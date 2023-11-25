إدخال اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري للإناث والذكور عند سن 12-13 عامًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في العالم

أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العوضي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تضع‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬أولوياتها‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لجميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬وتطوّر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬حيث‭ ‬يتواصل‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬تقدّم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لحفظ‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الخدمات‭ ‬الوقائية‭.‬





وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬العوضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مشروع‭ ‬مكافحة‭ ‬السرطانات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬الورم‭ ‬الحليمي‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬اللقاح‭ ‬المضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬الورم‭ ‬الحليمي‭ ‬البشري‭ ‬ليعطى‭ ‬روتينياً‭ ‬للإناث‭ ‬والذكور‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عند‭ ‬سن‭ ‬12-13‭ ‬عامًا‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬ومضاعفاتها‭.‬

وأوضح‭ ‬العوضي‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬خطت‭ ‬خطوات‭ ‬رائدة‭ ‬وسباقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصدي‭ ‬للأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الجوائح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬اللقاحات‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتحصين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللقاح‭ ‬المضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬الورم‭ ‬الحليمي‭ ‬البشري‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالفيروس،‭ ‬جاء‭ ‬ليعكس‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬وتطبيق‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬لقاحات‭ ‬جديدة‭ ‬وذات‭ ‬مأمونية‭ ‬وفاعلية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬عبء‭ ‬المرض‭ ‬وسبل‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭.‬

وأفاد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬فيروس‭ ‬الورم‭ ‬الحليمي‭ ‬البشري‭ ‬هو‭ ‬عدوى‭ ‬قد‭ ‬تصيب‭ ‬الإناث‭ ‬والذكور‭ ‬في‭ ‬حياتهم،‭ ‬ويتماثل‭ ‬بنسبة‭ ‬90 % ‭ ‬منهم‭ ‬للشفاء‭ ‬التلقائي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفيروس‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬سرطان‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬عند‭ ‬النساء‭ ‬وسرطان‭ ‬الفم‭ ‬والبلعوم‭ ‬لدى‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭. ‬ويُعتبر‭ ‬سرطان‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬رابع‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعاً‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬سرطان‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬95 % ‭) ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬عدوى‭ ‬فيروس‭ ‬الورم‭ ‬الحليمي‭ ‬البشري،‭ ‬لذا‭ ‬تحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬اللقاحات‭ ‬الروتينية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭ ‬وذلك‭ ‬لحمايتهم‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تجنبها‭ ‬بالتطعيم‭ ‬ومن‭ ‬المضاعفات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬