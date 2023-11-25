-->

Sunday, 26 November 2023 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضابط إسرائيلي يهدي تفجير مبنى بالكامل فـي غـزة إلـى ابـنـتـه فـي عـيـد ميلادها

11/25/2023 7:27:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‮
‬مشاهد‭ ‬وصفت‭ ‬بالمستفزة
ظهر‭ ‬أحد‭ ‬الضباط‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التوغل‭ ‬البري‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وهو‭ ‬يفجر‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭.‬

فقد‭ ‬بيّن‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬انتشر‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬رائداً‭ ‬إسرائيلياً‭ ‬أفيد‭ ‬بأن‭ ‬اسمه‭ ‬موشيه‭ ‬جرونبيرغ،‭ ‬من‭ ‬كتيبة‭ ‬الهندسة‭ ‬القتالية‭ ‬271،‭ ‬يفجر‭ ‬مبنى‭ ‬بأكمله‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬قبيل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬وظهر‭ ‬الضابط‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬المصور‭ ‬وهو‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬أهدي‭ ‬هذا‭ ‬التفجير‭ ‬إلى‭ ‬ابنتي‭ ‬إيلا‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬انهالت‭ ‬التعليقات‭ ‬منتقدة‭ ‬هذا‭ ‬التصرف‭ ‬المشين‭ ‬وغير‭ ‬الإنساني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬التي‭ ‬هدمت‭ ‬نحو‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الأبنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬أو‭ ‬جزئي‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬ونصف‭ ‬الشهر‭ ‬المنصرم،‭ ‬قبيل‭ ‬دخول‭ ‬الهدنة‭ ‬القصيرة‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬وصف‭ ‬آخرون‭ ‬الرائد‭ ‬بـ«المريض‭ ‬نفسياً‮»‬‭ ‬وأخلاقياً‭.‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الدامية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬انتشرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاهد‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬بالمستفزة،‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬عائدة‭ ‬لمؤثرين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬سخروا‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬شككوا‭ ‬بأعداد‭ ‬القتلى‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العنيفة‭.‬

كما‭ ‬أثارت‭ ‬أغنية‭ ‬بثت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬إبادة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ضجة‭ ‬واسعة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بثتها‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬وحسابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحذفها‭ ‬لاحقاً‭.‬

MENAFN25112023000055011008ID1107484849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث