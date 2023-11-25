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فتح باب التسجيل للمشاركة في سوق المزارعين البحرينيين بنسخته الحادية عشرة

11/25/2023 7:27:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬تسجيل‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الراغبين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بنسخته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للموسم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأكد‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬العريبي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬استعداد‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بحديقة‭ ‬البديع‭ ‬النباتية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬حيث‭ ‬تعكف‭ ‬اللجنة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬إطلاقه‭ ‬بحلة‭ ‬جديدة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭.‬

وأشار‭ ‬العريبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتسويق‭ ‬محاصيل‭ ‬ومنتجات‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وقد‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬جذب‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬استقطابه‭ ‬زوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لطلبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬للمزارعين‭ ‬والشركات‭ ‬الزراعية،‭ ‬والمشاتل‭ ‬الزراعية،‭ ‬ومحلات‭ ‬التمور،‭ ‬والمناحل،‭ ‬والمطاعم،‭ ‬ومحلات‭ ‬القهوة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬بالتسجيل‭ ‬الحضور‭ ‬شخصياً‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البديع‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي،‭ ‬أو‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ www ‭.‬ mun ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬ @mun ‭_‬ bh ‭.‬

وأكد‭ ‬العريبي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للسوق‭ ‬أعدت‭ ‬حزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سبت‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمثله‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬مهم‭ ‬للمزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ولأصحاب‭ ‬المنتوجات‭ ‬التحويلية،‭ ‬حيث‭ ‬يشجعهم‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬وتنويعه،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مشهودًا‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬السوق،‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭.‬

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