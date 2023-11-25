-->

Sunday, 26 November 2023 03:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبد المجيد القصاب رئيسا للجنة الحوكمة بالفيدرالية الدولية للمنظمات الهندسية WFEO

11/25/2023 7:27:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عيّنت‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الدولية‭ ‬للمنظمات‭ ‬الهندسية‭ ‬ WFEO ‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬القصاب‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬الحوكمة‭ ‬فيها،‭ ‬وذلك‭ ‬تكريما‭ ‬لعطائه‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الفيدرالية‭ ‬ولجانها،‭ ‬ممثلاً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتقديراً‭ ‬لمبادراته‭ ‬المتميزة‭ ‬والشخصية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬للفيدرالية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1994م،‭ ‬والتي‭ ‬لقيت‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والتقدير‭ ‬من‭ ‬الجمعية،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬تعيين‭ ‬القصاب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للفيدرالية،‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬هنأت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية،‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬ورئيسها‭ ‬الأسبق‭ ‬المهندس‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬القصاب‭ ‬على‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع‭ ‬في‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الدولية‭ ‬للمنظمات‭ ‬الهندسية‭ ‬ WFEO ‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أهمية‭ ‬المساهمات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الناجزة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬القصاب‭ ‬لجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬وللقطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولمهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬عموماً،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الجمعية‭ ‬والملتقيات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وكل‭ ‬الفعاليات‭ ‬الهندسية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أهّله‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬الخبراء‭ ‬والمحكّمين‭ ‬المتميزين،‭ ‬معتبرةً‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الدولي‭ ‬الرفيع‭ ‬تكريماً‭ ‬لعطاءاته‭ ‬ومساهماته‭ ‬المتميزة،‭ ‬وتشريفاً‭ ‬لجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬وتقديراً‭ ‬لدور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬الدولية‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬ومهنة‭ ‬الهندسة‭.‬

MENAFN25112023000055011008ID1107484832

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث