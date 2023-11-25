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عشرات الألوف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بوسط لندن

11/25/2023 7:27:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬رويترز‭): ‬شارك‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وهي‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المظاهرات‭ ‬المماثلة‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بالمدينة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬قبل‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭. ‬

تأتي‭ ‬مسيرة‭ ‬الأمس‭ ‬خلال‭ ‬هدنة‭ ‬مدتها‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬لكن‭ ‬المحتجين‭ ‬يرون‭ ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬كافية‭. ‬

ورفع‭ ‬المحتجون‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬السلمية‭ ‬نحو‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬لافتات‭ ‬كتبوا‭ ‬عليها‭ ‬عبارات‭ ‬منها‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬المحتجة‭ ‬كيت‭ ‬هدسون‭ (‬64‭ ‬عاما‭) ‬لرويترز‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاج‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لوقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬كيت،‭ ‬وهي‭ ‬ناشطة‭ ‬مناهضة‭ ‬للحرب،‭ ‬‮«‬نرحب‭ ‬كثيرا‭ ‬بالهدنة‭... ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ (‬نهائي‭) ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬على‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬قرارات‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

ووزعت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬المحتجين‭ ‬حذرت‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬القانون،‭ ‬وألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬يحرض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬العرقية‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الاحتجاج‭. ‬وقالت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إنه‭ ‬شوهد‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬لافتة‭ ‬عليها‭ ‬رموز‭ ‬نازية‭.
‬وأُلقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬متظاهرا‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬عندما‭ ‬اندلعت‭ ‬مناوشات‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬وجماعات‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬التي‭ ‬تجمعت‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬خروج‭ ‬المظاهرة‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬

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