الـمـفـكـر وعالم الاجتماع التونسي الطاهر لبيب في حديث مع تجربته الروائية في مركز الشيخ إبراهيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬ «QR» ‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

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‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الطاهر‭ ‬لبيب،‭ ‬هو‭ ‬كاتب‭ ‬تونسي‭ ‬ومترجم‭ ‬وباحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭. ‬أسهم‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الأسس‭ ‬لعلم‭ ‬الاجتماع‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬ترجمة‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬منها‭: ‬‮«‬مشروع‭ ‬نقل‭ ‬المعارف‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬بترجمة‭ ‬خمسين‭ ‬كتاباً‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬و«ما‭ ‬علاقة‭ ‬الرّواية‭ ‬بالمعرفة؟‮»‬،‭ ‬‮«‬هل‭ ‬للرّاوي‭ ‬أن‭ ‬يروي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عدّة‭ ‬معرفيّة؟‮»‬‭ ‬أسئلة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النّوع‭ ‬ننتظر‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬الطاهر‭ ‬لبيب،‭ ‬صاحب‭ ‬‮«‬سوسيولوجيا‭ ‬الغزل‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يجيب‭ ‬عنها،‭ ‬وهو‭ ‬يعرض‭ ‬للنّقاش‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬المرور‭ ‬من‭ ‬باحثٍ‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬روائيٍّ‭ ‬يكتب‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬خبر‭ ‬إنَّ‭ ‬التي‭ ‬لقيت‭ ‬اهتمامًا‭ ‬واسعًا‭ ‬لدى‭ ‬القرّاء‭ ‬ولدى‭ ‬النقّاد‭ ‬والمتخصّصين‭.‬