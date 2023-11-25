لنس يواصل انتصاراته ويقترب من المراكز الأوروبية

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- Akhbar Al Khaleej) (أ ف ب) - واصل لنس وصيف بطل الموسم الماضي انتصاراته بفوزه على مضيفه كليرمون فيران 3-0 يوم أمس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وافتتح سيبي الي واهي التسجيل للنس (11) قبل أن يطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول بعد مشاجرة مع الغاني أليدو سيدو مدافع كليرمون فيران، فطرد الاخير ايضاً بالبطاقة الحمراء.
واضاف أدريان توماسون والبديل ويسلي سعيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و83 تواليا.
وهو الفوز الثاني توالياً للنس بعد اسقاطه على ارضه مرسيليا 1-0 في المرحلة الماضية قبل النافذة الدولية، رافعاً سلسلة مبارياته في الدوري من دون هزيمة إلى ثماني، وتحديداً منذ خسارته أمام متز 0-1 في المرحلة الخامسة (5 انتصارات مقابل 3 تعادلات).
ورفع لنس الذي حقق فوزه الخامس هذا الموسم رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر، في حين تجمد رصيد كليرمون فيران وصيف القاع عند 9 نقاط بفارق نقطتين عن ليون متذيل الترتيب والذي يستقبل ليل الاحد.
ولم يسبق لفريق كليرمون أن فاز على لنس في الدوري منذ صعوده إلى أندية النخبة في عام 2021 (تعادل مقابل 4 هزائم).
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