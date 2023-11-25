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دلمون ((للدواجن)): توسيع الإنتاج من 9 إلى 15 مليون صوص سنويا

11/25/2023 7:27:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشارك‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬‮«‬مراعي‮»‬‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬بجناح‭ ‬خاص‭ ‬لعرض‭ ‬اخر‭ ‬انتاجاتها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقطاع‭ ‬الدواجن‭ ‬الحية‭ ‬والمصنعة‭. ‬

ويضم‭ ‬الجناح‭ ‬الانتاجات‭ ‬الجديدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بافتتاح‭ ‬المفرخة‭ ‬الجديدة‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬توسعت‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬الصوص‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬صوص‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬صوص‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬صوص‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المشروع‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التوسعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الدواجن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬مستويات‭ ‬عليا‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬سيد‭ ‬عدنان‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تؤمن‭ ‬حاليا‭ ‬قرابة‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬حاجة‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬الدواجن‭ ‬الطازجة‭ ‬للسوق‭ ‬المحلية‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬انتاجها‭ ‬اليومي‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دجاجة‭. ‬

وتسعى‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬الدواجن‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انتاج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المثلجة‭ ‬الجديدة‭ ‬والمنتظر‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬2023‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬الغذاء‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عرض‭ ‬آخر‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭.‬

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