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إعلان أسماء منتسبي الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

11/25/2023 7:27:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قبول‭ ‬15‭ ‬موظفا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اجتازوا‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المحددة‭ ‬بنجاح،‭ ‬حيث‭ ‬خضع‭ ‬جميع‭ ‬المتقدمين‭ ‬لمراحل‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الفرز‭ ‬والتقييم‭.‬


وتتضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬كلا‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬مبارك‭ ‬عيسى‭ ‬الدوسري‭ (‬وزارة‭ ‬الداخلية‭)‬

2-‭ ‬عائشة‭ ‬مطر‭ ‬العنزي‭ (‬وزارة‭ ‬الداخلية‭)‬

3-‭ ‬فاطمة‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ (‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭)‬

4-‭ ‬أبرار‭ ‬شوقي‭ ‬عبدالرسول‭ (‬وزارة‭ ‬الخارجية‭)‬

5-‭ ‬عائشة‭ ‬عدنان‭ ‬بوجيري‭ (‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭)‬

6-‭ ‬آلاء‭ ‬طارق‭ ‬يوسف‭ (‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭)‬

7-‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬الغسرة‭ (‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭)‬

8-‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا‭ ‬السلمان‭ (‬وزارة‭ ‬الأشغال‭)‬

9-‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬البنعلي‭ (‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭)‬

10-‭ ‬أمينة‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر‭ (‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭)‬

11-‭ ‬عمر‭ ‬يوسف‭ ‬الحادي‭ (‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭)‬

12-‭ ‬فاطمة‭ ‬أحمد‭ ‬العمادي‭ (‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭)‬

13-‭ ‬بتول‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬علي‭ (‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭)‬

14-‭ ‬سارة‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ (‬صندوق‭ ‬العمل‭ - ‬تمكين‭)‬

15-‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ (‬جامعة‭ ‬البحرين‭)‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬حمد‭ ‬يعقوب‭ ‬المحميد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬المقبولين‭ ‬بالدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬الذين‭ ‬اجتازوا‭ ‬بنجاح‭ ‬معايير‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬البرنامج،‭ ‬موكداً‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬الطموحة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقات‭ ‬الشابة‭ ‬باعتبارهم‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬وشركاء‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وأشاد‭ ‬المحميد‭ ‬بمخرجات‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬الدفعات‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬مثابرة‭ ‬وكفاءة‭ ‬تبرهن‭ ‬الحس‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬الواسع‭ ‬الذي‭ ‬يلاقيه‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬يوفره‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬لتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نماء‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق،‭ ‬واغتنام‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬لهم‭ ‬البرنامج‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انتدابهم‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مدة‭ ‬انتداب‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬هي‭ ‬عام‭ ‬كامل،‭ ‬ليعودوا‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬عملهم‭ ‬وتطبيق‭ ‬ما‭ ‬اكتسبوه‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬وعلوم‭ ‬وتوظيفها‭ ‬بكل‭ ‬إبداع‭ ‬وابتكار‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البرنامج‭ ‬وأهدافه‭ ‬المنشودة‭.‬

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