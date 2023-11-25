وفاة شاب آسيوي صدمته سيارة بداخل محل تجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لقي آسيوي مصرعه صباح السبت داخل أحد المحلات التجارية بعد أن صدمته سيارة اقتحمت المحل بقوة بمنطقة كرزكان.
كان شاب بحريني يقود سيارته في الساعة السابعة والنصف من صباح أمس بمنطقة كرزكان وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة واقتحم أحد المحلات التجارية، نتج عن ذلك وفاة آسيوي كان داخل المحل وتضرر السيارة والمحل التجاري بتلفيات كبيرة.
وقد حضرت فور وقوع الحادث سيارة شرطة النجدة وقام افرادها بتسهيل سير المركبات لحين وصول شرطة المرور والدفاع المدني وتم اخراج السيارة من دخل المحل ونقل الجثة إلى السلمانية، وفتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.
ومن جهة اخرى ذكرت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي ( x ): وفاة شخص آسيوي (22 عاما) إثر اصطدام مركبة بأحد المحلات التجارية التي كان بداخلها في منطقة كرزكان، والجهات المختصة قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة.
MENAFN25112023000055011008ID1107484840
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.