مـصـر: تلقـيـنـا ((مـؤشـرات إيجابية)) بشأن تمـديـد الـهـدنـة في غزة يوما أو يومين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - الوكالات: قالت مصر أمس إنها تلقت «مؤشرات إيجابية» من جميع الأطراف بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة يوما أو يومين.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان إن مصر تجري محادثات مكثفة مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق «لتمديد الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».
في السياق ذاته أفاد مراسل «العربية/الحدث»، أمس، بوصول وفد قطري إلى إسرائيل. وأضاف أن الوفد وصل من أجل بحث تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.
وكانت حماس التزمت في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية مصرية أمريكية بإطلاق سراح 50 محتجزاً، مقابل وقف إطلاق النار مدة أربعة أيام، والإفراج عن ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز يتم إطلاقه.
فيما وافقت إسرائيل بموجب الاتفاق الذي بدأ سريانه، الجمعة، على إضافة يوم لوقف إطلاق النار مقابل كل دفعة إضافية مكونة من 10 أسرى من النساء أو الأطفال يتم إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى الخمسين الأصليين المتفق عليهم سابقا.
ما يعني أن الطرفين يمكنهما تمديد وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى 9 أو 10 أيام وفقًا للاتفاق الحالي، ولا سيما أن حماس تحتجز ما يقارب الـ240 أسيراً، بينهم نحو 100 امرأة وطفل، وفق التقديرات الإسرائيلية.
يذكر أن حماس كانت أفرجت الجمعة عن 13 من المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني واحد.
بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من الأسرى الفلسطينيين بسجونها.
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