أسعار الصقور تصل إلى 15 ألف دينار

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- Akhbar Al Khaleej) قال أحمد الكعبي منسق قسم الصقور في معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي 2023 إن مشاركتهم في معرض للإنتاج الحيواني والزراعي يأتي احياء للتراث البحريني للصقور، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام يحتوي على انواع من الصقور المشهورة في البحرين مثل الشاهين والجير وفصيلة من الجوارح التي تم دمجها وهي الجير مع الشاهين التي نتج عنها (الجير شاهين).
وأكد الكعبي أن اسعار الصقور تتراوح ما بين ألف دينار وقد تصل إلى 15 ألف دينار، وذلك وفقا لخصائص الصقر من حيث الحجم والسرعة ونوع استخدام الصقر.
وأوضح الكعبي ان معرض البحرين للإنتاج الحيواني اتاح فرصة للجمهور للتعرف على انواع الصقور ومشاهدتها من قرب، مؤكدا أن هواية الصقور وتربية الجوارح في مملكة البحرين لها مريدوها والمهتمون بها وهي هواية لها امتدادها التاريخي والتراثي.
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