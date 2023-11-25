أسعار الصقور تصل إلى 15 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الكعبي‭ ‬أن‭ ‬اسعار‭ ‬الصقور‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لخصائص‭ ‬الصقر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحجم‭ ‬والسرعة‭ ‬ونوع‭ ‬استخدام‭ ‬الصقر‭.‬

وأوضح‭ ‬الكعبي‭ ‬ان‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬اتاح‭ ‬فرصة‭ ‬للجمهور‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬انواع‭ ‬الصقور‭ ‬ومشاهدتها‭ ‬من‭ ‬قرب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هواية‭ ‬الصقور‭ ‬وتربية‭ ‬الجوارح‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لها‭ ‬مريدوها‭ ‬والمهتمون‭ ‬بها‭ ‬وهي‭ ‬هواية‭ ‬لها‭ ‬امتدادها‭ ‬التاريخي‭ ‬والتراثي‭.‬