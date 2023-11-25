خلاصة تقرير ديوان ((الرقابة)): المعاقون يعانون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يحدثنا‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬حسين‭ ‬الحليبي‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬حديثه‭ ‬أننا‭ ‬محظوظون‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بالقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والتعاون‭ ‬المجتمعي‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭. ‬

مضيفا‭: ‬المشكلة‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬غالية‭ ‬تماما،‭ ‬ونحن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭. ‬ولكن‭ ‬بعض‭ ‬الأجهزة‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬الى‭ ‬2700‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭. ‬وبعض‭ ‬الحالات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬سريع‭. ‬فمثلا‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬البصر‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬نظارات‭ ‬طبية‭ ‬خاصة،‭ ‬هي‭ ‬مكلفة‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬قيمة‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬دينار‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬نساعدهم‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬جميعهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭. ‬وهناك‭ ‬حالات‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬السمع‭ ‬ويحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬سماعات‭ ‬للأذن‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬700‭ ‬دينار،‭ ‬ولكنهم‭ ‬يبقون‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الانتظار‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭.‬

لذلك‭ ‬فإن‭ ‬طموحاتنا‭ ‬هي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬أكبر‭ ‬وأسرع‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشمل‭ ‬التوظيف‭. ‬فلدينا‭ ‬مؤهلون‭ ‬عاطلون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬وهم‭ ‬بأمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭. ‬ثم‭ ‬إن‭ ‬العلاوة‭ ‬التي‭ ‬أقرت‭ ‬بمبلغ‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬لم‭ ‬تصرف‭ ‬إلا‭ ‬لفئة‭ ‬محدودة‭ ‬وليس‭ ‬للجميع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الكفيف‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الإعاقات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬متطلبات‭ ‬وتكاليف‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإعاقة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬شديدة‭. ‬فالشخص‭ ‬العادي‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬المقعد‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬سيارة‭ ‬مثلا،‭ ‬ولكن‭ ‬الكفيف‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬التنقل‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مرافق‭.

‬أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬إننا‭ ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬نقض‭ ‬الامتيازات‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬الخدمية‭ ‬مثل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشمل‭ ‬التخفيضات‭ ‬والمميزات‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المساندة‭ ‬للمعاقين‭ ‬موجودة‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬ولكننا‭ ‬ربما‭ ‬نعاني‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭.

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أولياء أمور: نعيش حالة قلق وضغوطا نفسية.. وتأنيب ضمير

نموذج‭ ‬آخر‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬توفير‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬هو‭ ‬الطفلة‭ ‬عائشة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬إعاقة‭ ‬الصمم‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سماعات‭ ‬خاصة‭. ‬

يشرح‭ ‬والدها‭ ‬الحالة‭: ‬‮«‬حدث‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬سماعة‭ ‬الجهاز‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬الأذن،‭ ‬وعندما‭ ‬راجعنا‭ ‬الوزارة‭ ‬أخبرونا‭ ‬أن‭ ‬القطع‭ ‬المطلوبة‭ ‬غير‭ ‬متوفرة‭. ‬وهنا‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬الانتظار‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬السنة‭ ‬حتى‭ ‬توفرت‭ ‬القطع‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتم‭ ‬استبدالها‭. ‬ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬كانت‭ ‬ابنتي‭ ‬تخضع‭ ‬لبرنامج‭ ‬تأهيلي‭ ‬للنطق،‭ ‬وبسبب‭ ‬تعطل‭ ‬الجهاز‭ ‬توقف‭ ‬البرنامج‭ ‬وحدثت‭ ‬انتكاسة،‭ ‬وبعدها‭ ‬اضطررنا‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬والد‭ ‬الطفلة‭ ‬عائشة‭: ‬قبل‭ ‬مدة‭ ‬احتجنا‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬قطعة‭ ‬خارجية‭ ‬للسماعة‭. ‬فتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬وأخبروني‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬متوفرة،‭ ‬وبحثت‭ ‬في‭ ‬الصيدليات‭ ‬المتخصصة‭ ‬وكان‭ ‬نفس‭ ‬الرد‭. ‬

واستمر‭ ‬الوضع‭ ‬شهرا‭ ‬كاملا‭ ‬حتى‭ ‬وفرتها‭ ‬لي‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يجعلني‭ ‬شخصيا‭ ‬أعيش‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قلق‭ ‬مستمر‭ ‬وضغوط‭ ‬نفسية‭ ‬سواء‭ ‬بسبب‭ ‬التكاليف‭ ‬التي‭ ‬يتكبدها‭ ‬أو‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬بسبب‭ ‬تأخر‭ ‬توفير‭ ‬الأجهزة‭ ‬والقطع‭. ‬فولي‭ ‬الأمر‭ ‬أمله‭ ‬بعد‭ ‬الله‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬يشعر‭ ‬بتأنيب‭ ‬الضمير‭ ‬وهو‭ ‬يرى‭ ‬معاناة‭ ‬ابنته‭ ‬أو‭ ‬ابنه‭ ‬وهو‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬المساعدة‭.‬





لا مراكز حكومية للتوحديين.. والانتظار يصل إلى ست سنوات!

كما‭ ‬أسلفنا،‭ ‬ذكر‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬أن‭ ‬المراكز‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬للمصابين‭ ‬بالتوحد‭. ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬359‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭.‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬ناقشناه‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬التوحديين‭ ‬البحرينية‭ ‬السيد‭ ‬زكريا‭ ‬السيد‭ ‬هاشم،‭ ‬الذي‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬حكومية‭ ‬تحتضن‭ ‬المصابين‭ ‬بطيف‭ ‬التوحد،‭ ‬والمراكز‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬37‭ ‬مركزا‭ ‬كلها‭ ‬أهلية‭ ‬وهي‭ ‬استثمارية‭. ‬وبعض‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬فيها‭ ‬شواغر‭ ‬كثيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬الدعم‭ ‬المخصص‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬والبالغ‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬يوجه‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬مراكز‭ ‬خاصة‭ ‬فقط،‭ ‬وهذه‭ ‬المراكز‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬انتظار‭ ‬طويلة‭. ‬حيث‭ ‬تتكفل‭ ‬الوزارة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬ويتحمل‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬النسبة‭ ‬الباقية‭. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭.‬

*إجمالا‭ ‬كم‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬في‭ ‬البحرين؟

** ‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬فيه‭ ‬جدل‭ ‬كبير‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬إحصائيات‭ ‬دقيقة‭ ‬لذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬لا‭ ‬تشخص‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تدرج‭ ‬ضمن‭ ‬القوائم‭ ‬أو‭ ‬تكون‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وغير‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬العكس‭. ‬

ولكني‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬متابعتي‭ ‬الشخصية‭ ‬للحالات‭ ‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1500‭ ‬حالة،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭. ‬والمقلق‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬الحالات‭ ‬تتزايد‭ ‬لدينا،‭ ‬والمقلق‭ ‬أكثر‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬عدة‭ ‬حالات‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬واحد‭. ‬فهذا‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬عبئا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭. ‬فالحالة‭ ‬الواحدة‭ ‬تستنزف‭ ‬جهدا‭ ‬وميزانية‭ ‬كبيرة،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بعدة‭ ‬حالات؟‭!‬

ثم‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭. ‬فدور‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ينتهي‭ ‬عند‭ ‬تشخيص‭ ‬الحالة،‭ ‬وعندها‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬الحالة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬للتقديم‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬فقط‭. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التشخيص‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أقسى‭ ‬المراحل‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬وهي‭ ‬مرحلة‭ ‬الصدمة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬دعما‭ ‬نفسيا‭ ‬ومعنويا‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حاجة‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الذي‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬قد‭ ‬يتأخر‭ ‬سنوات‭.‬

*‭ ‬ما‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬الأسر‭ ‬بسبب‭ ‬تأخر‭ ‬إدراج‭ ‬أبنائهم‭ ‬في‭ ‬المراكز؟

** ‭ ‬التدخل‭ ‬المبكر‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يوصي‭ ‬به‭ ‬الاختصاصيون،‭ ‬وهو‭ ‬كالبذرة‭ ‬التي‭ ‬إن‭ ‬اعتنيت‭ ‬بها‭ ‬مبكرا‭ ‬فإنك‭ ‬تجني‭ ‬ثمارا‭ ‬أفضل‭ ‬مستقبلا‭. ‬وهكذا‭ ‬الطفل‭ ‬كلما‭ ‬ابتدأت‭ ‬معه‭ ‬مبكرا‭ ‬كانت‭ ‬النتائج‭ ‬أفضل‭ ‬وأسرع‭. ‬وبالمقابل‭ ‬فإن‭ ‬تأخير‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬العلاجية،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بتأخر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬البرامج‭ ‬الخاصة‭ ‬والاندماج‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب‭. ‬هذا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المشاكل‭ ‬المادية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬الأسر‭. ‬فنحن‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬لدينا‭ ‬طلبات‭ ‬كثيرة‭ ‬ممن‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬المراكز‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬تحصل‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬على‭ ‬مميزات‭ ‬أو‭ ‬تخفيضات‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭. ‬فمثلا‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭ ‬يدفع‭ ‬25 % ‭ ‬من‭ ‬دخله‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬وعليه‭ ‬قروض‭ ‬وفواتير‭ ‬والتزامات،‭ ‬فكيف‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬المراكز؟‭. ‬وحتى‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬والبالغ‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬200‭ ‬دينار،‭ ‬هل‭ ‬يدفعها‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬لمستلزمات‭ ‬الطفل‭ ‬أم‭ ‬للمركز‭ ‬أم‭ ‬للأجهزة؟‭! ‬فالطفل‭ ‬التوحدي‭ ‬له‭ ‬احتياجات‭ ‬خاصة‭ ‬ومراقبة‭ ‬مستمرة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامته‭. ‬أضف‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬تكاليف‭ ‬المتابعة‭ ‬الطبية‭ ‬الدائمة‭ ‬خاصة‭ ‬الغذائية‭. ‬فكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬تعاني‭ ‬حساسية‭ ‬وتحتاج‭ ‬أغذية‭ ‬خاصة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬التكاليف‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الأغذية‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭. ‬هل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬كيس‭ (‬الروتي‭) ‬الذي‭ ‬يكلف‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬100‭ ‬فلس،‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬سعر‭ ‬بعض‭ ‬الأنواع‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬دنانير؟‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬له‭ ‬تكاليفه‭ ‬التي‭ ‬تنهك‭ ‬ميزانية‭ ‬ولي‭ ‬الأمر،‭ ‬وتأخر‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬يعني‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة‭. ‬لذلك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬يعانون‭ ‬حالات‭ ‬نفسية‭ ‬سيئة‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬التوحد‭ ‬لا‭ ‬علاج‭ ‬له‭. ‬وهناك‭ ‬حالات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬الديون‭. ‬وهناك‭ ‬حالات‭ ‬طلاق‭ ‬متزايدة‭ ‬بسبب‭ ‬المشاكل‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬إعاقة‭ ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬الابن‭ ‬وعدم‭ ‬تقبل‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬الأم‭ ‬للحالة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬تأخر‭ ‬الخدمات‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬المشكلة‭. ‬فأكثر‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬الطفل‭ ‬العادي‭ ‬هو‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بمن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التوحد؟‭!‬





الإعاقات الذهنية.. حالات تنتظر 47 شهرا للالتحاق بمراكز التأهيل

المشكلة تبدأ من التشخيص.. والصدمة الكبرى هي العلم بعدم وجود مراكز متخصصة!

استثمرت‭ ‬مشكلة‭ ‬ابنتها‭ ‬لتطور‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية،‭ ‬انشغلت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬سنوات‭ ‬طوال،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التوعوية‭ ‬المعنية‭ ‬بمجال‭ ‬الإعاقة‭ ‬خاصة‭ ‬الذهنية،‭ ‬وتم‭ ‬تكريمها‭ ‬باعتبارها‭ ‬الأم‭ ‬المثالية‭. ‬

من‭ ‬واقع‭ ‬خبرتها‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬تحدثنا‭ ‬المسؤولة‭ ‬الإدارية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬إيمان‭ ‬عبدالصاحب‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سألناها‭ ‬عما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬انتظار‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬47‭ ‬شهرا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالمراكز‭.

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تجيبنا‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬مشكلة‭ ‬التأخير‭ ‬لا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المراكز‭ ‬أو‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬التشخيص‭. ‬فمثلا‭ ‬عندما‭ ‬لاحظت‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬النمو‭ ‬لدى‭ ‬ابنتي‭ ‬بدأت‭ ‬بمراجعة‭ ‬الجهات‭ ‬الطبية‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬أستفد‭ ‬شيئا‭. ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬تم‭ ‬التشخيص‭ ‬بأن‭ ‬لديها‭ ‬إعاقة‭ ‬ذهنية‭ ‬شديدة‭. ‬وهنا‭ ‬برز‭ ‬السؤال‭: ‬أين‭ ‬أذهب‭ ‬بها؟‭ ‬ما‭ ‬الخطة؟‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬أبدأ؟‭ ‬أين‭ ‬أتجه؟‭ ‬ما‭ ‬المراكز‭ ‬المتاحة؟

بقي‭ ‬الموضوع‭ ‬عائما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬أجد‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬أو‭ ‬توجيه‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭. ‬وحتى‭ ‬المراكز‭ ‬الموجودة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تقبل‭ ‬حالات‭ ‬مثل‭ ‬ابنتي‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬برامج‭ ‬متخصصة‭ ‬لها‭. ‬وكنت‭ ‬حينها‭ ‬موظفة‭ ‬ولا‭ ‬أملك‭ ‬من‭ ‬يرعى‭ ‬الطفلة‭. ‬بقيت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬حتى‭ ‬التقيت‭ ‬سيدة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬وتحدثت‭ ‬معها‭ ‬عن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬أعاني‭ ‬منها‭. ‬فطلبت‭ ‬مني‭ ‬التقارير‭ ‬وقامت‭ ‬بإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬متخصصين،‭ ‬وبعد‭ ‬مدة‭ ‬ليست‭ ‬بالطويلة‭ ‬تواصلوا‭ ‬معي‭ ‬وأخبروني‭ ‬أن‭ ‬ابنتي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ (‬توحد‭) ‬شديد‭!. ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬التشخيص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬إعاقة‭ ‬ذهنية‭. ‬وعندما‭ ‬عدت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬وأخبرتهم‭ ‬بالأمر،‭ ‬أعادوا‭ ‬التقييم،‭ ‬ثم‭ ‬أخبروني‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬إعاقة‭ ‬ذهنية‭ ‬شديدة‭ ‬مصاحبة‭ ‬للتوحد‭. ‬وخلال‭ ‬لقاءاتي‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬واجه‭ ‬مشكلة‭ ‬التشخيص‭ ‬هذه‭.‬

*‭ ‬بعد‭ ‬التشخيص،‭ ‬هل‭ ‬فعلا‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬أحيانا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬47‭ ‬شهرا‭ ‬لإلحاق‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقات‭ ‬الذهنية‭ ‬الشديدة‭ ‬بمراكز‭ ‬التأهيل؟

** ‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قليلة‭ ‬أمام‭ ‬الواقع‭. ‬فهناك‭ ‬حالات‭ ‬تنتظر‭ ‬مددا‭ ‬أطول‭ ‬بكثير‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬تتزايد‭ ‬الأعداد‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أشهرا‭ ‬معدودة‭. ‬والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬المراكز‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬مثل‭ ‬مركز‭ ‬الوفاء‭ ‬ومعهد‭ ‬الأمل‭ ‬لديها‭ ‬طاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬محدودة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬مددت‭ ‬ساعات‭ ‬العمل،‭ ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬تعتبر‭ ‬رسوم‭ ‬المراكز‭ ‬الأخرى‭ ‬الخاصة‭ ‬أعلى‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬أغلب‭ ‬الأسر‭ ‬أن‭ ‬تلحق‭ ‬أبناءها‭ ‬بها‭. ‬تصور‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأمهات‭ ‬لديهن‭ ‬ثلاث‭ ‬حالات‭ ‬توحد‭ ‬أو‭ ‬إعاقة‭ ‬ذهنية،‭ ‬وكل‭ ‬حالة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬ومراقبة‭ ‬ومجهود‭ ‬وتكاليف‭. ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬مئات‭ ‬الحالات‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الانتظار‭.‬

*‭ ‬وما‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬يعانون‭ ‬منها‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬الانتظار؟

** ‭ ‬أولا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعي‭ ‬أن‭ ‬مرحلة‭ ‬الصدمة‭ ‬بعد‭ ‬التشخيص‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬المراحل‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬يبدأ‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬وبرامج‭ ‬ومراكز‭ ‬متخصصة‭. ‬ولكن‭ ‬هنا‭ ‬تبدأ‭ ‬الصدمات‭ ‬النفسية‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬مراكز‭ ‬عامة‭ ‬أو‭ ‬برامج‭ ‬يمكن‭ ‬إلحاق‭ ‬أبنائهم‭ ‬بها‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬تحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬المراكز‭ ‬الخاصة‭. ‬صحيح‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬كدعم‭ ‬للحالة،‭ ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬أمام‭ ‬متطلبات‭ ‬الإعاقة‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الإعاقة‭ ‬مركبة؟‭. ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬احتاجت‭ ‬الأسرة‭ ‬مربية‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬تعويضية‭ ‬أو‭ ‬أدوية‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬خاصة‭ ‬وغيرها؟‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والجمعيات‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬المبلغ‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬لحالات‭ ‬الإعاقة‭ ‬الشديدة‭ ‬فقط،‭ ‬والسؤال‭ ‬هنا‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الإعاقات‭ ‬مثل‭ ‬متلازمة‭ ‬داون‭ ‬وغيرها؟‭ ‬فهذا‭ ‬الأمر‭ ‬سبب‭ ‬استياء‭ ‬كبيرا‭ ‬لدى‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭. ‬

أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تأخر‭ ‬الخدمات‭ ‬والتأهيل‭ ‬يجعل‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭. ‬هذا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬وغيرها‭. ‬فمثلا‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬الأدوات‭ ‬المخصصة‭ ‬لحالات‭ ‬الإعاقة‭. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يجعل‭ ‬الطفل‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬يعانون‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬انتظار‭ ‬إلحاق‭ ‬الطفل‭ ‬بالمراكز‭.‬





359 مصابا بالتوحد على قوائم الانتظار لدى المراكز الأهلية

دعاء‭ ‬عنان،‭ ‬ناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طيف‭ ‬التوحد،‭ ‬صممت‭ ‬ونفذت‭ ‬حملات‭ ‬توعوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الحقوق‭ ‬لمن‭ ‬يعانون‭ ‬التوحد‭.‬

تؤكد‭ ‬عنان‭ ‬أهمية‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬وعلى‭ ‬التوعية‭ ‬باضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد،‭ ‬وعلى‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬والبالغين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاضطراب‭.‬

وبسؤالها‭ ‬عما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬الرقابة‮»‬‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬359‭ ‬مصابا‭ ‬بالتوحد‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬لدى‭ ‬المراكز‭ ‬الأهلية‭ ‬أجابت‭: ‬‮«‬فعلا‭ ‬هناك‭ ‬تأخر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬وإدراج‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬المتخصصة‭. ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬يؤخر‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تحسين‭ ‬حالة‭ ‬التوحدي‭. ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬اضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬يعتمد‭ ‬اعتمادا‭ ‬كليا‭ ‬على‭ ‬التشخيص‭ ‬والتدخل‭ ‬المبكر‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاختصاصيين‭ ‬بطيف‭ ‬التوحد‭.‬

وربما‭ ‬تعود‭ ‬أسباب‭ ‬تأخر‭ ‬قبول‭ ‬أو‭ ‬إدراج‭ ‬التوحديين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬رسوم‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬الخاصة،‭ ‬مع‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الحكومية‭ ‬للتوحديين،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬قائمه‭ ‬الانتظار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬أعداد‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬مقارنة‭ ‬بأعداد‭ ‬التوحديين‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭. ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬لتوفير‭ ‬مركز‭ ‬شامل‭ ‬لاستيعاب‭ ‬جميع‭ ‬المصابين‭ ‬بطيف‭ ‬التوحد،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬أغلب‭ ‬الأسر‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭.‬

ولا‭ ‬ننسى‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬التوحدي‭ ‬له‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬كفله‭ ‬له‭ ‬الدستور‭ ‬كونه‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬استثناءات‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

بشكل‭ ‬عام‭ -‬تضيف‭ ‬دعاء‭ ‬عنان‭-‬،‭ ‬تأخر‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬التوحديين‭ ‬كفيل‭ ‬بمضاعفة‭ ‬المعاناة‭ ‬والمشكلات‭ ‬سواء‭ ‬للمصابين‭ ‬أو‭ ‬ذويهم‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مشكلات‭ ‬سلوكية‭ ‬أو‭ ‬لغوية‭ ‬أو‭ ‬اجتماعية‭ ‬أو‭ ‬تأهيلية‭ ‬وغيرها‭. ‬

*‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجلهم‭ ‬نتوحد»؟

** ‭ ‬كانت‭ ‬الحملة‭ ‬جيدة‭ ‬ولاقت‭ ‬رواجا‭ ‬لافتا‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬مفهوم‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬وما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬المصاب،‭ ‬ولكن‭ ‬كنا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والقادرين‭ ‬دور‭ ‬أكبر‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ودفعها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬لتغيير‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تأخر‭ ‬حصول‭ ‬المصابين‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬المبكرة‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬صحيحة‭ ‬لدمجهم‭ ‬داخل‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والمجتمع‭.‬





حالات التوحد تتزايد بشكل مقلق.. تقابلها حالات تفكك أسري وغياب مراكز الإقامة الطويلة

‭ ‬تستمر‭ ‬معاناة‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬المصابين‭ ‬بطيف‭ ‬التوحد،‭ ‬وقصتنا‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬لأم‭ ‬عانت‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رعاية‭ ‬ابنها‭. ‬كانت‭ ‬تضطر‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وتقود‭ ‬سيارتها‭ ‬ساعات‭ ‬وساعات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هدف‭ ‬محدد،‭ ‬والسبب‭ ‬أن‭ ‬بقاءه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بالخيار‭ ‬الأصوب‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬مركزا‭ ‬متخصصا‭ ‬يمكنها‭ ‬إيداع‭ ‬ابنها‭ ‬فيه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬المطلوب‭.‬

تحدثنا‭ ‬الأم‭ ‬عن‭ ‬المعاناة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬إلحاق‭ ‬ابنها‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬التأهيل‭ ‬قائلة‭: ‬ابني‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬التوحد،‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬وتحديات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وله‭ ‬احتياجات‭ ‬خاصة،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬يحتاج‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬والتجول‭ ‬بالسيارة‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أحيانا‭ ‬الخمس‭ ‬ساعات‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬التحاقه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬وهو‭ ‬قليل‭ ‬النوم‭. ‬وكان‭ ‬إبقاؤه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬ينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬سلوكياته‭ ‬وقد‭ ‬يقوم‭ ‬بأمور‭ ‬خطرة‭.. ‬وتخيل‭ ‬أن‭ ‬تقود‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هدف‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭! ‬هو‭ ‬مر‭ ‬مرهق‭ ‬جدا،‭ ‬ولكن‭ ‬أمام‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مركز‭ ‬يلتحق‭ ‬به‭ ‬وانتظارنا‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬كنت‭ ‬مضطرة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭. ‬فالبيت‭ ‬ليس‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لكثير‭ ‬ممن‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬التوحد،‭ ‬حيث‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬مخصصة‭ ‬ومهيأة‭ ‬توفر‭ ‬مدربين‭ ‬متخصصين‭ ‬وكادرا‭ ‬طبيا‭ ‬يشرف‭ ‬عليهم‭. ‬وللأسف‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مركز‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭.‬

* ‭ ‬هل‭ ‬خاطبت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن؟

‭- ‬للأمانة‭ ‬هناك‭ ‬مطالب‭ ‬ومناشدات‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬معنا‭ ‬بشأنها،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬مناشدات‭ ‬مازلنا‭ ‬نحتاجها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬مثل‭ ‬مراكز‭ ‬للإقامة‭ ‬الطويلة‭ ‬لمن‭ ‬يعانون‭ ‬التوحد‭. ‬فمن‭ ‬يعاني‭ ‬التوحد‭ ‬إنسان‭ ‬وله‭ ‬متطلباته‭ ‬واحتياجاته‭ ‬الباهظة‭. ‬هل‭ ‬تعلم‭ ‬أننا‭ ‬نضطر‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬البناء‭ ‬والتصميم‭ ‬والديكورات‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن؟‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬مكلف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬ثم‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬عوائل‭ ‬لديها‭ ‬حالتان‭ ‬أو‭ ‬ثلاث،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المعاناة‭ ‬النفسية‭ ‬والصعوبات‭ ‬المادية‭ ‬مضاعفة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬كافية‭ ‬تعنى‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة‭.‬

لذلك‭ ‬أقول‭ ‬نعم‭ ‬هناك‭ ‬تأخر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬لذوي‭ ‬التوحد‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬وفقا‭ ‬للدستور‭ ‬حق‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭. ‬وكثير‭ ‬ممن‭ ‬يعاني‭ ‬التوحد‭ ‬تجدهم‭ ‬مبدعين‭ ‬وأذكياء‭ ‬ومستعدين‭ ‬للتطور‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬نجد‭ ‬أمامنا‭ ‬سوى‭ ‬المراكز‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهي‭ ‬مكلفة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المواطن‭ ‬ذي‭ ‬الدخل‭ ‬المتوسط‭ ‬أو‭ ‬الضعيف‭. ‬وحتى‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬انتظار‭ ‬طويلة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬المئات‭. ‬

* ‭ ‬ما‭ ‬الانعكاسات‭ ‬السلبية‭ ‬لتأخر‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لأطفال‭ ‬التوحد‭ ‬مثل‭ ‬إلحاقه‭ ‬بالمراكز‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية؟

‭- ‬المشاكل‭ ‬كثيرة‭. ‬وللأسف‭ ‬تصل‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬تتخلى‭ ‬إحدى‭ ‬الأمهات‭ ‬عن‭ ‬ابنها‭ ‬بسبب‭ ‬التوحد‭ ‬وعدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وهناك‭ ‬حالات‭ ‬انفصال‭ ‬عديدة‭ ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬معاناة‭ ‬أحد‭ ‬الأبناء‭ ‬من‭ ‬التوحد‭. ‬أمهات‭ ‬كثر‭ ‬اضطررن‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬من‭ ‬يرعى‭ ‬الابن،‭ ‬وهنا‭ ‬تبدأ‭ ‬مشاكل‭ ‬اجتماعية‭ ‬كثيرة‭ ‬قد‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬تفكك‭ ‬الأسرة‭. ‬وتزداد‭ ‬المشكلة‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬وعي‭ ‬كاف‭ ‬حتى‭ ‬عند‭ ‬الأسرة‭ ‬نفسها،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يضطر‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬ابنه‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬لتجنب‭ ‬أي‭ ‬سلوكيات‭ ‬غير‭ ‬آمنة‭!. ‬في‭ ‬حين‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مراكز‭ ‬وخدمات‭ ‬متاحة‭ ‬وسريعة‭ ‬لخفت‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس،‭ ‬واستطاعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬وتتعامل‭ ‬بإيجابية‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬التوحد‭. ‬أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬المشاكل‭ ‬المادية‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬أشرت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬من‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التوحد‭. ‬بل‭ ‬إن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬لهم‭ ‬متطلباتهم‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬نوعية‭ ‬الطعام‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬المادي‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭.‬

ثم‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التوحد‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الاستيعاب‭ ‬وحتى‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وهنا‭ ‬كلما‭ ‬تأخر‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أخصائيين،‭ ‬أصبحت‭ ‬المشكلة‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭. ‬ويزداد‭ ‬الأمر‭ ‬سوءا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الطفل‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬التوحد‭ ‬مثل‭ ‬الصرع‭ ‬والوسواس‭ ‬القهري‭ ‬أو‭ ‬إعاقات‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التوحد‭.‬

بل‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يمر‭ ‬له‭ ‬قيمته‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭. ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬التدخل‭ ‬المبكر‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬يتحول‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭. ‬وبالتالي‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬التدخل‭ ‬مبكرا‭ ‬وكلما‭ ‬توفرت‭ ‬المراكز‭ ‬المتخصصة‭ ‬استطعنا‭ ‬تلافي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬والنفسية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أيضا‭ ‬أهمية‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭.‬

* ‭ ‬تبرز‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭ ‬جهود‭ ‬وفعاليات‭ ‬أهلية‭ ‬للتوعية‭ ‬بالتوحد‭ ‬واحتياجات‭ ‬أطفال‭ ‬التوحد‭ ‬وأهمية‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم،‭ ‬ألا‭ ‬تلمسون‭ ‬استجابة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لهذه‭ ‬الحملات؟

‭- ‬للأمانة‭ ‬كلا‭. ‬ولا‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬نلمسه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬التوحد‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬أولوياتهم‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬التوحد‭ ‬آخذ‭ ‬بالانتشار‭ ‬بشكل‭ ‬مقلق‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬وهؤلاء‭ ‬لهم‭ ‬حقوقهم‭ ‬واحتياجاتهم‭. ‬فلماذا‭ ‬نؤخر‭ ‬تلبية‭ ‬هذه‭ ‬المتطلبات؟‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬نظراء‭ ‬لهم‭ ‬حصلوا‭ ‬فرصا‭ ‬كبيرة‭ ‬واستطاعوا‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬والعمل‭. ‬

* ‭ ‬ما‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬توجهينها‭ ‬هنا‭ ‬ولمن؟

‭- ‬رسالتي‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية،‭ ‬إن‭ ‬حجم‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬نعانيها‭ ‬كبيرة‭ ‬نفسيا‭ ‬وماديا‭ ‬واجتماعيا‭. ‬وتأخر‭ ‬الخدمات‭ ‬أو‭ ‬غيابها‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬معاناتنا‭ ‬هذه‭. ‬

بنفس‭ ‬الوقت،‭ ‬رسالتي‭ ‬إلى‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬لا‭ ‬تستسلموا‭ ‬أو‭ ‬تضعفوا‭ ‬أمام‭ ‬حالة‭ ‬أبنائكم‭. ‬فكلما‭ ‬كنتم‭ ‬أقوياء‭ ‬استطعتم‭ ‬أن‭ ‬تتجاوزا‭ ‬تحدياتكم‭.‬