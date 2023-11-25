-->

Sunday, 26 November 2023 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الـمـفـكـر وعالم الاجتماع التونسي الطاهر لبيب في حديث مع تجربته الروائية في مركز الشيخ إبراهيم

11/25/2023 7:27:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬منطلق‭ ‬طرح‭ ‬مناهج‭ ‬بحثية‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والإبداع‭ ‬الفكري،‭ ‬يحل‭ ‬المفكر‭ ‬وعالم‭ ‬الاجتماع‭ ‬التونسي‭ ‬الطاهر‭ ‬لبيب،‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬عنوانها‭: ‬‮«‬من‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬الرواية‮»‬‭ ‬ينقل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬انعطافاً‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الكتابة‭ ‬نحو‭ ‬الرواية‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬تجربته‭ ‬المتفردة‭ ‬في‭ ‬أدب‭ ‬السرد‭ ‬وأساليبه‭ ‬اللغوية‭ ‬والمعرفية‭ ‬والخصوصية‭ ‬التي‭ ‬ساق‭ ‬منها‭ ‬الرواية،‭ ‬وما‭ ‬منحها‭ ‬من‭ ‬بحث‭ ‬بلاغي‭ ‬وجمالي‭ ‬في‭ ‬السرد،‭ ‬يكون‭ ‬ذلك،‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬غدا‭ ‬الإثنين‭ (‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬المحاضرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭: ‬

وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬ «QR» ‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬


‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الطاهر‭ ‬لبيب،‭ ‬هو‭ ‬كاتب‭ ‬تونسي‭ ‬ومترجم‭ ‬وباحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭. ‬أسهم‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الأسس‭ ‬لعلم‭ ‬الاجتماع‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬ترجمة‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬منها‭: ‬‮«‬مشروع‭ ‬نقل‭ ‬المعارف‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬بترجمة‭ ‬خمسين‭ ‬كتاباً‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬و«ما‭ ‬علاقة‭ ‬الرّواية‭ ‬بالمعرفة؟‮»‬،‭ ‬‮«‬هل‭ ‬للرّاوي‭ ‬أن‭ ‬يروي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عدّة‭ ‬معرفيّة؟‮»‬‭ ‬أسئلة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النّوع‭ ‬ننتظر‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬الطاهر‭ ‬لبيب،‭ ‬صاحب‭ ‬‮«‬سوسيولوجيا‭ ‬الغزل‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يجيب‭ ‬عنها،‭ ‬وهو‭ ‬يعرض‭ ‬للنّقاش‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬المرور‭ ‬من‭ ‬باحثٍ‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬روائيٍّ‭ ‬يكتب‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬خبر‭ ‬إنَّ‭ ‬التي‭ ‬لقيت‭ ‬اهتمامًا‭ ‬واسعًا‭ ‬لدى‭ ‬القرّاء‭ ‬ولدى‭ ‬النقّاد‭ ‬والمتخصّصين‭.‬

MENAFN25112023000055011008ID1107484847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث