إلزام زوج رد 150 ألف دولار لزوجته قيمة سلفة لم يردها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬وكيل‭ ‬الزوجة‭ ‬المدعية،‭ ‬أن‭ ‬موكلته‭ ‬اقرضت‭ ‬زوجها‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬رد‭ ‬منها‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الباقي‭ ‬وقيمته‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬حيث‭ ‬طالبت‭ ‬بتوقيع‭ ‬الحجز‭ ‬التحفظي‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬البنكية‭ ‬لدى‭ ‬بنوك‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرفقت‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الزوج‭ ‬بريديا‭.‬

وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬لتثبت‭ ‬المدعية‭ ‬بكافة‭ ‬طرق‭ ‬الإثبات‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬ومقدار‭ ‬المبالغ‭ ‬المسددة،‭ ‬واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬شقيق‭ ‬المدعية‭ ‬والذي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬زوج‭ ‬شقيقته‭ ‬وأن‭ ‬المدعية‭ ‬أعطته‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬بغرض‭ ‬الاستثمار‭ ‬وسدد‭ ‬منها‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التحويل‭ ‬البنكي‭ ‬ولم‭ ‬يسدد‭ ‬الباقي‭ ‬رغم‭ ‬مطالبتها‭ ‬له‭ ‬بالسداد،‭ ‬وقرر‭ ‬بأنه‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬بنود‭ ‬عقد‭ ‬القرض‭.‬

ولم‭ ‬يحضر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬يقدم‭ ‬شهودا،‭ ‬فقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬حجز‭ ‬الدعوى‭ ‬للحكم‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬الحيثيات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬مطالعة‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬سند‭ ‬الدعوى‭ ‬والمذيل‭ ‬بتوقيع‭ ‬منسوب‭ ‬صدوره‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬الاخير‭ ‬مدين‭ ‬للمدعية‭ ‬بمبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬200000‭ ‬دولار‭ (‬أمريكي‭ ‬مائتا‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬وقد‭ ‬نص‭ ‬البند‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ملزم‭ ‬برد‭ ‬مبلغ‭ ‬القرض‭ ‬كاملاً‭ ‬للمدعية،‭ ‬وسدد‭ ‬منه‭ ‬مبلغ‭ ‬50000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬باقي‭ ‬المبلغ‭ ‬رغم‭ ‬مطالبتها‭ ‬له‭ ‬بذلك‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬وصولا‭ ‬لوجه‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬وتحقيقا‭ ‬لعناصرها‭ ‬احالت‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬واطمأنت‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬قرره‭ ‬الشاهد‭ ‬في‭ ‬شهادته‭ ‬وتأخذ‭ ‬بأقواله،‭ ‬وحيث‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬رغم‭ ‬اعلانه‭ ‬ليدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬أو‭ ‬دفاع‭ ‬أو‭ ‬ليقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬براءة‭ ‬ذمته‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬بما‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬مشغولة‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬وتقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ ‬150000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني،‭ ‬وألزمته‭ ‬بالمصروفات‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬