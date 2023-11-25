ليفركوزن يستعيد الصدارة بفوز ثامن توالياً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وافتتح‭ ‬ليفركوزن‭ ‬التسجيل‭ ‬بالنيران‭ ‬الصديقة‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البلجيكي‭ ‬أولفيييه‭ ‬ديمان‭ ‬الذي‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية،‭ ‬وأضاف‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬مدافعه‭ ‬الهولندي‭ ‬جيريمي‭ ‬فريمبونغ‭ (‬42‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يؤمِّن‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬أليكس‭ ‬غريمالدو‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ (‬76‭).‬

واحتفل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بافضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬الثاني‭ ‬والأربعين،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬والـ13‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬سيقابل‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬هاكن‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬جولات،‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬17‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭.‬

واعاد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ (‬11‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭) ‬فارق‭ ‬النقطتين‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الفائز‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬كولن‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة،‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬وبفارق‭ ‬كبير‭ ‬بلغ‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬هذه‭ ‬الامسية‭.‬

وحافظ‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬بحجز‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬بعدما‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بهدفين‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الخامس‭ ‬الخاسر‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬1‭-‬2‭.‬

وتعادل‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬مع‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬وفرايبورغ‭ ‬مع‭ ‬دارمشتات‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭.‬



