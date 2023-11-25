وزيرة الشباب: البحرين توفر سبل الدعم لتشجيع شبابها على الإبداع والابتكار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقتها‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬شنزهن‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬تقام‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شينزين‭ ‬الصينية‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬والقيادات‭ ‬المهتمة‭ ‬بتنمية‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬أمام‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬العالميين،‭ ‬إنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبدعة،‭ ‬وتطوير‭ ‬إمكاناتهم،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬باعتبارها‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نؤمن‭ ‬أنه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬يمكننا‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لاستنهاض‭ ‬همم‭ ‬الشباب‭ ‬وبناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬المبتكرين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فإننا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬المبتكرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وتابعت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إنّ‭ ‬مؤتمر‭ ‬شنزهن‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2023‭ ‬يمثل‭ ‬مركزًا‭ ‬دوليًا،‭ ‬وفرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لتأكيد‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬المبتكرين‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعلنا‭ ‬نطلق‭ ‬مؤخراً‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭

‬2023‭-‬2028،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وجذب‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬للتعاون‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬شباب‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬التوجهات‭ ‬نحو‭ ‬عقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاونات‭ ‬والشراكات‭ ‬الفعلية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬استدامة‭ ‬ابتكارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬مثالية‭ ‬تنمي‭ ‬قدراته‭ ‬ومهاراته‭. ‬

وأضافت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬المهارات‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬المبتكرين‭ ‬والمبدعين‭ ‬والأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النماذج‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬العالمية،‭ ‬وعلينا‭ ‬جميعاً‭ ‬أن‭ ‬نتحد‭ ‬ونشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬صلبة‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬وإنشاء‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬يمكّن‭ ‬المبتكرين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‮»‬‭.‬

وأعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬إيمانها‭ ‬العميق‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيعزز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬المشاركة‭ ‬وسيخلق‭ ‬أيضًا‭ ‬منصة‭ ‬للتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬دعم‭ ‬المبتكرين‭ ‬والمبدعين‭.‬