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د. جنان الحربي: ((حـلـيب الحمارة)) يساعد على نحت الـخـصـر لـدى الـسـيدات

11/25/2023 7:27:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬فاطمة‭ ‬اليوسف‭:‬

أثارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الكويتية‭ ‬جنان‭ ‬الحربي‭ ‬الجدل‭ ‬مجددًا‭ ‬بعد‭ ‬تصريحها‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬وصفت‭ ‬فيه‭ ‬طرقا‭ ‬جديدة‭ ‬لنحت‭ ‬خصر‭ ‬السيدات‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬بشرتهن،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬منشور‭ ‬تداوله‭ ‬روّاد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭: ‬

حليب‭ ‬الحمارة‭ ‬صانع‭ ‬المعجزات،‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬نحت‭ ‬خصر‭ ‬السيدات‭ ‬ويجعل‭ ‬بشرتهن‭ ‬مثل‭ ‬الأطفال‭.‬

وكانت‭ ‬الحربي‭ ‬نشرت‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬منشورًا‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭: ‬الحشرة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬ Demodex mite تعيش‭ ‬في‭ ‬رموشك‭ ‬وعلى‭ ‬وجهك‭ ‬رضيت‭ ‬والا‭ ‬ما‭ ‬رضيت‭.‬

وأضافت‭ ‬الحربي‭ ‬أن‭ ‬برغوث‭ ‬الوجه‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬غسل‭ ‬الوجه‭ ‬ألف‭ ‬مرة‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬فقالت‭: ‬يزيد‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬قلب‭ ‬الحشرة‭ ‬المدخنة‭ ‬للسجائر‭ ‬وترتفع‭ ‬نسبة‭ ‬ملح‭ ‬الكالسيوم‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬قلبها‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بالإنسان؟

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