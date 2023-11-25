سؤال شوري عن العمالة الوافدة في قطاعات سوق العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمّن‭ ‬نص‭ ‬السؤال‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬استفسارًا‭ ‬عما‭ ‬إن‭ ‬يوجد‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬دراسة‭ ‬مفصلة‭ ‬لأعداد‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬ونسبتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قطاع،‭ ‬وعن‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬جالية‭ ‬وافدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬كنسبة‭ ‬وعدد‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬تسميها‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬بها‭ ‬‮«‬انكشاف‭ ‬مهني‮»‬‭.‬

واستوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬البنمحمد‭ ‬ضمن‭ ‬سؤاله‭ ‬عما‭ ‬إن‭ ‬يوجد‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تصنيف‭ ‬للمهن‭ ‬الحرجة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬انكشاف‭ ‬مهني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬غادرت‭ ‬الجالية‭ ‬المهيمنة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬وعن‭ ‬توافر‭ ‬خطط‭ ‬لدعم‭ ‬البحرينيين‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬انكشاف‭ ‬مهني‭.‬

وجاء‭ ‬سؤال‭ ‬الدكتور‭ ‬البنمحمد‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬91‭) ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬127‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭: ‬‮«‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة‭ ‬أسئلة‭ ‬مكتوبة‭ ‬محددة‭ ‬الموضوع‭ ‬لاستيضاح‭ ‬الأمور‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬اختصاصاتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفهام‭ ‬عن‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يعلمه‭ ‬العضو،‭ ‬أو‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬واقعة‭ ‬وصل‭ ‬علمها‭ ‬إليه‮»‬‭.‬