مـصـر: تلقـيـنـا ((مـؤشـرات إيجابية)) بشأن تمـديـد الـهـدنـة في غزة يوما أو يومين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ضياء‭ ‬رشوان‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاستعلامات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬لتمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬لمدة‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين‭ ‬إضافيين،‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‭/‬الحدث‮»‬،‭ ‬أمس،‭ ‬بوصول‭ ‬وفد‭ ‬قطري‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬وصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بحث‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭.‬

وكانت‭ ‬حماس‭ ‬التزمت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬مصرية‭ ‬أمريكية‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬50‭ ‬محتجزاً،‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬محتجز‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقه‭.‬

فيما‭ ‬وافقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬سريانه،‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬يوم‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬دفعة‭ ‬إضافية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬أو‭ ‬الأطفال‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخمسين‭ ‬الأصليين‭ ‬المتفق‭ ‬عليهم‭ ‬سابقا‭.‬

ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬يمكنهما‭ ‬تمديد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬أو‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬وفقًا‭ ‬للاتفاق‭ ‬الحالي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬تحتجز‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الـ240‭ ‬أسيراً،‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬امرأة‭ ‬وطفل،‭ ‬وفق‭ ‬التقديرات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬كانت‭ ‬أفرجت‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬تايلانديين‭ ‬وفلبيني‭ ‬واحد‭.‬

بينما‭ ‬أطلقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬سراح‭ ‬39‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بسجونها‭.‬