برعاية المجلس الوطني للفنون:المعرض التشكيلي ((بحر الحياة)) في الولايات المتحدة بمشاركة 14 فنانا بحرينيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نائب رئيس المجلس الوطني للفنون: المعرض يقدم أعمالا فنية لنخبة من الفنانين البحرينيين
برعاية المجلس الوطني للفنون، وبالتنسيق مع سفارة مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتعاون مع معهد الشرق الأوسط في ولاية واشنطن ومؤسسة راشد بن خليفة للفنون، يقام المعرض التشكيلي بعنوان (بحر الحياة، فن حديث ومعاصر من مملكة البحرين) بمشاركة 14 فنانا بحرينيا، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 29 نوفمبر حتى 30 مارس 2024.
وقد أشاد سمو الشيخ تركي بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون بتوجيهات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بالاهتمام بتطوير كل أنواع الفنون بمملكة البحرين ونشْر الوعي بأهميتها وبدورها البارز في المجتمع من خلال تنفيذ البرامج الفنية وتوفير البيئة الحاضنة للفنانين، منوها سموه بحرص معاليه على إنجاح مشاركة الفنانين البحرينيين في هذا المحفل الدولي.
وأشار سمو نائب رئيس المجلس الوطني للفنون، أنه في إطار دور المجلس في التعاون مع الهيئات والمعاهد الدولية المتخصِّصة في الفنون بما يضمن تطوير الفنون المحلية والإسهام في نشْرِها عالمياً، فإن المعرض يعد فرصة لإبراز التراث الفني البحريني، وتعزيز الإبداعات الفنية الوطنية، حيث يقدم المعرض أعمالا فنية لنخبة من الفنانين البحرينيين وهم، الفنان راشد بن خليفة آل خليفة، مروة الخليفة، محمد المهدي، مريم النعيمي، جعفر العريبي، عبد الكريم العريض، مشاعل الساعي، جمال اليوسف،؛ ناصر اليوسف، إبراهيم بو سعد، بلقيس فخرو، عائشة حافظ، غادة خنجي، عباس يوسف.
وأوضح سمو الشيخ تركي بن راشد آل خليفة، إن اختيار «بحر الحياة» كعنوان للمعرض يأتي منسجما لما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات تاريخية وطبيعية تتمثل في التاريخ والإرث الحضاري العريق والموارد الطبيعية، وسوف يسلط الضوء على مدى الارتباط الوثيق بين الإنسان البحريني وهذه المقومات، حيث إن البحر يعد رمزا واسع الانتشار لعنصر الحياة في عديد من الثقافات والأديان الأمر الذي كان سائدا قديما في جزر البحرين، وإن الماء هو القوة التي تحيط بها وتمدها ببحر من «الحياة»
من جانبها أعربت لين سنيج مديرة قسم الفنون والثقافة بمعهد الشرق الأوسط بولاية واشنطن الأمريكية عن شكرها وتقديرها للمجلس الوطني للفنون، ومؤسسة راشد بن خليفة للفنون على التعاون والتنسيق في تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة، مؤكدة أن هذا التعاون هو فرصة لفتح مزيد من آفاق العمل والتعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيسهم المعرض في التعريف بالفن البحريني لدى الجمهور الأمريكي والمهتمين بالفن، خاصة وأن البحرين تمتلك طاقات فنية متميزة وصاعدة وقد حقق الفنانون البحرينيون العديد من النجاحات والإنجازات على المستوى المحلي والدولي.
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