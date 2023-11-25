إعلان أسماء منتسبي الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

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- Akhbar Al Khaleej) أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء قبول 15 موظفا من مختلف الجهات الحكومية ضمن الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، وذلك بعد أن اجتازوا الشروط والمعايير المحددة بنجاح، حيث خضع جميع المتقدمين لمراحل مختلفة من الفرز والتقييم.
وتتضمن الدفعة التاسعة من البرنامج كلا من:
1- مبارك عيسى الدوسري (وزارة الداخلية)
2- عائشة مطر العنزي (وزارة الداخلية)
3- فاطمة علي أحمد (وزارة المالية والاقتصاد الوطني)
4- أبرار شوقي عبدالرسول (وزارة الخارجية)
5- عائشة عدنان بوجيري (مصرف البحرين المركزي)
6- آلاء طارق يوسف (مصرف البحرين المركزي)
7- حسين محمد الغسرة (ديوان الرقابة المالية والإدارية)
8- حسن ميرزا السلمان (وزارة الأشغال)
9- عبدالله خليفة البنعلي (وزارة الصناعة والتجارة)
10- أمينة إسماعيل باقر (هيئة الكهرباء والماء)
11- عمر يوسف الحادي (هيئة التخطيط والتطوير العمراني)
12- فاطمة أحمد العمادي (مجلس التنمية الاقتصادية)
13- بتول عبدالعزيز علي (هيئة البحرين للثقافة والآثار)
14- سارة محمد سعيد (صندوق العمل - تمكين)
15- محمد عبدالله عبداللطيف (جامعة البحرين)
وبهذه المناسبة، هنأ حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، المقبولين بالدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية الذين اجتازوا بنجاح معايير الانضمام إلى البرنامج، موكداً أن البرنامج يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الاستثمار في الطاقات الشابة باعتبارهم ثروة وطنية وشركاء فاعلين في رفد مسارات تطوير منظومة العمل الحكومي تحقيقاً للأهداف المنشودة.
وأشاد المحميد بمخرجات برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية وما قدمته الدفعات السابقة من مثابرة وكفاءة تبرهن الحس المسؤول الذي تتمتع به الكوادر الوطنية، لافتاً إلى أن الإقبال الواسع الذي يلاقيه البرنامج منذ إطلاقه في 2015 يعكس ما يوفره البرنامج من فرص لتطوير الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتهم القيادية بما يسهم في نماء الوطن وتقدمه، متمنيًا لمنتسبي الدفعة التاسعة كل النجاح والتوفيق، واغتنام كل الفرص التي يوفرها لهم البرنامج خلال فترة انتدابهم.
الجدير بالذكر أن مدة انتداب منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في مكتب رئيس مجلس الوزراء هي عام كامل، ليعودوا بعدها إلى جهات عملهم وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات وعلوم وتوظيفها بكل إبداع وابتكار بما يسهم في تحقيق رؤية البرنامج وأهدافه المنشودة.
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