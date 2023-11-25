الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي:دعم المزارعين في الأسواق الموسمية والدائمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت أمل الحامد:
أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تركيز المبادرة الوطنية الكبير على دعم المزارعين في الأسواق الموسمية والأسواق الدائمة والتي تعتبر من المشاريع المهمة لها، وكذلك التركيز على مشاريع التشجير في مملكة البحرين.
وتحدثت لـ«أخبار الخليج» عن الأمن الغذائي والدور الذي تلعبه المبادرة، إذ إنها تلعب دورًا كبيرًا في اكتساب الأفراد المهارات الزراعية لتوفير بعض احتياجاتهم الغذائية في منازلهم، من خلال تعليمهم كيفية بدء إنتاج بعض النباتات الغذائية في منازلهم من خلال الأنشطة والمحاضرات والورش التعليمية سواء كانت في المدارس أو في المجتمع.
وأكدت أن نادي البحرين للحدائق يبذل جهدًا كبيرًا في التوعية وتعليم الناس المهارات المختلفة في الزراعة، وكذلك تبذل المبادرة جهدًا في قنوات مختلفة سواء من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والمحاضرات الإلكترونية أو من خلال الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي لها تعاون وثيق معهم، مؤكدة أن الجهد مشترك.
وأشارت إلى أهمية الأمن البيئي إلى جانب الأمن الغذائي، ولذلك فإن مشاريع التشجير والزراعة تتم في مختلف الأماكن في مملكة البحرين مع إمكانية مساهمة الأفراد من خلال تشجير بيوتهم، وهذه مهارة تحرص المبادرة أيضًا على تعليمها وكذلك نادي البحرين للحدائق، من أجل تكامل الجهد المبذول.
وتطرقت إلى الحديث عن أن المبادرة الوطنية لديها تركيز كبير على عملية التشجير، وتركيز على دعم المزارعين، وذلك من خلال الأسواق الموسمية والأسواق الدائمة، وهما سوق المزارعين الموسمي في حديقة البديع النباتية، وسوق المزارعين الدائم في هورة عالي، وكذلك أي أمور أخرى خاصة بالمزارعين، فدعم المزارعين من المشاريع المهمة.
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