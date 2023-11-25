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((عروض الكاوبوي)) لوحة فنية يقدمها الفرسان البحرينيون

11/25/2023 7:27:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬عروضا‭ ‬متميزة‭ ‬لفرسان‭ ‬الكاوبوي‭ ‬قدمتها‭ ‬‮«‬أكاديمية‭ ‬المحرق‭ ‬للفروسية‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الاسطبلات‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وامتلأت‭ ‬المدرجات‭ ‬بالجمهور‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬وكافة‭ ‬الاعمار‭ ‬ودوّى‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬التصفيق‭ ‬وهتافاتهم‭ ‬التشجيعية‭ ‬الذين‭ ‬طالبوا‭ ‬باستمرار‭ ‬العروض‭ ‬وعدم‭ ‬التوقف‭.‬

وقام‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬بتكريم‭ ‬الفرسان‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكاوبوي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهودهم‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬‮«‬بالرائعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬2023‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬عروض‭ ‬‮«‬فرسان‭ ‬الكاوبوي‮»‬‭ ‬شكلت‭ ‬إضافة‭ ‬ممتعة‭ ‬للجمهور‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬مشاهدة‭ ‬هذه‭ ‬العروض،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬المعرض‭ ‬شكل‭ ‬فرصة‭ ‬للفرسان‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬ابراز‭ ‬ابداعاتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬الجمهور‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬اكاديمية‭ ‬المحرق‭: ‬‮«‬شكل‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬للفرسان‭ ‬لإبراز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬برزت‭ ‬قرية‭ ‬الكاوبوي‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جذبها‭ ‬للجماهير‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬قرية‭ ‬الكاوبوي‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الخشب‭ ‬المعاد‭ ‬تدويره‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬لثقافة‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‮»‬‭. ‬

وعن‭ ‬فكرة‭ ‬قرية‭ ‬الكاوبوي‭ ‬قال‭: ‬‮«‬هي‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬فرسان‭ ‬وفارسات‭ ‬أكاديمية‭ ‬المحرق‭ ‬للفروسية،‭ ‬وتم‭ ‬بناؤها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الخشب‭ ‬المعاد‭ ‬تدويره‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬لثقافة‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‮»‬‭.‬

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