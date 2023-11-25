عبد المجيد القصاب رئيسا للجنة الحوكمة بالفيدرالية الدولية للمنظمات الهندسية WFEO

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عيّنت الفيدرالية الدولية للمنظمات الهندسية
WFEO المهندس البحريني عبد المجيد القصاب رئيسا للجنة الحوكمة فيها، وذلك تكريما لعطائه ومساهمته في أعمال الفيدرالية ولجانها، ممثلاً لمملكة البحرين وجمعية المهندسين البحرينية، وتقديراً لمبادراته المتميزة والشخصية التي قدمها للفيدرالية منذ عام 1994م، والتي لقيت كل الدعم والتقدير من الجمعية، وقد جاء تعيين القصاب في هذا المنصب خلال اجتماع المجلس التنفيذي للفيدرالية، في اجتماعه المنعقد في 16 نوفمبر الجاري في مقرها في العاصمة الفرنسية باريس.
من جانبها هنأت الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية، عضو الجمعية ورئيسها الأسبق المهندس عبد المجيد القصاب على تعيينه في هذا المنصب الرفيع في الفيدرالية الدولية للمنظمات الهندسية WFEO مؤكدةً أهمية المساهمات والمبادرات الناجزة التي قدمها القصاب لجمعية المهندسين البحرينية وللقطاع الهندسي في مملكة البحرين ولمهنة الهندسة عموماً، من خلال مشاركاته الواسعة في مشاريع الجمعية والملتقيات والمؤتمرات وكل الفعاليات الهندسية داخل وخارج البحرين، الأمر الذي أهّله ليكون أحد الخبراء والمحكّمين المتميزين، معتبرةً تعيينه في هذا المنصب الدولي الرفيع تكريماً لعطاءاته ومساهماته المتميزة، وتشريفاً لجمعية المهندسين البحرينية وتقديراً لدور مملكة البحرين في المساهمات الدولية لتطوير القطاع الهندسي ومهنة الهندسة.
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