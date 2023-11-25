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نيابة عن جلالة الملك المعظمخالد بن حمد يشهد ختام بطولة الملك حمد الدولية الـ15 للجولف

11/25/2023 7:27:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬للجولف‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الحضور‭ ‬والمدعوين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬جلالته‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬للأسرة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وأسرة‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والتي‭ ‬أكسبت‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬زخما‭ ‬كبيرا‭ ‬لتجسد‭ ‬الرعاية‭ ‬الفائقة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬جلالته،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المضيئة‭ ‬للوطن‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بنجاح‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بمشاركة‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الذي‭ ‬سجلوا‭ ‬أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬جديدة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لكونها‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للجولف‭ ‬ونتائجها‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬تعكس‭ ‬النجاح‭ ‬المتنامي‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭.‬

وهنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأبطال،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬رائع‭. ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬برئاسة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬وجهود‭ ‬باقي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬للاتحاد‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وقد‭ ‬كرم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفائزين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬ Cole ‭ ‬ Madey ‭ ‬ليتوج‭ ‬بطلا‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬15

وجاء‭ ‬البريطاني‭ ‬ Tom ‭ ‬ Alump ‭ ‬ثانيا‭ ‬والبريطاني‭ ‬ Gary ‭ ‬ King ‭ ‬ثالثا،‭ ‬وأما‭ ‬بفئة‭ ‬الهواة‭ ‬ففاز‭ ‬المغربي‭ ‬ Dahmane ‭ ‬ Soufiane ‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والبريطاني‭ ‬ Hanlrley ‭ ‬ Smith ‭ ‬ثانيا‭ ‬والإسباني‭ ‬ Sam ‭ ‬ Millane ‭ ‬ثالثا‭.‬

وتوج‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الزايد‭ ‬كأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعدما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬ليتأهل‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬الأوروبية‭ ‬للمحترفين‭.‬

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