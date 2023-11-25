الـمـفـكـر وعالم الاجتماع التونسي الطاهر لبيب في حديث مع تجربته الروائية في مركز الشيخ إبراهيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) من منطلق طرح مناهج بحثية في العلوم الاجتماعية والإبداع الفكري، يحل المفكر وعالم الاجتماع التونسي الطاهر لبيب، ضيفاً على مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، في محاضرة عنوانها: «من علم الاجتماع إلى الرواية» ينقل من خلالها انعطافاً آخر في عالم الكتابة نحو الرواية ، لاسيما تجربته المتفردة في أدب السرد وأساليبه اللغوية والمعرفية والخصوصية التي ساق منها الرواية، وما منحها من بحث بلاغي وجمالي في السرد، يكون ذلك، ضمن الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، غدا الإثنين (27 نوفمبر 2023)، عند الساعة الثامنة مساءً، في مقر المركز. كما يمكن متابعة المحاضرة من خلال رابط البث المباشر:
وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث.
يذكر أن الأكاديمي الطاهر لبيب، هو كاتب تونسي ومترجم وباحث في علم الاجتماع. أسهم مع عدد من الباحثين العرب في وضع الأسس لعلم الاجتماع العربي، كما عمل على متابعة ترجمة كثير من الكتب العالمية إلى اللغة العربية، منها: «مشروع نقل المعارف» في مملكة البحرين، والذي قام بترجمة خمسين كتاباً إلى اللغة العربية، و«ما علاقة الرّواية بالمعرفة؟»، «هل للرّاوي أن يروي من دون عدّة معرفيّة؟» أسئلة من هذا النّوع ننتظر من الدكتور الطاهر لبيب، صاحب «سوسيولوجيا الغزل العربي» أن يجيب عنها، وهو يعرض للنّقاش تجربته في المرور من باحثٍ في علم الاجتماع إلى روائيٍّ يكتب في انتظار خبر إنَّ التي لقيت اهتمامًا واسعًا لدى القرّاء ولدى النقّاد والمتخصّصين.
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