وزيرة الشباب: البحرين توفر سبل الدعم لتشجيع شبابها على الإبداع والابتكار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، حرص مملكة البحرين على توفير كل سبل الدعم والرعاية لتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات وتولي زمام القيادة في عديد القطاعات الرئيسية والحيوية وذلك لإيمان المملكة بأن الاستثمار في الشباب وتشجيعهم على الإبداع، يمثل ركيزة أساسية من ركائز المستقبل، ووسيلةَ لتعزيز تحقيق مملكة البحرين كل الأهدافِ والغايات والنمو والتطور، مشيرة إلى أن المملكة أطلقت حزمة من المبادرات والبرامج التي تمهد الطريق أمام شبابها للابتكار والمساهمة بأفكارهم النيرة في الارتقاء بعدد كبير من المشروعات الوطنية المهمة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة شؤون الشاب في افتتاح مؤتمر شنزهن العالمي للابتكار وريادة الأعمال 2023، والذي تقام أعماله في مدينة شينزين الصينية وسط مشاركة عالمية واسعة من قبل المسؤولين والقيادات المهتمة بتنمية الابتكار وريادة الأعمال.
وقالت وزيرة شؤون الشباب في كلمتها أمام جمع من المسؤولين العالميين، إنّ مملكة البحرين تحرص على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية المبتكرة والمبدعة، وتطوير إمكاناتهم، وتسليط الضوء على المواهب الشبابية الاستثنائية باعتبارها ثروة وطنية كبيرة، كما أننا نؤمن أنه ومن خلال رعاية وتمكين الشباب، يمكننا المساهمة في خلق بيئة مثالية لاستنهاض همم الشباب وبناء جيل من المبتكرين، علاوة على ذلك فإننا في مملكة البحرين نسعى دائماً إلى بناء جسور مع مختلف دول العالم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف المواهب الشابة المبتكرة على مستوى العالم.
وتابعت وزيرة شؤون الشباب إنّ مؤتمر شنزهن العالمي للابتكار وريادة الأعمال 2023 يمثل مركزًا دوليًا، وفرصة رائعة لتأكيد ما تقوم به مملكة البحرين من أجل دعم الشباب المبتكرين وهو الأمر الذي جعلنا نطلق مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب
2023-2028، والتي تهدف إلى تمكين الشباب، وجذب المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية للتعاون بما يخدم شباب البحرين، بالإضافة إلى الاستفادة من هذا المؤتمر لتعزيز التوجهات نحو عقد المزيد من التعاونات والشراكات الفعلية التي تضمن استدامة ابتكارات الشباب البحريني والحصول على فرص تدريبية مثالية تنمي قدراته ومهاراته.
وأضافت وزيرة شؤون الشباب: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لتأكيد أهمية الاستثمار في الشباب، سواء كان ذلك في تحسين المهارات أو دعم المبتكرين والمبدعين والأداء الاستثنائي لتسليط الضوء على النماذج الفعالة في المجتمعات العالمية، وعلينا جميعاً أن نتحد ونشكل قاعدة صلبة لدعم الشباب وإنشاء نظام بيئي يمكّن المبتكرين الشباب من تحقيق النجاح».
وأعربت وزيرة شؤون الشباب عن إيمانها العميق بأن هذا المؤتمر سيعزز الروابط بين البلدان المشاركة وسيخلق أيضًا منصة للتعاون الوثيق وتبادل الأفكار للمضي قدمًا نحو دعم المبتكرين والمبدعين.
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