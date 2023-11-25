لنس يواصل انتصاراته ويقترب من المراكز الأوروبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وافتتح‭ ‬سيبي‭ ‬الي‭ ‬واهي‭ ‬التسجيل‭ ‬للنس‭ (‬11‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطرد‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بعد‭ ‬مشاجرة‭ ‬مع‭ ‬الغاني‭ ‬أليدو‭ ‬سيدو‭ ‬مدافع‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران،‭ ‬فطرد‭ ‬الاخير‭ ‬ايضاً‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭.‬

واضاف‭ ‬أدريان‭ ‬توماسون‭ ‬والبديل‭ ‬ويسلي‭ ‬سعيد‭ ‬الهدفين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬50‭ ‬و83‭ ‬تواليا‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬للنس‭ ‬بعد‭ ‬اسقاطه‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬مرسيليا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية،‭ ‬رافعاً‭ ‬سلسلة‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬إلى‭ ‬ثماني،‭ ‬وتحديداً‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬متز‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ (‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬تعادلات‭).‬

ورفع‭ ‬لنس‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬وصيف‭ ‬القاع‭ ‬عند‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬ليون‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬والذي‭ ‬يستقبل‭ ‬ليل‭ ‬الاحد‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لفريق‭ ‬كليرمون‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬لنس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ (‬تعادل‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬هزائم‭).‬