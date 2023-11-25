برعاية المجلس الوطني للفنون:المعرض التشكيلي ((بحر الحياة)) في الولايات المتحدة بمشاركة 14 فنانا بحرينيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

برعاية‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬واشنطن‭ ‬ومؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬يقام‭ ‬المعرض‭ ‬التشكيلي‭ ‬بعنوان‭ (‬بحر‭ ‬الحياة،‭ ‬فن‭ ‬حديث‭ ‬ومعاصر‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭) ‬بمشاركة‭ ‬14‭ ‬فنانا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬مارس‭ ‬2024‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الفنون‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونشْر‭ ‬الوعي‭ ‬بأهميتها‭ ‬وبدورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬الفنية‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الحاضنة‭ ‬للفنانين،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬بحرص‭ ‬معاليه‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬مشاركة‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دور‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬والمعاهد‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصِّصة‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تطوير‭ ‬الفنون‭ ‬المحلية‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬نشْرِها‭ ‬عالمياً،‭ ‬فإن‭ ‬المعرض‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬التراث‭ ‬الفني‭ ‬البحريني،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإبداعات‭ ‬الفنية‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬المعرض‭ ‬أعمالا‭ ‬فنية‭ ‬لنخبة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وهم،‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مروة‭ ‬الخليفة،‭ ‬محمد‭ ‬المهدي،‭ ‬مريم‭ ‬النعيمي،‭ ‬جعفر‭ ‬العريبي،‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬العريض،‭ ‬مشاعل‭ ‬الساعي،‭ ‬جمال‭ ‬اليوسف،؛‭ ‬ناصر‭ ‬اليوسف،‭ ‬إبراهيم‭ ‬بو‭ ‬سعد،‭ ‬بلقيس‭ ‬فخرو،‭ ‬عائشة‭ ‬حافظ،‭ ‬غادة‭ ‬خنجي،‭ ‬عباس‭ ‬يوسف‭.‬

وأوضح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إن‭ ‬اختيار‭ ‬‮«‬بحر‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬كعنوان‭ ‬للمعرض‭ ‬يأتي‭ ‬منسجما‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬تاريخية‭ ‬وطبيعية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬والإرث‭ ‬الحضاري‭ ‬العريق‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وسوف‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الارتباط‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬البحريني‭ ‬وهذه‭ ‬المقومات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البحر‭ ‬يعد‭ ‬رمزا‭ ‬واسع‭ ‬الانتشار‭ ‬لعنصر‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الثقافات‭ ‬والأديان‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سائدا‭ ‬قديما‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬البحرين،‭ ‬وإن‭ ‬الماء‭ ‬هو‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بها‭ ‬وتمدها‭ ‬ببحر‭ ‬من‭ ‬‮«‬الحياة‮»‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬لين‭ ‬سنيج‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الفنون‭ ‬والثقافة‭ ‬بمعهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بولاية‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬لفتح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالفن‭ ‬البحريني‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭ ‬الأمريكي‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالفن،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬طاقات‭ ‬فنية‭ ‬متميزة‭ ‬وصاعدة‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬الفنانون‭ ‬البحرينيون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬