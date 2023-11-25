جوهرة المرجان.. درة المشاريع العقاريةدرة البحرين تطرح فلل العرض لمشروع جوهرة المرجان أمام الزوار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير- محمد عبدالله
طرحت درة البحرين فلل العرض النموذجية لمشروع جوهرة المرجان أمام المواطنين والمقيمين يوم الجمعة، وشهدت الفلل إقبالا كبيرا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالفلل التي تتميز بالعديد من الأفكار الجديدة والمطلة على البحر.
وصرح ياسر محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لدرة البحرين، بأن فريق درة البحرين يعمل بجهد كبير لطرح مشروعه «المرجان» والذي يمثل المرحلة الرابعة من منتجع درة البحرين خلال الربع الأول من العام القادم، لإتاحة الفرصة للمهتمين من الزوار الكرام للتعرف على التصاميم الأولية للفلل السكنية الجديدة وإطلالاتها، وتسجيل رسائل الاهتمام.
وأضاف الحمادي أن نسبة الإنجاز لفلل عرض المشروع قد تجاوزت 50 % ، حيث ستتيح للمهتمين بالمشروع – حال جاهزيتها – الاطلاع على فلل المشروع على أرض الواقع بجميع أشكالها وإطلالاتها، ما سيسهم في تسهيل عملية اختيار الشكل والإطلالة المناسبة التي تتماشى مع رغباتهم وأذواقهم خلال مرحلة البيع.
وأشار الحمادي إلى أن تصاميم فلل مشروع «المرجان» تجري وفق أعلى المعايير العالمية، لتلبية حاجات ورغبات العائلة البحرينية والخليجية، حيث تعمل درة البحرين كعادتها على تجهيز فلل ذات تصميم فريد بتفاصيل مميزة، على يد شركات ذات خبرة وتميز في مجال التصميم والهندسة، وتحت إشراف فريق درة البحرين المتميز بمهنيته وخبرته الطويلة.
وبعد 15 عاماً من إطلاق أول مرحلة من مشروع منتجع درة البحرين، تنطلق المرحلة الرابعة من مراحل المشروع لتُكمل جزيرتا (المرجان 5) و(المرجان 6) عقد اللؤلؤ الذي يزين جنوب البحرين، وذلك ببناء أكثر من 200 فيلا في كل جزيرة، تضاف إلى ما مجموعه 1200 من الفلل الفخمة والمميزة خلال مراحل المشروع المختلفة، والتي تشكل مجتمع درة البحرين الرائع.
تبدأ هذه المرحلة بتطوير جزيرة (المرجان 5)، التي تضم ما يزيد على 220 فيلا مطلة على مياه الخليج العربي مباشرة، سواء على البحر المفتوح أو على الشاطئ الخلاب. وتتميز هذه الفلل بتصميم عصري يتلاءم مع ثقافة وعادات الأسرة الخليجية، وتنقسم فلل (المرجان 5) إلى نوعين: أساسي، وآخر بمواصفات كاملة؛ حيث تحتوي الفيلا من 4 إلى 5 غرف نوم مع المرافق الأساسية، إضافةً إلى حديقة مميزة وحمام سباحة مصمم وفق أحدث المعايير.
ويتميز المشروع بتلبية رغبات احتياجات الأسرة الخليجية، بتوفير وسائل الراحة والاسترخاء المتكامل، وجو المتعة العائلية، من خلال لمسة معمارية حديثة بتصميم جديد متقن، حيث ستحتوي كل جزيرة على المرافق الأساسية التي تكمل أسلوب الحياة العصري الذي يتوقعه المالك، من ملاعب متنوعة، ونوادٍ صحية، ومسجد، ومرافق الشاطئ والحياة البحرية.
الجدير بالذكر أن مشروع درة البحرين بدأ تدشينه في عام 2004، وتم تسليم فلل المرحلتين الأولى والثانية في عام 2009، كما سلمت فلل المرحلة الثالثة في عام 2016، بينما يجري حالياً العمل على فلل المرحلة الرابعة لتكتمل بذلك الجزر السكنية الإحدى عشرة لدرة البحرين، بأكثر من 1600 فيلا سكنية فخمة بإطلالات بحرية مختلفة.
وتعد درة البحرين، من أهم المشاريع التي تضع البحرين على الخريطة العالمية، وتقع على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة المنامة، وهي مجموعة مكونة من 15 جزيرة صناعية بلغت تكلفة تطويرها الإجمالية حوالي 7 مليارات دولار وتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 21 كيومترا مربعا مما يجعلها ثاني أكبر جزيرة اصطناعية في البحرين.
وتم تصميم الأراضي التي تم استصلاحها من المياه بحيث تعطي شكلاً جذاباً ومميزاً عند النظر إليها من أعلى، حيث إن 6 من هذه الجزر، مرجانية وتسمى جزر المرجان و5 أخرى تم تصميمها على شكل السمك وتسمى جزر الفيروز وواحدة تم تصميمها على شكل الهلال بينما آخر ثلاث جزر تكوّن المارينا التي يتم بناؤها في درة البحرين. وتتصل جزر درة البحرين بجزيرة البحرين الرئيسية عن طريق جسرين بريين.
وتعد الجزر المكون الرئيس في درة البحرين، حيث يضم 11 جزيرة من جزر المشروع. ومشروع الجزر هو مشروع سكني يضم نحو 1000 فيلا راقية ذات نماذج متعددة ومختلفة صممت لكي تناسب جميع احتياجات المشترين وأذواقهم وإمكانياتهم.
وتتميز الجزر بكونها مشروعا متكاملا حيث إنها تحتوي على جميع المرافق والخدمات والكماليات التي قد يحتاجها سكانها لقضاء حاجاتهم اليومية فكل جزيرة تحتوي على مركز للخدمات مكون من دور واحد لخدمة سكان وزوار الجزيرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزر تتضمن مرافق أخرى عديدة مثل المساجد وصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية والساحات الترفيهية بالإضافة إلى عدد من المحلات التي تحمل أسماء أهم العلامات التجارية العالمية والمطاعم والكافيهات ومساحات خضراء شاسعة تكمل المنظر الجمالي الذي تتمتع به الجزر.
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