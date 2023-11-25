((عروض الكاوبوي)) لوحة فنية يقدمها الفرسان البحرينيون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي عروضا متميزة لفرسان الكاوبوي قدمتها «أكاديمية المحرق للفروسية» بالتعاون مع «الاسطبلات البحرينية».
وامتلأت المدرجات بالجمهور من مختلف الجنسيات وكافة الاعمار ودوّى في الساحة التصفيق وهتافاتهم التشجيعية الذين طالبوا باستمرار العروض وعدم التوقف.
وقام وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية الدكتور خالد أحمد حسن بتكريم الفرسان الفائزين في مسابقة الكاوبوي، مشيدا بجهودهم التي وصفها «بالرائعة» في معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي 2023.
وأكد أن عروض «فرسان الكاوبوي» شكلت إضافة ممتعة للجمهور الذين حرصوا على مشاهدة هذه العروض، مبينا ان المعرض شكل فرصة للفرسان البحرينيين في ابراز ابداعاتهم في مجال العروض التي تحظى باهتمام الجمهور.
من جهته قال المدرب أحمد محمد من اكاديمية المحرق: «شكل المعرض فرصة للفرسان لإبراز مهاراتهم في هذا المجال، وفي السياق ذاته برزت قرية الكاوبوي وذلك من خلال جذبها للجماهير بشكل واسع».
وأشار إلى «أن قرية الكاوبوي تم بناؤها من خلال استخدام الخشب المعاد تدويره وذلك في تعزيز لثقافة إعادة التدوير».
وعن فكرة قرية الكاوبوي قال: «هي من تصميم فرسان وفارسات أكاديمية المحرق للفروسية، وتم بناؤها من خلال استخدام الخشب المعاد تدويره وذلك في تعزيز لثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة تماشيا مع استراتيجية وزارة شؤون البلديات والزراعة في مجال الحفاظ على البيئة».
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