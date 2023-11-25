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في رده على سؤال الشورية سبيكة الفضالة.. وزير التنمية الاجتماعية:

11/25/2023 7:27:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وحدات متنقلة لتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة

ندرس استمرار تشغيل المراكز التأهيلية خلال الصيف إلى الفترة المسائية

أكد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬بصفتهم‭ ‬شريحة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬النسيج‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الخدمات‭ ‬النوعية‭ ‬الصحية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬والتثقيفية‭ ‬لهم،‭ ‬وتهيئة‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بصورة‭ ‬فعالة‭ ‬مع‭ ‬منحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬المتكاملة‭ ‬لتنمية‭ ‬مواهبهم‭ ‬لإثبات‭ ‬قدراتهم،‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬كأشخاص‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬والإسهام‭ ‬الإيجابي‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬محيطهم‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجتمع‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬سبيكة‭ ‬خليفة‭ ‬الفضالة‭. ‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشتمل‭ ‬في‭ ‬محافظاتها‭ ‬الأربع‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية‭ ‬والخاصة،‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬47‭ ‬مركزا،‭ ‬ويستفيد‭ ‬منها‭ ‬1627‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وحول‭ ‬استيعاب‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬لأعداد‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وكفايتها‭ ‬لتغطية‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الاعاقات،‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تأهيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬تتطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬التأهيلية‭ ‬الملائمة‭ ‬لنوع‭ ‬الإعاقة‭ ‬ودرجتها‭ ‬والفئة‭ ‬العمرية‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المحددة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية‭ ‬والخاصة‭ ‬خدماتها‭ ‬التأهيلية‭ ‬لمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الإعاقات‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬مستوياتها،‭ ‬الشديدة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والبسيطة،‭ ‬لذا‭ ‬فان‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬إنشاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬التأهيل‭ ‬الخاصة‭ ‬والأهلية،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بدعم‭ ‬المراكز‭ ‬الأهلية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التأهيل‭ ‬بالقدر‭ ‬المناسب‭ ‬والكافي‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وبما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بفاعلية‭ ‬تامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬تدريب‭ ‬تقبل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬مراكز‭ ‬تأهيلية‭ ‬حكومية‭ ‬مثل‭ ‬مركز‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للتأهيل،‭ ‬ومركز‭ ‬التأهيل‭ ‬المهني،‭ ‬وهي‭ ‬مراكز‭ ‬مختصة‭ ‬بالتأهيل‭ ‬المهني‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الأهلية‭ ‬مثل‭ ‬مركز‭ ‬الرحمة‭ ‬للتأهيل،‭ ‬ومركز‭ ‬عالية‭ ‬للتأهيل،‭ ‬فيما‭ ‬تخدم‭ ‬المراكز‭ ‬الخاصة‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بمختلف‭ ‬المراحل‭ ‬والفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭.‬

وبشأن‭ ‬المراكز‭ ‬للحالات‭ ‬شديدة‭ ‬الإعاقة،‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬توجد‭ ‬بعض‭ ‬المراكز‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬الإعاقات‭ ‬الشديدة‭ ‬مثل‭ ‬مركز‭ ‬المتروك‭ ‬للتأهيل‭ ‬الإرشادي‭ ‬الخاص‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الحركية‭ ‬الشلل‭ ‬الدماغي،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مصاحبة‭ ‬الإعاقات‭ ‬أخرى،‭ ‬ومركز‭ ‬الرعاية‭ ‬النهارية‭ ‬الذي‭ ‬يختص‭ ‬بالفئات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والشديدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دار‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للتأهيل،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬المعيشية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬للنزلاء‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬الشديدة‭.‬

وحول‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬منزلية‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬رعاية‭ ‬خاصة،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬برامج‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وحدات‭ ‬متنقلة‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ويتمثل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل‭ ‬المنزلي،‭ ‬ومركز‭ ‬الرعاية‭ ‬المنزلية‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وعن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬لتشغيل‭ ‬المراكز‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬مسائية،‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬مدى‭ ‬امكانية‭ ‬استمرار‭ ‬تشغيل‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬لتمتد‭ ‬إلى‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬سبل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أفضل‭ ‬للطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وقد‭ ‬أظهر‭ ‬التصور‭ ‬المبدئي‭ ‬للدراسة‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬جذرياً‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وطبيعة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية،‭ ‬لذا‭ ‬فان‭ ‬الأمر‭ ‬مازال‭ ‬موضع‭ ‬الدراسة،‭ ‬بهدف‭ ‬تذليل‭ ‬تلك‭ ‬التحديات،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وشدد‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالوزارة‭ ‬تحرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬فريق‭ ‬الزيارات‭ ‬الإشرافية‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬مؤهلات‭ ‬الأشخاص‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬وفقاً‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مركز‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬إدارة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬السنوي‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬النوعية‭ ‬لموظفيها‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لمتطلبات‭ ‬التدريب‭ ‬الحديث‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬رفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬المهنية‭.‬

كما‭ ‬يعمل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬الإشراف‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬والخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬الإشرافية‭ ‬والإجرائية‭ ‬والضبط‭ ‬القضائي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمنح‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬التجديد‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬تبذل‭ ‬الوزارة‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإشراف‭ ‬والرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وذلك‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزامها‭ ‬بالضوابط‭ ‬والاشتراطات‭ ‬الاحترازية‭ ‬الصحية،‭ ‬ومعايير‭ ‬ونظم‭ ‬ولوائح‭ ‬التشغيل‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة‭ ‬وللتأكد‭ ‬من‭ ‬سير‭ ‬كافة‭ ‬المراكز‭ ‬بحسب‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬سلامة‭ ‬المستفيدين‭ ‬والمنتسبين‭ ‬بها‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أصدرت‭ ‬دليلاً‭ ‬إرشادياً،‭ ‬يتضمن‭ ‬اشتراطات‭ ‬ومعايير‭ ‬الترخيص‭ ‬لإنشاء‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬إجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة،‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬الاستمارات‭ ‬والوثائق‭ ‬والنماذج‭ ‬التوضيحية‭ ‬للوائح‭ ‬والأنظمة،‭ ‬ليكون‭ ‬مرجعاً‭ ‬لمقدمي‭ ‬الخدمة،‭ ‬ووثيقة‭ ‬أساسية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬سير‭ ‬العمل،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬المهام‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬بحسب‭ ‬الصلاحيات،‭ ‬حيث‭ ‬يحدد‭ ‬الدليل‭ ‬الأعمال‭ ‬التنظيمية‭ ‬والإدارية‭ ‬لكل‭ ‬المنشآت‭ ‬الخاصة‭ ‬بتأهيل‭ ‬كافة‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

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