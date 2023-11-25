فتح باب التسجيل للمشاركة في سوق المزارعين البحرينيين بنسخته الحادية عشرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة بدء استقبال طلبات تسجيل المزارعين البحرينيين الراغبين بالمشاركة في سوق المزارعين البحرينيين بنسخته الحادية عشرة للموسم 2023-2024، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر حتى 30 نوفمبر الجاري.
وأكد المهندس محمد ميرزا العريبي الوكيل المساعد لشؤون الزراعة استعداد وزارة شؤون البلديات والزراعة لإطلاق النسخة الحادية عشرة من سوق المزارعين البحرينيين في ديسمبر المقبل بحديقة البديع النباتية، وذلك بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تعكف اللجنة القائمة على تنظيم السوق على إطلاقه بحلة جديدة ومبتكرة لهذا الموسم.
وأشار العريبي إلى أن سوق المزارعين البحرينيين يعد منصة مهمة لتسويق محاصيل ومنتجات المزارعين البحرينيين، وقد تحول إلى محطة جذب للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، علاوة على استقطابه زوار مملكة البحرين من الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضح أنه تمّ فتح باب التسجيل لطلبات المشاركة في السوق للمزارعين والشركات الزراعية، والمشاتل الزراعية، ومحلات التمور، والمناحل، والمطاعم، ومحلات القهوة، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل الحضور شخصياً إلى مقر شؤون الزراعة في منطقة البديع خلال أوقات الدوام الرسمي، أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون البلديات والزراعة www . mun . gov . bh أو من خلال الرابط المنشور في حساب الوزارة على منصة «انستغرام» @mun _ bh .
وأكد العريبي أن اللجنة المنظمة للسوق أعدت حزمة كبيرة من البرامج والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الذي يقام كل يوم سبت انطلاقاً من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى ما يمثله من تجمع مهم للمزارعين البحرينيين ولأصحاب المنتوجات التحويلية، حيث يشجعهم على زيادة الإنتاج المحلي وتنويعه، وهو الأمر الذي كان مشهودًا خلال النسخ الماضية من السوق، الذي حضره في نسخته العاشرة ما يفوق 250 ألف زائر.
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