬مبنى‭ ‬بأكمله‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬قبيل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬وظهر‭ ‬الضابط‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬المصور‭ ‬وهو‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬أهدي‭ ‬هذا‭ ‬التفجير‭ ‬إلى‭ ‬ابنتي‭ ‬إيلا‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬انهالت‭ ‬التعليقات‭ ‬منتقدة‭ ‬هذا‭ ‬التصرف‭ ‬المشين‭ ‬وغير‭ ‬الإنساني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬التي‭ ‬هدمت‭ ‬نحو‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الأبنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬أو‭ ‬جزئي‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬ونصف‭ ‬الشهر‭ ‬المنصرم،‭ ‬قبيل‭ ‬دخول‭ ‬الهدنة‭ ‬القصيرة‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬وصف‭ ‬آخرون‭ ‬الرائد‭ ‬بـ«المريض‭ ‬نفسياً‮»‬‭ ‬وأخلاقياً‭.‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الدامية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬انتشرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاهد‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬بالمستفزة،‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬عائدة‭ ‬لمؤثرين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬سخروا‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬شككوا‭ ‬بأعداد‭ ‬القتلى‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العنيفة‭.‬

كما‭ ‬أثارت‭ ‬أغنية‭ ‬بثت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬إبادة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ضجة‭ ‬واسعة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بثتها‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬وحسابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحذفها‭ ‬لاحقاً‭.‬