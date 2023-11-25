بهدف استدامة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياةبابكو إنرجيز توقع مذكرة تفاهم مع مجمع السلمانية الطبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬بموجبها‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مركز‭ ‬العوالي‭ ‬الطبي‭ ‬كأحد

المنشآت

الطبية‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬ودعم‭ ‬إجراء‮

‬140‭ ‬فحصًا‭ ‬لتصوير‭ ‬الثدي‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية‭ ‬و70‭ ‬فحصًا‭ ‬لتنظير‭ ‬القولون

لمرضى

مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭.‬

وتم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬والدكتور‭ ‬طارق‭ ‬حميد،‭ ‬الرئيس‭ ‬الطبي‭ ‬لمستشفى‭ ‬العوالي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬ومستشفى‭ ‬العوالي،‭ ‬ومجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬أهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جادة‭ ‬ومتقدمة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬رفاهية‭ ‬المجتمع‭ ‬واتباع‭ ‬قيمنا‭ ‬المؤسسية‭ ‬ومع‭ ‬الالتزام‭ ‬بإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬عبر‭ ‬خلق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الحكومية‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الموارد‭ ‬والخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬وتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية

الأساسية‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭: ‬‮«‬سنلتزم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬بتوفير‭ ‬فحوصات‭ ‬أساسية‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ومشاكل‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬للمرضى‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولتوفير‭ ‬وصول‭ ‬أسرع‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الحيوية‭ ‬لمختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬مبادرة‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لدعم‭ ‬بعض‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لمرتادي‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بأنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬ومختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬تطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬شامل‭ ‬وتوجيهي‭ ‬حول‭ ‬النمط‭ ‬الصحي‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬بتوفير‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬الفوري‭ ‬للفحوصات‭ ‬الأساسية‭ ‬وتأمين‭ ‬إجراءات‭ ‬الفحص‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للمرضى‭ ‬فرص‭ ‬علاج‭ ‬ناجحة‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬المحتملة‭ ‬والإجراءات‭ ‬العلاجية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تكاليف‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬