بهدف استدامة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياةبابكو إنرجيز توقع مذكرة تفاهم مع مجمع السلمانية الطبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت مجموعة بابكو إنرجيز
شركة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين،
مذكرة تفاهم مع المستشفيات الحكومية ممثلة في مجمع السلمانية الطبي، بهدف
دعم أفراد المجتمع في الوصول إلى الفحوصات الطبية الأساسية خصوصا المرتبطة بفحص أمراض سرطان الثدي ومشاكل القولون والمستقيم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام بابكو إنرجيز بمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز المبادرات الصحية، إذ سيتم بموجبها تقديم الرعاية الصحية من قبل مركز العوالي الطبي كأحد
المنشآت
الطبية التابعة للمجموعة ودعم إجراء
140 فحصًا لتصوير الثدي بالأشعة السينية و70 فحصًا لتنظير القولون
لمرضى
مجمع السلمانية الطبي.
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، بحضور الدكتور عبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، والدكتور طارق حميد، الرئيس الطبي لمستشفى العوالي، وعدد من مسؤولي شركة بابكو إنرجيز ومستشفى العوالي، ومجمع السلمانية الطبي.
من جانبه أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة أهمية اتخاذ خطوات جادة ومتقدمة من شأنها تعزيز رفاهية المجتمع واتباع قيمنا المؤسسية ومع الالتزام بإحداث تأثير إيجابي على حياة الأفراد وعائلاتهم، عبر خلق حزمة من الشراكات مع المؤسسات الصحية الحكومية بهدف تبادل الموارد والخبرات والمعارف وتقديم مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تسهم في معالجة القضايا المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية والحصول على الفحوصات الطبية
الأساسية.
وقال توماس: «سنلتزم من خلال هذه الشراكة مع مجمع السلمانية الطبي بتوفير فحوصات أساسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومشاكل القولون والمستقيم للمرضى بهدف تخفيف العبء على المجمع الطبي الأكبر في مملكة البحرين، ولتوفير وصول أسرع إلى الخدمات الطبية الحيوية لمختلف شرائح المجتمع».
وبهذه المناسبة، ثمن الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية مبادرة مجموعة بابكو إنرجيز لدعم بعض المرافق والخدمات بمجمع السلمانية الطبي، والتي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لمرتادي المستشفيات الحكومية، منوّهاً بأنّ ذلك يأتي تجسيداً للشراكة المجتمعية بين القطاع الصحي ومختلف القطاعات التنموية في مملكة البحرين وبما يصب نحو تحقيق الغايات والتطلعات المنشودة، مشيدين بالتعاون المثمر بين الجانبين.
يذكر أن بابكو إنرجيز تطمح من خلال هذه الشراكة إلى إحداث تغيير شامل وتوجيهي حول النمط الصحي الأمثل في مواجهة مثل هذه الأمراض بتوفير إمكانية الوصول الفوري للفحوصات الأساسية وتأمين إجراءات الفحص والكشف المبكر التي تتيح للمرضى فرص علاج ناجحة وتقلل من المضاعفات المحتملة والإجراءات العلاجية، وتسهم في توفير تكاليف الرعاية الصحية.
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