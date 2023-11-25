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الأردن يريد للهدنة بين إسرائيل وحماس أن تصبح ((وقفاً دائماً لإطلاق النار))

11/25/2023 7:27:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عمان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬رغبة‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬هدنة‭ ‬الأيام‭ ‬الأربعة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬غوميش‭ ‬كرافينيو‭ ‬والسلوفينية‭ ‬تانيا‭ ‬فاجون‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬كلنا‭ ‬نريد‭ ‬لهذه‭ ‬الهدنة‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ونهاية‭ ‬كاملة‭ ‬لهذا‭ ‬العدوان‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬أصوات‭ ‬تتعالى‭ ‬الآن،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬المواقف‭ ‬الدولية‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬باتجاه‭ ‬الدعوة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬ستحضره‭ ‬لجنة‭ ‬الاتصال‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الاسلامية‭ ‬المشتركة،‭ ‬سنضغط‭ ‬جميعا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬قرار‭ ‬باتجاه‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وتضم‭ ‬لجنة‭ ‬الاتصال‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واندونيسيا‭ ‬ونيجيريا‭ ‬وتركيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭. ‬وزارت‭ ‬اللجنة‭ ‬بكين‭ ‬وموسكو‭ ‬ولندن‭ ‬وباريس‭ ‬للحضّ‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وحذّر‭ ‬الصفدي‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬فمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬إدامة‭ ‬هذه‭ ‬الهمجية‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ (‬في‭ ‬المستقبل‭) ‬فعلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬لمصداقيته‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ترتكب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬واضح‮»‬‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬متوجها‭ ‬بالسؤال‭ ‬الى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬عما‭ ‬سيقوم‭ ‬به‭ ‬‮«‬إن‭ ‬استمرت‭ ‬اسرائيل‭ ‬بالضرب‭ ‬بعرض‭ ‬الحائط‭ ‬إرادتكم‭ ‬وقراراتكم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬هل‭ ‬سيسمح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬تستمر‭ ‬بقتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬وتدمير‭ ‬بيوتهم؟‭ ‬أم‭ ‬سيتخذ‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬موقفا‭ ‬واضحا‭ ‬منسجما‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي؟‮»‬‭. ‬ويوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬تنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬هدنة‭ ‬لأربعة‭ ‬أيام‭ ‬تشمل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬تحتجزهم‭ ‬الحركة‭ ‬ومعتقلين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬إسرائيل‭. ‬

واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬بعدما‭ ‬شنّت‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬غالبيّتهم‭ ‬مدنيّون‭ ‬قضى‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للهجوم،‭ ‬حسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬المدمّر‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬تترافق‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬واسعة‭. ‬وقتل‭ ‬زهاء‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭.‬

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