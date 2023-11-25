نيابة عن جلالة الملك المعظمخالد بن حمد يشهد ختام بطولة الملك حمد الدولية الـ15 للجولف

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- Akhbar Al Khaleej) نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل ختام بطولة الملك حمد الدولية الخامسة عشرة للجولف والتي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للجولف يوم السبت 25 نوفمبر 2023.
كما شهد حفل الختام سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة واللواء الركن علي بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف وعدد من كبار الحضور والمدعوين.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن خالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على رعاية جلالته للبطولة التي تشكل مصدر فخر واعتزاز للأسرة الرياضية بشكل عام وأسرة رياضة الجولف بشكل خاص والتي أكسبت الحدث الدولي زخما كبيرا لتجسد الرعاية الفائقة التي يحظى بها القطاع الرياضي من دعم واهتمام من جلالته، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات المضيئة للوطن.
وأعرب سموه عن سعادته البالغة بنجاح النسخة الخامسة عشرة من بطولة الملك حمد الدولية للجولف والتي شهدت منافسة قوية بمشاركة كوكبة من أبرز اللاعبين المحترفين الذي سجلوا أرقاما قياسية جديدة، مؤكدا سموه أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة لكونها معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للجولف ونتائجها تعتمد في التصنيف الدولي، مشيرا سموه إلى أن إقامة النسخة الخامسة عشرة من البطولة تعكس النجاح المتنامي لهذا الحدث الدولي.
وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأبطال، مشيدا بما قدموه من أداء رائع. كما أثنى على التنظيم المتميز للاتحاد البحريني للجولف برئاسة اللواء الركن علي بن صقر النعيمي وجهود باقي أعضاء مجلس الإدارة واللجنة المنظمة، متمنيا سموه للاتحاد دوام التوفيق والنجاح.
وقد كرم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفائزين، كما تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.
وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن فوز اللاعب الأمريكي Cole Madey ليتوج بطلا لبطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف 15
وجاء البريطاني Tom Alump ثانيا والبريطاني Gary King ثالثا، وأما بفئة الهواة ففاز المغربي Dahmane Soufiane بالمركز الأول والبريطاني Hanlrley Smith ثانيا والإسباني Sam Millane ثالثا.
وتوج اللاعب البحريني أحمد محمد الزايد كأفضل لاعب بحريني في البطولة بعدما جاء في المركز العاشر ليتأهل للبطولة العالمية الأوروبية للمحترفين.
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