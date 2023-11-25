تعثر جديد لبرشلونة في أرض رايو فايكانو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو،‭ ‬ثامن‭ ‬الترتيب،‭ ‬اسقط‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬زيارتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬القديم‭ ‬فايكاس،‭ ‬كما‭ ‬عاد‭ ‬بنقطة‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وافتتح‭ ‬أوناي‭ ‬لوبيس‭ ‬التسجيل‭ ‬للمضيف‭ ‬من‭ ‬أرضية‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬متراً‭ ‬في‭ ‬اقصى‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬للحارس‭ ‬إينياكي‭ ‬بينيا‭ (‬39‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬فلوريان‭ ‬لوجون،‭ ‬منح‭ ‬الضيوف‭ ‬هدفاً‭ ‬عكسياً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬ابعاد‭ ‬عرضية‭ ‬الظهير‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بالديه‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬تشافي‭ ‬لمنصة‭ ‬دازون‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفوز‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬الليغا‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بنقد‭ ‬ذاتي‭. ‬نعاقب‭ ‬أنفسنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬الأشياء‭ (‬للخصم‭).‬

ولا‭ ‬يمرّ‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬أيامه،‭ ‬ويأمل‭ ‬ألا‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬بطاقة‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬قبل‭ ‬استقبال‭ ‬‮«‬العنيد‮»‬‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬ثم‭ ‬جيرونا‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭ ‬محليتين‭ ‬هامتين‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭ ‬لطيفة‭ ‬مع‭ ‬برشلونة،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬اليافع‭ ‬غافي‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬لقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬وحارسه‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬لاصابة‭ ‬في‭ ‬ظهره‭.‬

وقبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة،‭ ‬ارتدى‭ ‬لاعبو‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬قمصاناً‭ ‬كُتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬معك،‭ ‬غافي‭.‬

وفيما‭ ‬وقف‭ ‬بينيا‭ (‬24‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬خريج‭ ‬أكاديمية‭ ‬النادي،‭ ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬عاد‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬من‭ ‬الاصابة‭ ‬ولعب‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العائد‭ ‬بيدري‭ ‬وأوريول‭ ‬روميو‭. ‬وفي‭ ‬المقدمة،‭ ‬لعب‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬بين‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭ ‬واليافع‭ ‬المغربي‭ ‬الأصل‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭.‬