ليفركوزن يستعيد الصدارة بفوز ثامن توالياً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) (أ ف ب) - استعاد باير ليفركوزن صدارة الدوري الالماني لكرة القدم من غريمه بايرن ميونيخ حامل اللقب بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 3-0 يوم أمس في المرحلة الثانية عشرة.
وافتتح ليفركوزن التسجيل بالنيران الصديقة بعد خطأ من لاعب الوسط البلجيكي أولفيييه ديمان الذي هز شباك فريقه بعد تسع دقائق من صافرة البداية، وأضاف الثاني عبر مدافعه الهولندي جيريمي فريمبونغ (42)، قبل أن يؤمِّن المدافع الدولي الإسباني أليكس غريمالدو النقاط الثلاث بتسجيله الهدف الثالث (76).
واحتفل ليفركوزن بافضل طريقة ممكنة بعيد ميلاد مدربه الإسباني شابي ألونسو الثاني والأربعين، حيث حقق فوزه الثامن توالياً في الدوري وتحديدا منذ تعادله مع بايرن ميونيخ 2-2 في المرحلة الرابعة، والـ13 تواليا في مختلف المسابقات.
كما لم يذق ليفركوزن الذي سيقابل بعد 5 أيام هاكن السويدي في الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» حيث يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات، طعم الخسارة في 18 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث حقق 17 فوزا مقابل تعادل واحد.
واعاد ليفركوزن الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة (11 فوزا مقابل تعادل) فارق النقطتين مع بايرن ميونيخ الفائز بصعوبة على كولن 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة، بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، وبفارق كبير بلغ 10 نقاط عن شتوتغارت الثالث الذي يلعب أمام أينتراخت فرانكفورت في ختام هذه الامسية.
وحافظ بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي على آماله بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز 4-2، ورفع رصيده إلى 24 نقطة متقدما بفارق نقطة عن لايبزيغ الخامس الخاسر أمام مضيفه فولفسبورغ 1-2.
وتعادل أونيون برلين مع أوغسبورغ 1-1، وفرايبورغ مع دارمشتات بالنتيجة ذاتها.
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