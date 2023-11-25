سؤال شوري عن العمالة الوافدة في قطاعات سوق العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توجّه الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، بسؤال إلى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، بشأن العمالة الوافدة في قطاعات سوق العمل، وذلك في إطار الحرص على تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية لاستفادتها من فرص العمل المتاحة في السوق، والدفع نحو استمرار إصلاح وتنظيم سوق العمل من خلال التركيز على إحلال البحرينيين في حقول الأعمال المهنية والفنية.
وتضمّن نص السؤال الموجه إلى وزير العمل، استفسارًا عما إن يوجد لدى الوزارة دراسة مفصلة لأعداد العمالة الوافدة ونسبتها في كل قطاع، وعن القطاعات التي تهيمن عليها جالية وافدة أكثر من غيرها كنسبة وعدد أو كما تسميها منظمة العمل الدولية بها «انكشاف مهني».
واستوضح الدكتور البنمحمد ضمن سؤاله عما إن يوجد لدى وزارة العمل تصنيف للمهن الحرجة التي يجب ألا تعاني من انكشاف مهني في حال غادرت الجالية المهيمنة لسوق العمل، وعن توافر خطط لدعم البحرينيين للدخول في القطاعات التي تعاني من انكشاف مهني.
وجاء سؤال الدكتور البنمحمد استنادًا إلى المادة (91) من الدستور، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى: «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزارة أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه».
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