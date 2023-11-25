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جوهرة المرجان.. درة المشاريع العقاريةدرة البحرين تطرح فلل العرض لمشروع جوهرة المرجان أمام الزوار

11/25/2023 7:27:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬عبدالله


طرحت‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬فلل‭ ‬العرض‭ ‬النموذجية‭ ‬لمشروع‭ ‬جوهرة‭ ‬المرجان‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وشهدت‭ ‬الفلل‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالفلل‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬الجديدة‭ ‬والمطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭.‬

وصرح‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬الحمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدرة‭ ‬البحرين،‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬يعمل‭ ‬بجهد‭ ‬كبير‭ ‬لطرح‭ ‬مشروعه‭ ‬‮«‬المرجان‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منتجع‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمهتمين‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬الكرام‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬التصاميم‭ ‬الأولية‭ ‬للفلل‭ ‬السكنية‭ ‬الجديدة‭ ‬وإطلالاتها،‭ ‬وتسجيل‭ ‬رسائل‭ ‬الاهتمام‭.‬


وأضاف‭ ‬الحمادي‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬لفلل‭ ‬عرض‭ ‬المشروع‭ ‬قد‭ ‬تجاوزت‭ ‬50 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ستتيح‭ ‬للمهتمين‭ ‬بالمشروع‭ ‬ حال‭ ‬جاهزيتها ‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬فلل‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬بجميع‭ ‬أشكالها‭ ‬وإطلالاتها،‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬اختيار‭ ‬الشكل‭ ‬والإطلالة‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رغباتهم‭ ‬وأذواقهم‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬البيع‭.‬

وأشار‭ ‬الحمادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصاميم‭ ‬فلل‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬المرجان‮»‬‭ ‬تجري‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬ورغبات‭ ‬العائلة‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬كعادتها‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬فلل‭ ‬ذات‭ ‬تصميم‭ ‬فريد‭ ‬بتفاصيل‭ ‬مميزة،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شركات‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصميم‭ ‬والهندسة،‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬فريق‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬المتميز‭ ‬بمهنيته‭ ‬وخبرته‭ ‬الطويلة‭.‬

وبعد‭ ‬15‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬منتجع‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬تنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬المشروع‭ ‬لتُكمل‭ ‬جزيرتا‭ (‬المرجان‭ ‬5‭) ‬و‭(‬المرجان‭ ‬6‭) ‬عقد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الذي‭ ‬يزين‭ ‬جنوب‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬ببناء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جزيرة،‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬1200‭ ‬من‭ ‬الفلل‭ ‬الفخمة‭ ‬والمميزة‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬المشروع‭ ‬المختلفة،‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬مجتمع‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائع‭.‬

تبدأ‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بتطوير‭ ‬جزيرة‭ (‬المرجان‭ ‬5‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬220‭ ‬فيلا‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مباشرة،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المفتوح‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬الخلاب‭. ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬بتصميم‭ ‬عصري‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬وعادات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتنقسم‭ ‬فلل‭ (‬المرجان‭ ‬5‭) ‬إلى‭ ‬نوعين‭: ‬أساسي،‭ ‬وآخر‭ ‬بمواصفات‭ ‬كاملة؛‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬الفيلا‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬مع‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬حديقة‭ ‬مميزة‭ ‬وحمام‭ ‬سباحة‭ ‬مصمم‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭.‬

ويتميز‭ ‬المشروع‭ ‬بتلبية‭ ‬رغبات‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬المتكامل،‭ ‬وجو‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسة‭ ‬معمارية‭ ‬حديثة‭ ‬بتصميم‭ ‬جديد‭ ‬متقن،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتوي‭ ‬كل‭ ‬جزيرة‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تكمل‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬العصري‭ ‬الذي‭ ‬يتوقعه‭ ‬المالك،‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬متنوعة،‭ ‬ونوادٍ‭ ‬صحية،‭ ‬ومسجد،‭ ‬ومرافق‭ ‬الشاطئ‭ ‬والحياة‭ ‬البحرية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬بدأ‭ ‬تدشينه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬وتم‭ ‬تسليم‭ ‬فلل‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬كما‭ ‬سلمت‭ ‬فلل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬بينما‭ ‬يجري‭ ‬حالياً‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فلل‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬لتكتمل‭ ‬بذلك‭ ‬الجزر‭ ‬السكنية‭ ‬الإحدى‭ ‬عشرة‭ ‬لدرة‭ ‬البحرين،‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬فيلا‭ ‬سكنية‭ ‬فخمة‭ ‬بإطلالات‭ ‬بحرية‭ ‬مختلفة‭.‬

وتعد‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬العالمية،‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬جزيرة‭ ‬صناعية‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفة‭ ‬تطويرها‭ ‬الإجمالية‭ ‬حوالي‭ ‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وتصل‭ ‬مساحتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬21‭ ‬كيومترا‭ ‬مربعا‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬جزيرة‭ ‬اصطناعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬تصميم‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استصلاحها‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬بحيث‭ ‬تعطي‭ ‬شكلاً‭ ‬جذاباً‭ ‬ومميزاً‭ ‬عند‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬أعلى،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجزر،‭ ‬مرجانية‭ ‬وتسمى‭ ‬جزر‭ ‬المرجان‭ ‬و5‭ ‬أخرى‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬السمك‭ ‬وتسمى‭ ‬جزر‭ ‬الفيروز‭ ‬وواحدة‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬الهلال‭ ‬بينما‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬جزر‭ ‬تكوّن‭ ‬المارينا‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بناؤها‭ ‬في‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭. ‬وتتصل‭ ‬جزر‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬بجزيرة‭ ‬البحرين‭ ‬الرئيسية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جسرين‭ ‬بريين‭.‬

وتعد‭ ‬الجزر‭ ‬المكون‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬11‭ ‬جزيرة‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬المشروع‭. ‬ومشروع‭ ‬الجزر‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬سكني‭ ‬يضم‭ ‬نحو‭ ‬1000‭ ‬فيلا‭ ‬راقية‭ ‬ذات‭ ‬نماذج‭ ‬متعددة‭ ‬ومختلفة‭ ‬صممت‭ ‬لكي‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬المشترين‭ ‬وأذواقهم‭ ‬وإمكانياتهم‭.‬

وتتميز‭ ‬الجزر‭ ‬بكونها‭ ‬مشروعا‭ ‬متكاملا‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬والكماليات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يحتاجها‭ ‬سكانها‭ ‬لقضاء‭ ‬حاجاتهم‭ ‬اليومية‭ ‬فكل‭ ‬جزيرة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬للخدمات‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬لخدمة‭ ‬سكان‭ ‬وزوار‭ ‬الجزيرة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الجزر‭ ‬تتضمن‭ ‬مرافق‭ ‬أخرى‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭ ‬المساجد‭ ‬وصالات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والأندية‭ ‬الصحية‭ ‬والساحات‭ ‬الترفيهية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬أهم‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬والمطاعم‭ ‬والكافيهات‭ ‬ومساحات‭ ‬خضراء‭ ‬شاسعة‭ ‬تكمل‭ ‬المنظر‭ ‬الجمالي‭ ‬الذي‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬الجزر‭.‬

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