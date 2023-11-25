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سؤال شوري عن العمالة الوافدة في قطاعات سوق العمل

11/25/2023 7:27:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توجّه‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بسؤال‭ ‬إلى‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬بشأن‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لاستفادتها‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬استمرار‭ ‬إصلاح‭ ‬وتنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬إحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬الأعمال‭ ‬المهنية‭ ‬والفنية‭.‬

وتضمّن‭ ‬نص‭ ‬السؤال‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬استفسارًا‭ ‬عما‭ ‬إن‭ ‬يوجد‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬دراسة‭ ‬مفصلة‭ ‬لأعداد‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬ونسبتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قطاع،‭ ‬وعن‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬جالية‭ ‬وافدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬كنسبة‭ ‬وعدد‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬تسميها‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬بها‭ ‬‮«‬انكشاف‭ ‬مهني‮»‬‭.‬

واستوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬البنمحمد‭ ‬ضمن‭ ‬سؤاله‭ ‬عما‭ ‬إن‭ ‬يوجد‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تصنيف‭ ‬للمهن‭ ‬الحرجة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬انكشاف‭ ‬مهني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬غادرت‭ ‬الجالية‭ ‬المهيمنة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬وعن‭ ‬توافر‭ ‬خطط‭ ‬لدعم‭ ‬البحرينيين‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬انكشاف‭ ‬مهني‭.‬

وجاء‭ ‬سؤال‭ ‬الدكتور‭ ‬البنمحمد‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬91‭) ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬127‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭: ‬‮«‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة‭ ‬أسئلة‭ ‬مكتوبة‭ ‬محددة‭ ‬الموضوع‭ ‬لاستيضاح‭ ‬الأمور‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬اختصاصاتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفهام‭ ‬عن‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يعلمه‭ ‬العضو،‭ ‬أو‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬واقعة‭ ‬وصل‭ ‬علمها‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

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