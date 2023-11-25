دلمون ((للدواجن)): توسيع الإنتاج من 9 إلى 15 مليون صوص سنويا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تشارك شركة دلمون للدواجن في معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي «مراعي» 2023 وذلك بجناح خاص لعرض اخر انتاجاتها فيما يتعلق بقطاع الدواجن الحية والمصنعة.
ويضم الجناح الانتاجات الجديدة المتعلقة بافتتاح المفرخة الجديدة للشركة التي توسعت في انتاج الصوص من 9 ملايين صوص في السنة إلى 12 مليون صوص في المرحلة الأولى ومن ثم إلى 15 مليون صوص في المرحلة الثانية من المشروع.
وتأتي هذه التوسعة في ظل استراتيجية وزارة شؤون البلديات والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي في قطاع الدواجن من خلال سلسلة من الإجراءات التي تسهم في الوصول إلى تأمين مستويات عليا من الأمن الغذائي في هذا القطاع.
وأوضح رئيس العلاقات العامة في الشركة سيد عدنان عبدالله أن الشركة تؤمن حاليا قرابة 50% من حاجة السوق من الدواجن الطازجة للسوق المحلية حيث يبلغ انتاجها اليومي حوالي 30 ألف دجاجة.
وتسعى الشركة إلى التوسع في انتاج الدواجن بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة من خلال عدد من المشاريع التطويرية إلى جانب انتاج عدد من المنتجات المثلجة الجديدة والمنتظر طرحها في الأسواق مع بداية العام المقبل.
ويشارك في معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي 2023 عدد كبير من الشركات المتخصصة في انتاج الغذاء حيث يسهم المعرض في توسيع الاستثمارات الغذائية إلى جانب عرض آخر المنتجات الغذائية.
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