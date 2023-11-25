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حماية المستهلك كضمانة للحق في الحياة

11/25/2023 7:27:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القراء‭ ‬الأعزاء،‭ ‬

من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬حق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬شرطاً‭ ‬أساسياً‭ ‬للتمتع‭ ‬ببقية‭ ‬الحقوق‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬التزام‭ ‬الدولة‭ ‬بحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬مجرد‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬أو‭ ‬الأسباب‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الحياة،‭ ‬بل‭ ‬يتوجب‭ ‬عليها‭ ‬أيضاً‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬الأساسية،‭ ‬كالغذاء‭ ‬ومياه‭ ‬الشرب‭ ‬النظيفة‭ ‬الصالحة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬الآدمي‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والملبس‭ ‬والمسكن‭ ‬الملائم‭ ‬والبيئة‭ ‬السليمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬ارتباطاً‭ ‬مباشراً‭ ‬بسلامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬احتياجات‭ ‬الإنسان‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيئته‭.‬

حيث‭ ‬تختلف‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬الأساسية‭ ‬باختلاف‭ ‬الأماكن‭ ‬والبيئة‭ ‬المحيطة‭ ‬وطبيعة‭ ‬البشر،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الباردة‭ ‬يكون‭ ‬توفير‭ ‬أجهزة‭ ‬التدفئة‭ ‬والغاز‭ ‬المشغل‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬للإنسان،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬منطقتنا‭ ‬الجغرافية‭ ‬هي‭ ‬منطقة‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬صحراوية،‭ ‬وتلتهب‭ ‬حرارة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الصيف،‭ ‬بل‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬أيام‭ ‬العام،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬إنسان‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء،‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬أساسية‭ ‬ضمن‭ ‬مقومات‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فلا‭ ‬يخلو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬وجودها،‭ ‬باعتبار‭ ‬الآثار‭ ‬الضارة‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان‭ ‬بل‭ ‬وعلى‭ ‬حياته‭ ‬أحياناً،‭ ‬وتباعاً‭ ‬لذلك‭ ‬فقد‭ ‬تعددت‭ ‬وتنوعت‭ ‬الماركات‭ ‬التسويقية‭ ‬لهذا‭ ‬المنتج‭ ‬المهم،‭ ‬الذي‭ ‬يُقدّر‭ ‬العمر‭ ‬الافتراضي‭ ‬لعمله‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬إصلاحي‭ ‬جوهري‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الملاحظ‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬بتسويق‭ ‬وبيع‭ ‬مكيفات‭ ‬لا‭ ‬تلبث‭ ‬أن‭ ‬تتعطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬تكون‭ ‬دائماً‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬الضمان‭ ‬الممنوح‭ ‬للجهاز‭.‬

وقد‭ ‬نوقش‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬أمامي‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المجالس‭ ‬النسائية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬أسماء‭ ‬مؤسسات‭ ‬معينة‭ ‬تعتبر‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬منتجاتها‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ولكنني‭ ‬خبرت‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬مؤخرا،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬قريبة‭ ‬لي‭ ‬بشراء‭ ‬خمسة‭ ‬مكيفات‭ ‬نظام‭ ‬وحدة‭ ‬التكييف‭ ‬المقسمة‭ (‬ split ‭ ‬ unit ‭) ‬على‭ ‬دفعتين‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬مختلفة‭ ‬ومتقاربة‭ ‬لم‭ ‬تبلغ‭ ‬أقصاها‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬برز‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬ثم‭ ‬بدأت‭ ‬المكيفات‭ ‬تتعطل‭ ‬واحداً‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬فوراً‭ ‬حتى‭ ‬تعطل‭ ‬أربعة‭ ‬منها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لنفس‭ ‬الأسباب،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تملص‭ ‬ومماطلة‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬و‭(‬ضاعت‭ ‬فلوسك‭ ‬يا‭ ‬صابر‭).‬

ولأن‭ ‬الموضوع‭ ‬مرتبط‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بجيب‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬نفتأ‭ ‬نسمع‭ ‬شكواه‭ ‬حول‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي،‭ ‬الغلاء‭ ‬وعدم‭ ‬كفاية‭ ‬الراتب،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬وجدت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ (‬المكيفات‭ ‬أنموذجاً‭) ‬هي‭ ‬منتجات‭ ‬عالية‭ ‬الكلفة‭ ‬وتُعد‭ ‬من‭ ‬مثقلات‭ ‬جيب‭ ‬المواطن،‭ ‬كما‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬لم‭ ‬يوفر‭ ‬الحماية‭ ‬الحقيقة‭ ‬للمستهلك،‭ ‬فلم‭ ‬يكن‭
‬القانون‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬المباشرة‭ ‬بمكان‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تحقق‭ ‬الحماية‭ ‬الفعلية‭
‬للمستهلك‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬أهم‭ ‬غايات‭ ‬الحماية‭ ‬وهي‭ ‬حق‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬المنتج‭ ‬الذي‭ ‬يتكبّد‭ ‬تكلفته‭ ‬من‭ ‬موازنته‭ ‬البسيطة‭ ‬وصلاحيته‭ ‬للعمل‭
‬وبلوغ‭ ‬الغرض‭ ‬منه‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬اقتنائه،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المستهلك‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تنازله‭ ‬عن‭ ‬متطلبات‭ ‬أساسية‭ ‬أخرى‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬تغطية‭ ‬كلفته،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬لزاماً‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬للمستهلك‭ ‬التمتع‭ ‬بمنتج‭ ‬يُحقق‭ ‬الغرض‭ ‬منه‭ ‬مقابل‭ ‬الثمن‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬لم‭ ‬يضع‭ ‬آلية‭ ‬رقابية‭ ‬إلزامية‭ ‬تتعلق‭ ‬بجودة‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬للمواطن‭ ‬ولاسيما‭ ‬الإلكترونية‭ ‬منها،‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬جسيم‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬المواطن،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬ضمان‭ ‬جودة‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬يُعدّ‭ ‬حماية‭ ‬لجيب‭ ‬المواطن‭ ‬ولجودة‭ ‬السلعة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭.‬

وعليه‭ ‬فإن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬عالية‭ ‬للمنتجات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬استيرادها‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تصنيعها‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها‭ ‬تضاهي‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬الحريصة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬يستهلكها‭ ‬مواطنيها،‭ ‬يعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬يليها‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تُثرى‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬حاجة‭ ‬المواطن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬له‭ ‬منتجا‭ ‬ذا‭ ‬فائدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ملائم‭. ‬

Hanadi ‭_‬ aljowder@hotmail ‭.‬ com ‭ ‬

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