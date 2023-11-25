عبد المجيد القصاب رئيسا للجنة الحوكمة بالفيدرالية الدولية للمنظمات الهندسية WFEO

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)WFEO

من‭ ‬جانبها‭ ‬هنأت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية،‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬ورئيسها‭ ‬الأسبق‭ ‬المهندس‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬القصاب‭ ‬على‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع‭ ‬في‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الدولية‭ ‬للمنظمات‭ ‬الهندسية‭ ‬ WFEO ‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أهمية‭ ‬المساهمات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الناجزة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬القصاب‭ ‬لجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬وللقطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولمهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬عموماً،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الجمعية‭ ‬والملتقيات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وكل‭ ‬الفعاليات‭ ‬الهندسية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أهّله‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬الخبراء‭ ‬والمحكّمين‭ ‬المتميزين،‭ ‬معتبرةً‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الدولي‭ ‬الرفيع‭ ‬تكريماً‭ ‬لعطاءاته‭ ‬ومساهماته‭ ‬المتميزة،‭ ‬وتشريفاً‭ ‬لجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬وتقديراً‭ ‬لدور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬الدولية‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬ومهنة‭ ‬الهندسة‭.‬