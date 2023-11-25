عشرات الألوف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بوسط لندن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لندن - (رويترز): شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط العاصمة البريطانية لندن أمس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وهي الأحدث في سلسلة من المظاهرات المماثلة التي خرجت في الأسبوع الماضي بالمدينة منذ بدء الحرب قبل سبعة أسابيع.
تأتي مسيرة الأمس خلال هدنة مدتها أربعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل، وهي الأولى منذ اندلاع الحرب، لكن المحتجين يرون إنها ليست كافية.
ورفع المحتجون خلال مسيرتهم السلمية نحو مقر البرلمان البريطاني لافتات كتبوا عليها عبارات منها «وقف إطلاق النار الآن» و«أوقفوا الحرب على غزة».
وقالت المحتجة كيت هدسون (64 عاما) لرويترز خلال الاحتجاج «نحتاج إلى الدعم الكامل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة».
وأضافت كيت، وهي ناشطة مناهضة للحرب، «نرحب كثيرا بالهدنة... لكن هذه المشكلة تحتاج إلى حل (نهائي) حتى يحصل الفلسطينيون في نهاية المطاف على تسوية سياسية نصت عليها قرارات لا حصر لها في الأمم المتحدة».
ووزعت شرطة لندن منشورات على المحتجين حذرت فيها من انتهاك القانون، وألقت القبض على رجل للاشتباه في أنه يحرض على الكراهية العرقية قبل بدء الاحتجاج. وقالت على وسائل التواصل الاجتماعي إنه شوهد وهو يحمل لافتة عليها رموز نازية.
وأُلقي القبض على أكثر من 120 متظاهرا خلال مسيرة في وقت سابق من هذا الشهر عندما اندلعت مناوشات بين الشرطة وجماعات تنتمي إلى اليمين المتطرف التي تجمعت للاحتجاج على خروج المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين.
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