وفاة شاب آسيوي صدمته سيارة بداخل محل تجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





لقي‭ ‬آسيوي‭ ‬مصرعه‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صدمته‭ ‬سيارة‭ ‬اقتحمت‭ ‬المحل‭ ‬بقوة‭ ‬بمنطقة‭ ‬كرزكان‭.‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بمنطقة‭ ‬كرزكان‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واقتحم‭ ‬أحد‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬وفاة‭ ‬آسيوي‭ ‬كان‭ ‬داخل‭ ‬المحل‭ ‬وتضرر‭ ‬السيارة‭ ‬والمحل‭ ‬التجاري‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭.‬

وقد‭ ‬حضرت‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬سيارة‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقام‭ ‬افرادها‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وتم‭ ‬اخراج‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬دخل‭ ‬المحل‭ ‬ونقل‭ ‬الجثة‭ ‬إلى‭ ‬السلمانية،‭ ‬وفتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسباب‭ ‬الحادث‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬ x ‭): ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬إثر‭ ‬اصطدام‭ ‬مركبة‭ ‬بأحد‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬بداخلها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كرزكان،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬قامت‭ ‬باتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭.‬