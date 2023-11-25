القوة الأممية في جنوب لبنان تعلن تعرض إحدى دورياتها لنيران إسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬حفظة‭ ‬السلام،‭ ‬ولكن‭ ‬سيارتهم‭ ‬تضررت‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬وقع‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الهدوء‭ ‬النسبي‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق‮»‬‭. ‬ودانت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بجهد‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬واستعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‭ ‬العميق‮»‬‭.

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ومنذ‭ ‬سريان‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬خيم‭ ‬هدوء‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تصعيداً‭ ‬عسكرياً‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬شنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬هجوماً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ردت‭ ‬بقصف‭ ‬مدمر‭ ‬وعملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬السبت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‭ ‬سيلتزم‭ ‬بالهدنة‭ ‬طالما‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬الإسرائيليون‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة،‭ ‬نفذ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عمليات‭ ‬يومية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭. ‬وردّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بأنه‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬طالت‭ ‬قذائف‭ ‬مقار‭ ‬ومراكز‭ ‬لقوة‭ ‬اليونيفيل،‭ ‬التي‭ ‬شددت‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬كما‭ ‬حثّ‭ ‬قائدها‭ ‬العام‭ ‬الجنرال‭ ‬ارولدو‭ ‬لازارو‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتبادلون‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬دائرة‭ ‬العنف‭ ‬هذه‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬‮«‬أن‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬إضافي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬مدمرة‮»‬‭. ‬

وأسفر‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬109‭ ‬أشخاص‭ ‬معظمهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و14‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬أعدتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭.‬