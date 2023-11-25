اختتام فعاليات معرض ((مراعي 6))إقبال كبير من الزوار.. وإشادة بالفعاليات المصاحبة للمعرض

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- Akhbar Al Khaleej) اختتمت أمس فعاليات النسخة السادسة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني والزراعي (مراعي) بنجاح كبير، وسط حضور جماهيري من المواطنين والمقيمين، الذين أقبلوا على زيارة المعرض الذي يعد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي.
وأشادوا بالمعرض الذي أتاح فرصة مهمة للعارضين وتجار الماشية والطيور لبيع منتجاتهم ومواشيهم وعقد صفقات، كما أنه فرصة للتسويق وتعزيز تبادل الخبرات بين العارضين والمنتجين، كما وفر لهم فرصة الاستمتاع بعدد من العروض والفعاليات المختلفة، إضافة الى مجموعة من المسابقات والجوائز.
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أن الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي 2023) في نسخته السادسة، كان لها بالغ الأثر في نجاح المعرض وإبرازه بالصورة المشرفة، مثمناً توجيهات جلالته السامية بتطوير هذا المعرض الذي يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلاته بالمملكة.
وأشار إلى أن إقامة هذا المعرض يتسق مع توجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز موقع المملكة الريادي ودورها في الدفع بملف الأمن الغذائي نحو مستويات أكثر تقدماً واستدامة، وفق برنامجها وخططها الاستراتيجية المتنوعة.
كما تقدم الوزير بوافر الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، لتقديم سموه كل التسهيلات لإقامة المعرض في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، وهو الأمر الذي أسهم إيجاباً في نجاح المعرض بشكل فريد.
جاء ذلك بمناسبة إسدال الستار على النسخة السادسة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي 2023)، والذي شهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً من الزوار سواء من داخل مملكة البحرين أو خارجها، إذ كان الحضور الجماهيري كبيرا جدا ولافتا هذا العام.
وتابع الوزير المبارك إن معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي 6)، يعكس مساعي الوزارة وخططها للدفع بكل ما من شأنه أن يخدم الأمن الغذائي، كما أنه ينسجم مع مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لافتاً إلى أنّ قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي يعد أهم الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي، وقد حرصت مملكة البحرين على الارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال تبادل التجارب، وتعزيز الرعاية الأولية الوقائية ودعم المزارعين وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات وبناء القدرات، وفقاً لمعطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى طرح الوزارة عدة مبادرات تسهم في توفير بيئة متكاملة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
ونوه بأنه ومن هذا المنطلق، حرصت مملكة البحرين على تنظيم معرض البحرين للإنتاج الزراعي والحيواني كحدث علمي استثماري تقني ترفيهي، متخصص في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، مرسخاً موقع ومكانة مملكة البحرين على الخارطة العالمية لهذه المعارض المتخصصة، ومعززاً دورها الريادي في هذا المجال.
وذكر المبارك أن معرض مراعي 6 شكل فرصة لعقد الصفقات التجارية في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، حيث يعد المعرض مناخاً مهماً للمهتمين والعاملين في مجال الاستثمار الحيواني والزراعي يمكن من خلاله عقد الصفقات محلياً وإقليمياً، علاوة على ما يوفره من أرضية موائمة لنقل التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات، وذلك استناداً إلى المشاركات التي تزداد عاماً بعد عام.
وعلاوة على ذلك، بين الوزير أن معرض مراعي شهد زيارة الآلاف من طلاب المدارس من خلال الرحلات التي نظمتها إدارات المدارس، بالإضافة إلى ما يوفره المعرض من فعاليات متنوعة تنصب في الجانب الترفيهي والمسابقات التي استمتع بها الزوار.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أنواع الدعم لمشاركة القطاع الخاص في مجال الاستثمار بالقطاع الحيواني والزراعي باعتبارهم شركاء أساسيين في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج من الغذاء، وذلك بما يعود بالنفع على الأمن الغذائي لمملكة البحرين، منوهاً بأن الوزارة تحرص على أن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في هذا المجال حيث تم الحرص في هذه النسخة على عرض الكثير من التجارب الناجحة وتوفير الفرص للمهتمين والعاملين في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي.
وذكر أن معرض «مراعي 6» شكل نقلة نوعية على مستوى المعارض السابقة التي نظمتها وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك من خلال استقطابه للفصائل النادرة والأصيلة على مستوى العالم، إذ تم عرض سلالات حيوانية مسجلة عالمياً من الحيوانات والدواجن التي تم توطينها محلياً وهجين ناتج تجارب، والتي تعرض للمرة الأولى في مملكة البحرين، إضافة إلى التجارب الناجحة لمملكة البحرين في مجال الاستزراع السمكي، ومشيداً بمشاركة الحرس الوطني في هذا الجانب.
وأكد الوزير المبارك أن المعرض حقق النتائج المرجوة منه، حيث أنّ وزارة شؤون البلديات والزراعة تسعى للاستفادة من هذا المعرض بما يسهم في زيادة إنتاج الغذاء وتنفيذ عدد من المبادرات المنبثقة من استراتيجيتها في مجال الأمن الغذائي سواء في المشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص وفق أفضل الممارسات والتجارب الناجحة محلياً وإقليميًا وعالمياً.
وأشار المبارك إلى أن المعرض يشكل رافداً أساسياً في زيادة المعرفة العلمية من خلال عقد الورش التدريبية المخصصة للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين المتخصصين في الإنتاج الحيواني، وبالتعاون مع نخبة من المحاضرين من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وجمعية الأطباء البيطريين السعودية وهو ما يخلق تكاملاً بين المتخصصين.
وقد شهد معرض مراعي هذا العام عروضاً متنوعة لأكثر أنواع الحيوانات الأليفة والإنتاجية والطيور ومسابقات بين السلالات المختلفة، والتي أتاح للجمهور التفاعل المباشر معها. كما تضمن المعرض عرضاً لمجموعة من أهم سلالات الماشية العالمية المتخصصة في إنتاج الحليب واللحوم المرباة في مملكة البحرين.
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