اختتام فعاليات معرض ((مراعي 6))إقبال كبير من الزوار.. وإشادة بالفعاليات المصاحبة للمعرض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشادوا‭ ‬بالمعرض‭ ‬الذي‭ ‬أتاح‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للعارضين‭ ‬وتجار‭ ‬الماشية‭ ‬والطيور‭ ‬لبيع‭ ‬منتجاتهم‭ ‬ومواشيهم‭ ‬وعقد‭ ‬صفقات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬فرصة‭ ‬للتسويق‭ ‬وتعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬العارضين‭ ‬والمنتجين،‭ ‬كما‭ ‬وفر‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختلفة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬والجوائز‭.‬





أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ (‬مراعي‭ ‬2023‭) ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المعرض‭ ‬وإبرازه‭ ‬بالصورة‭ ‬المشرفة،‭ ‬مثمناً‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬بتطوير‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬ورفع‭ ‬معدلاته‭ ‬بالمملكة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬الريادي‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بملف‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تقدماً‭ ‬واستدامة،‭ ‬وفق‭ ‬برنامجها‭ ‬وخططها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتنوعة‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬الوزير‭ ‬بوافر‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬لتقديم‭ ‬سموه‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬لإقامة‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المعرض‭ ‬بشكل‭ ‬فريد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬إسدال‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ (‬مراعي‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬إقبالاً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬واسعاً‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬ولافتا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬إن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ (‬مراعي‭ ‬6‭)‬،‭ ‬يعكس‭ ‬مساعي‭ ‬الوزارة‭ ‬وخططها‭ ‬للدفع‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يخدم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬وأهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬قطاع‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬يعد‭ ‬أهم‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وقد‭ ‬حرصت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬الوقائية‭ ‬ودعم‭ ‬المزارعين‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والتقنيات‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعطيات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬الوزارة‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

ونوه‭ ‬بأنه‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬حرصت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬كحدث‭ ‬علمي‭ ‬استثماري‭ ‬تقني‭ ‬ترفيهي،‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي،‭ ‬مرسخاً‭ ‬موقع‭ ‬ومكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬لهذه‭ ‬المعارض‭ ‬المتخصصة،‭ ‬ومعززاً‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وذكر‭ ‬المبارك‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬6‭ ‬شكل‭ ‬فرصة‭ ‬لعقد‭ ‬الصفقات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬المعرض‭ ‬مناخاً‭ ‬مهماً‭ ‬للمهتمين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عقد‭ ‬الصفقات‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬أرضية‭ ‬موائمة‭ ‬لنقل‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وذلك‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬المشاركات‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬بين‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬شهد‭ ‬زيارة‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرحلات‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬إدارات‭ ‬المدارس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يوفره‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬تنصب‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الترفيهي‭ ‬والمسابقات‭ ‬التي‭ ‬استمتع‭ ‬بها‭ ‬الزوار‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬لمشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالقطاع‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬باعتبارهم‭ ‬شركاء‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬الغذاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬شريكاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الحرص‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬للمهتمين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬6‮»‬‭ ‬شكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المعارض‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطابه‭ ‬للفصائل‭ ‬النادرة‭ ‬والأصيلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬سلالات‭ ‬حيوانية‭ ‬مسجلة‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬والدواجن‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توطينها‭ ‬محلياً‭ ‬وهجين‭ ‬ناتج‭ ‬تجارب،‭ ‬والتي‭ ‬تعرض‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بمشاركة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬حقق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬منه،‭ ‬حيث‭ ‬أنّ‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬الغذاء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬مشاريع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليميًا‭ ‬وعالمياً‭.‬

وأشار‭ ‬المبارك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يشكل‭ ‬رافداً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطباء‭ ‬البيطريين‭ ‬والمهندسين‭ ‬الزراعيين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحاضرين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وجمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البيطريين‭ ‬السعودية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬تكاملاً‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عروضاً‭ ‬متنوعة‭ ‬لأكثر‭ ‬أنواع‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬والطيور‭ ‬ومسابقات‭ ‬بين‭ ‬السلالات‭ ‬المختلفة،‭ ‬والتي‭ ‬أتاح‭ ‬للجمهور‭ ‬التفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬معها‭. ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬المعرض‭ ‬عرضاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬سلالات‭ ‬الماشية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الحليب‭ ‬واللحوم‭ ‬المرباة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬