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الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي:دعم المزارعين في الأسواق الموسمية والدائمة

11/25/2023 7:27:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

أكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬تركيز‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الموسمية‭ ‬والأسواق‭ ‬الدائمة‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬لها،‭ ‬وكذلك‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتحدثت‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المبادرة،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬الأفراد‭ ‬المهارات‭ ‬الزراعية‭ ‬لتوفير‭ ‬بعض‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬منازلهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعليمهم‭ ‬كيفية‭ ‬بدء‭ ‬إنتاج‭ ‬بعض‭ ‬النباتات‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والورش‭ ‬التعليمية‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للحدائق‭ ‬يبذل‭ ‬جهدًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬وتعليم‭ ‬الناس‭ ‬المهارات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الزراعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تبذل‭ ‬المبادرة‭ ‬جهدًا‭ ‬في‭ ‬قنوات‭ ‬مختلفة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمحاضرات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمعيات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬تعاون‭ ‬وثيق‭ ‬معهم،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الجهد‭ ‬مشترك‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬مشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬والزراعة‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأماكن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬مساهمة‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجير‭ ‬بيوتهم،‭ ‬وهذه‭ ‬مهارة‭ ‬تحرص‭ ‬المبادرة‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تعليمها‭ ‬وكذلك‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للحدائق،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تكامل‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭.‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لديها‭ ‬تركيز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التشجير،‭ ‬وتركيز‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المزارعين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأسواق‭ ‬الموسمية‭ ‬والأسواق‭ ‬الدائمة،‭ ‬وهما‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬الموسمي‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬البديع‭ ‬النباتية،‭ ‬وسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي،‭ ‬وكذلك‭ ‬أي‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭ ‬خاصة‭ ‬بالمزارعين،‭ ‬فدعم‭ ‬المزارعين‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭.‬

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