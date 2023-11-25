((حفظ النعمة)) تدرس إدراج الحد من هدر الغذاء في مناهج التربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬حفظ‭ ‬النعمة‭ ‬أحمد‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تعتزم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬مسـألة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭ ‬وخطورة‭ ‬تبذيره‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬حيث‭ ‬تخطط‭ ‬لاستهداف‭ ‬الفئـات‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًا‭ ‬وترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬إهدار‭ ‬الطعام‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭.‬

وقال‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬تطبيقها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬هو‭ ‬إنشاء‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬موّحدة‭ ‬بين‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬البحرينية‭ ‬تتضمن‭ ‬قوائم‭ ‬بالأسر‭ ‬المستفيدة‭ ‬والداعمين‭ ‬لمنع‭ ‬التبذير‭ ‬في‭ ‬سلالها،‭ ‬وتسهم‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬جميع‭ ‬المستفيدين‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬وتبرعات‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬ككل،‭ ‬وكون‭ ‬الجمعية‭ ‬طرفا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬سيسهل‭ ‬عليها‭ ‬توصيل‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الأطعمة‭ ‬على‭ ‬المحتاجين‭ ‬دون‭ ‬تبذيره‭ ‬وتكدسه،‭ ‬وتُدار‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خططا‭ ‬لتوفير‭ ‬جهاز‭ ‬أوتوماتيكي‭ ‬مخصص‭ ‬لتدوير‭ ‬الطعام‭ ‬سيتم‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬فائض‭ ‬الطعام‭ ‬إلى‭ ‬سماد‭ ‬عضوي‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه،‭ ‬وأن‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬راعي‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الطعام‭ ‬العُمانـي‭.‬

وأكد‭ ‬الكويتي‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬وسيتضمن‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬مطعما‭ ‬خيريا‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬طبخ‭ ‬الأصناف‭ ‬والمكونات‭ ‬التي‭ ‬تُشارف‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬موعد‭ ‬صلاحيتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬المحتاجين‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬تاريخ‭ ‬صلاحيتها‭ ‬للاستخدام‭ ‬المباشر‭ ‬وهناك‭ ‬خطط‭ ‬لإدراج‭ ‬سلال‭ ‬خيرية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬صلاحيتها‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬ومن‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬تطبيقها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬هو‭ ‬إنشاء‭ ‬نادي‭ ‬حفظ‭ ‬النعمة‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬أعضاؤه‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬والشركات‭ ‬يهتم‭ ‬بمشكلة‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭ ‬وتبذيره‭ ‬بـ4‭ ‬فئات‭ ‬للاشتراكات‭ ‬وصلت‭ ‬أعلاها‭ ‬لـ20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وهي‭ ‬البلاتينية،‭ ‬وهناك‭ ‬فئة‭ ‬الـ10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬الذهبية‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العضوية‭ ‬الفضية‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬والأخيرة‭ ‬البرونزية‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬للفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فائـض‭ ‬الطعام‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬حفظ‭ ‬النعمة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬مجلة‭ ‬نوعية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭ ‬مخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬تم‭ ‬ادراج‭ ‬فيها‭ ‬صفحات‭ ‬للتلوين‭ ‬وقصص‭ ‬تعزز‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬صغير‭.‬

وحول‭ ‬مقترح‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬لجنة‭ ‬وطنية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬إهدار‭ ‬الغذاء‭ ‬والطعام،‭ ‬فقد‭ ‬أشـار‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭ ‬لأنها‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الحكومية‭ ‬كذلك‭.‬