سنة حبس لـ6 آسيويين خطفوا آخر بسبب خلاف على 600 دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬اقترض‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬540‭ ‬دينارا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬المبلغ،‭ ‬حتى‭ ‬حضر‭ ‬إليه‭ ‬المتهم‭ ‬ومعه‭ ‬آخرون‭ ‬وقاموا‭ ‬بإجباره‭ ‬على‭ ‬الركوب‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬أحضروها‭ ‬متوجهين‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الورش‭ ‬بمنطقة‭ ‬الهملة‭ ‬وقاموا‭ ‬باحتجازه‭ ‬بداخل‭ ‬مخزن‭ ‬واعتدوا‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب،‭ ‬موجهين‭ ‬له‭ ‬تهديدا‭ ‬بالقتل‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يسدد‭ ‬المبلغ‭ ‬المقترض،‭ ‬كما‭ ‬تواصلوا‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬الاسيوي‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬المبلغ‭ ‬المقترض،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضر‭ ‬له‭ ‬المتهمون‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬وأخبروه‭ ‬أن‭ ‬شقيق‭ ‬زوجته‭ ‬قدم‭ ‬بلاغاً‭ ‬ضدهم‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭ ‬فسمحوا‭ ‬له‭ ‬بالمغادرة‭ ‬وقاموا‭ ‬بتوصيله‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬وطلبوا‭ ‬منه‭ ‬عدم‭ ‬تقديم‭ ‬البلاغ‭ ‬وأنهم‭ ‬متنازلون‭ ‬عن‭ ‬المبلغ‭ ‬المقترض‭.‬

فيما‭ ‬أفاد‭ ‬مقدم‭ ‬البلاغ‭ ‬بأنه‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬زوجة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬تبكي‭ ‬وتفيد‭ ‬بأن‭ ‬زوجها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬محتجز‭ ‬ومختطف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬يطالبه‭ ‬بمبلغ‭ ‬مالي‭ ‬قدره‭ ‬1400‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬يقوم‭ ‬بالاتصال‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬وهي‭ ‬رأت‭ ‬زوجها‭ ‬برفقته‭ ‬بداخل‭ ‬غرفة‭ ‬وقامت‭ ‬بتسجيل‭ ‬تلك‭ ‬المقاطع،‭ ‬مطالبا‭ ‬بمبلغ‭ ‬1400‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬الذي‭ ‬يتصل‭ ‬منه‭ ‬المتهمون‭.‬

وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬الستة،‭ ‬وبعرض‭ ‬صورهم‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬تعرف‭ ‬عليهم‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬كما‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مشكلة‭ ‬مالية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬والمجني‭ ‬عليه،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬محاضر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬الاول‭ ‬بالواقعة‭ ‬واعترف‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬باحتجاز‭ ‬المتهم‭ ‬لإجباره‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المقترض‭ ‬وباعتدائهم‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب،‭ ‬حيث‭ ‬ثبت‭ ‬بتقرير‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬تعرض‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لإصابات‭ ‬بسبب‭ ‬التعدي‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهمين،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬في‭ ‬المقاطع‭ ‬المرئية‭ ‬المرفقة‭ ‬في‭ ‬القرص‭ ‬المدمج‭ ‬ظهور‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وزوجته‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭.‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬2023‭/‬04‭/‬12‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اختطفوا‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وصاحب‭ ‬الفعل‭ ‬استعمال‭ ‬القوة‭ ‬والتهديد،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بغرض‭ ‬الكسب‭ ‬والانتقام،‭ ‬بأن‭ ‬قاموا‭ ‬بإمساك‭ ‬يديه‭ ‬وإدخاله‭ ‬بالقوة‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬ونقلوه‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الهملة،‭ ‬كما‭ ‬حجزوا‭ ‬حرية‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬قانوني،‭ ‬وصاحب‭ ‬الفعل‭ ‬استعمال‭ ‬القوة‭ ‬والتهديد‭ ‬بالقتل‭ ‬والأذى‭ ‬الجسيم‭ ‬وأعمال‭ ‬تعذيب‭ ‬بدنية،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بغرض‭ ‬الكسب‭ ‬والانتقام،‭ ‬بأن‭ ‬تم‭ ‬حجزه‭ ‬في‭ ‬المخزن‭ ‬وضربه‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬احتجازه‭ ‬وتهديده‭ ‬بالقتل‭.‬