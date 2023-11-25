-->

Sunday, 26 November 2023 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الشباب: البحرين توفر سبل الدعم لتشجيع شبابها على الإبداع والابتكار

11/25/2023 7:27:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬لتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وتولي‭ ‬زمام‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والحيوية‭ ‬وذلك‭ ‬لإيمان‭ ‬المملكة‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الإبداع،‭ ‬يمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬المستقبل،‭ ‬ووسيلةَ‭ ‬لتعزيز‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬الأهدافِ‭ ‬والغايات‭ ‬والنمو‭ ‬والتطور،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬أطلقت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬شبابها‭ ‬للابتكار‭ ‬والمساهمة‭ ‬بأفكارهم‭ ‬النيرة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الوطنية‭ ‬المهمة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقتها‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬شنزهن‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬تقام‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شينزين‭ ‬الصينية‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬والقيادات‭ ‬المهتمة‭ ‬بتنمية‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬أمام‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬العالميين،‭ ‬إنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبدعة،‭ ‬وتطوير‭ ‬إمكاناتهم،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬باعتبارها‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نؤمن‭ ‬أنه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬يمكننا‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لاستنهاض‭ ‬همم‭ ‬الشباب‭ ‬وبناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬المبتكرين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فإننا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬المبتكرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وتابعت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إنّ‭ ‬مؤتمر‭ ‬شنزهن‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2023‭ ‬يمثل‭ ‬مركزًا‭ ‬دوليًا،‭ ‬وفرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لتأكيد‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬المبتكرين‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعلنا‭ ‬نطلق‭ ‬مؤخراً‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭
‬2023‭-‬2028،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وجذب‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬للتعاون‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬شباب‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬التوجهات‭ ‬نحو‭ ‬عقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاونات‭ ‬والشراكات‭ ‬الفعلية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬استدامة‭ ‬ابتكارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬مثالية‭ ‬تنمي‭ ‬قدراته‭ ‬ومهاراته‭. ‬

وأضافت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬المهارات‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬المبتكرين‭ ‬والمبدعين‭ ‬والأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النماذج‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬العالمية،‭ ‬وعلينا‭ ‬جميعاً‭ ‬أن‭ ‬نتحد‭ ‬ونشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬صلبة‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬وإنشاء‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬يمكّن‭ ‬المبتكرين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‮»‬‭.‬

وأعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬إيمانها‭ ‬العميق‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيعزز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬المشاركة‭ ‬وسيخلق‭ ‬أيضًا‭ ‬منصة‭ ‬للتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬دعم‭ ‬المبتكرين‭ ‬والمبدعين‭.‬

MENAFN25112023000055011008ID1107484818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث