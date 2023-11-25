-->

Sunday, 26 November 2023 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلزام زوج رد 150 ألف دولار لزوجته قيمة سلفة لم يردها

11/25/2023 7:27:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بحرينيا‭ ‬رد‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لزوجته‭ ‬قيمة‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬سلفة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ200‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬حيث‭ ‬رد‭ ‬فقط‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الباقي،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬الزوجة‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلفة‭ ‬بينهما‭ ‬واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬للشهود،‭ ‬وانتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالمبلغ‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬وكيل‭ ‬الزوجة‭ ‬المدعية،‭ ‬أن‭ ‬موكلته‭ ‬اقرضت‭ ‬زوجها‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬رد‭ ‬منها‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الباقي‭ ‬وقيمته‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬حيث‭ ‬طالبت‭ ‬بتوقيع‭ ‬الحجز‭ ‬التحفظي‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬البنكية‭ ‬لدى‭ ‬بنوك‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرفقت‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الزوج‭ ‬بريديا‭.‬

وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬لتثبت‭ ‬المدعية‭ ‬بكافة‭ ‬طرق‭ ‬الإثبات‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬ومقدار‭ ‬المبالغ‭ ‬المسددة،‭ ‬واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬شقيق‭ ‬المدعية‭ ‬والذي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬زوج‭ ‬شقيقته‭ ‬وأن‭ ‬المدعية‭ ‬أعطته‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬بغرض‭ ‬الاستثمار‭ ‬وسدد‭ ‬منها‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التحويل‭ ‬البنكي‭ ‬ولم‭ ‬يسدد‭ ‬الباقي‭ ‬رغم‭ ‬مطالبتها‭ ‬له‭ ‬بالسداد،‭ ‬وقرر‭ ‬بأنه‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬بنود‭ ‬عقد‭ ‬القرض‭.‬

ولم‭ ‬يحضر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬يقدم‭ ‬شهودا،‭ ‬فقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬حجز‭ ‬الدعوى‭ ‬للحكم‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬الحيثيات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬مطالعة‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬سند‭ ‬الدعوى‭ ‬والمذيل‭ ‬بتوقيع‭ ‬منسوب‭ ‬صدوره‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬الاخير‭ ‬مدين‭ ‬للمدعية‭ ‬بمبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬200000‭ ‬دولار‭ (‬أمريكي‭ ‬مائتا‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬وقد‭ ‬نص‭ ‬البند‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ملزم‭ ‬برد‭ ‬مبلغ‭ ‬القرض‭ ‬كاملاً‭ ‬للمدعية،‭ ‬وسدد‭ ‬منه‭ ‬مبلغ‭ ‬50000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬باقي‭ ‬المبلغ‭ ‬رغم‭ ‬مطالبتها‭ ‬له‭ ‬بذلك‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬وصولا‭ ‬لوجه‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬وتحقيقا‭ ‬لعناصرها‭ ‬احالت‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬واطمأنت‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬قرره‭ ‬الشاهد‭ ‬في‭ ‬شهادته‭ ‬وتأخذ‭ ‬بأقواله،‭ ‬وحيث‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬رغم‭ ‬اعلانه‭ ‬ليدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬أو‭ ‬دفاع‭ ‬أو‭ ‬ليقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬براءة‭ ‬ذمته‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬بما‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬مشغولة‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬وتقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ ‬150000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني،‭ ‬وألزمته‭ ‬بالمصروفات‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

MENAFN25112023000055011008ID1107484841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث