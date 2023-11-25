د. جنان الحربي: ((حـلـيب الحمارة)) يساعد على نحت الـخـصـر لـدى الـسـيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت فاطمة اليوسف:
أثارت الدكتورة الكويتية جنان الحربي الجدل مجددًا بعد تصريحها الأخير الذي وصفت فيه طرقا جديدة لنحت خصر السيدات والمحافظة على بشرتهن، وذلك عبر منشور تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه:
حليب الحمارة صانع المعجزات، يساعد على نحت خصر السيدات ويجعل بشرتهن مثل الأطفال.
وكانت الحربي نشرت منذ أسابيع منشورًا قالت فيه: الحشرة المعروفة باسم Demodex mite تعيش في رموشك وعلى وجهك رضيت والا ما رضيت.
وأضافت الحربي أن برغوث الوجه لا يتم التخلص منه حتى لو تم غسل الوجه ألف مرة.
أما عن التدخين فقالت: يزيد معدل ضربات قلب الحشرة المدخنة للسجائر وترتفع نسبة ملح الكالسيوم في خلايا قلبها فما بالك بالإنسان؟
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